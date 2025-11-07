BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Wrapped REACT hari ini adalah 0.0999 USD. Lacak informasi harga aktual REACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REACT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Wrapped REACT hari ini adalah 0.0999 USD. Lacak informasi harga aktual REACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REACT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang REACT

Info Harga REACT

Penjelasan REACT

Whitepaper REACT

Situs Web Resmi REACT

Tokenomi REACT

Prakiraan Harga REACT

Riwayat REACT

Panduan Membeli REACT

Konverter REACT ke Mata Uang Fiat

Spot REACT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wrapped REACT

Harga Wrapped REACT(REACT)

Harga Live 1 REACT ke USD:

$0.0999
$0.0999$0.0999
-0.90%1D
USD
Grafik Harga Live Wrapped REACT (REACT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:42 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped REACT (REACT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09305
$ 0.09305$ 0.09305
Low 24 Jam
$ 0.11213
$ 0.11213$ 0.11213
High 24 Jam

$ 0.09305
$ 0.09305$ 0.09305

$ 0.11213
$ 0.11213$ 0.11213

$ 0.16187333499223439
$ 0.16187333499223439$ 0.16187333499223439

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

-0.14%

-0.89%

-20.74%

-20.74%

Harga aktual Wrapped REACT (REACT) adalah $ 0.0999. Selama 24 jam terakhir, REACT diperdagangkan antara low $ 0.09305 dan high $ 0.11213, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREACT adalah $ 0.16187333499223439, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01737960734108853.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REACT telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -0.89% selama 24 jam, dan -20.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped REACT (REACT)

No.3746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 122.54K
$ 122.54K$ 122.54K

$ 49.95M
$ 49.95M$ 49.95M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Wrapped REACT saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 122.54K. Suplai beredar REACT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.95M.

Riwayat Harga Wrapped REACT (REACT) USD

Pantau perubahan harga Wrapped REACT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009073-0.89%
30 Days$ -0.03328-24.99%
60 Hari$ -0.00287-2.80%
90 Hari$ +0.03258+48.39%
Perubahan Harga Wrapped REACT Hari Ini

Hari ini, REACT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009073 (-0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wrapped REACT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03328 (-24.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wrapped REACT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, REACT terlihat mengalami perubahan $ -0.00287 (-2.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wrapped REACT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.03258 (+48.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wrapped REACT (REACT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wrapped REACT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wrapped REACT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa REACT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wrapped REACT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wrapped REACT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wrapped REACT (USD)

Berapa nilai Wrapped REACT (REACT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped REACT (REACT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped REACT.

Cek prediksi harga Wrapped REACT sekarang!

Tokenomi Wrapped REACT (REACT)

Memahami tokenomi Wrapped REACT (REACT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REACT sekarang!

Cara membeli Wrapped REACT (REACT)

Ingin mengetahui cara membeli Wrapped REACT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wrapped REACT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REACT ke Mata Uang Lokal

1 Wrapped REACT(REACT) ke VND
2,628.8685
1 Wrapped REACT(REACT) ke AUD
A$0.153846
1 Wrapped REACT(REACT) ke GBP
0.075924
1 Wrapped REACT(REACT) ke EUR
0.085914
1 Wrapped REACT(REACT) ke USD
$0.0999
1 Wrapped REACT(REACT) ke MYR
RM0.417582
1 Wrapped REACT(REACT) ke TRY
4.214781
1 Wrapped REACT(REACT) ke JPY
¥15.1848
1 Wrapped REACT(REACT) ke ARS
ARS$144.991863
1 Wrapped REACT(REACT) ke RUB
8.114877
1 Wrapped REACT(REACT) ke INR
8.858133
1 Wrapped REACT(REACT) ke IDR
Rp1,664.999334
1 Wrapped REACT(REACT) ke PHP
5.896098
1 Wrapped REACT(REACT) ke EGP
￡E.4.724271
1 Wrapped REACT(REACT) ke BRL
R$0.533466
1 Wrapped REACT(REACT) ke CAD
C$0.140859
1 Wrapped REACT(REACT) ke BDT
12.188799
1 Wrapped REACT(REACT) ke NGN
143.740116
1 Wrapped REACT(REACT) ke COP
$382.757859
1 Wrapped REACT(REACT) ke ZAR
R.1.735263
1 Wrapped REACT(REACT) ke UAH
4.201794
1 Wrapped REACT(REACT) ke TZS
T.Sh.245.4543
1 Wrapped REACT(REACT) ke VES
Bs22.6773
1 Wrapped REACT(REACT) ke CLP
$94.2057
1 Wrapped REACT(REACT) ke PKR
Rs28.235736
1 Wrapped REACT(REACT) ke KZT
52.550397
1 Wrapped REACT(REACT) ke THB
฿3.23676
1 Wrapped REACT(REACT) ke TWD
NT$3.095901
1 Wrapped REACT(REACT) ke AED
د.إ0.366633
1 Wrapped REACT(REACT) ke CHF
Fr0.07992
1 Wrapped REACT(REACT) ke HKD
HK$0.776223
1 Wrapped REACT(REACT) ke AMD
֏38.20176
1 Wrapped REACT(REACT) ke MAD
.د.م0.92907
1 Wrapped REACT(REACT) ke MXN
$1.855143
1 Wrapped REACT(REACT) ke SAR
ريال0.374625
1 Wrapped REACT(REACT) ke ETB
Br15.373611
1 Wrapped REACT(REACT) ke KES
KSh12.903084
1 Wrapped REACT(REACT) ke JOD
د.أ0.0708291
1 Wrapped REACT(REACT) ke PLN
0.366633
1 Wrapped REACT(REACT) ke RON
лв0.43956
1 Wrapped REACT(REACT) ke SEK
kr0.955044
1 Wrapped REACT(REACT) ke BGN
лв0.168831
1 Wrapped REACT(REACT) ke HUF
Ft33.399567
1 Wrapped REACT(REACT) ke CZK
2.104893
1 Wrapped REACT(REACT) ke KWD
د.ك0.0305694
1 Wrapped REACT(REACT) ke ILS
0.326673
1 Wrapped REACT(REACT) ke BOB
Bs0.68931
1 Wrapped REACT(REACT) ke AZN
0.16983
1 Wrapped REACT(REACT) ke TJS
SM0.921078
1 Wrapped REACT(REACT) ke GEL
0.270729
1 Wrapped REACT(REACT) ke AOA
Kz91.567341
1 Wrapped REACT(REACT) ke BHD
.د.ب0.0375624
1 Wrapped REACT(REACT) ke BMD
$0.0999
1 Wrapped REACT(REACT) ke DKK
kr0.645354
1 Wrapped REACT(REACT) ke HNL
L2.631366
1 Wrapped REACT(REACT) ke MUR
4.5954
1 Wrapped REACT(REACT) ke NAD
$1.735263
1 Wrapped REACT(REACT) ke NOK
kr1.017981
1 Wrapped REACT(REACT) ke NZD
$0.176823
1 Wrapped REACT(REACT) ke PAB
B/.0.0999
1 Wrapped REACT(REACT) ke PGK
K0.41958
1 Wrapped REACT(REACT) ke QAR
ر.ق0.363636
1 Wrapped REACT(REACT) ke RSD
дин.10.138851
1 Wrapped REACT(REACT) ke UZS
soʻm1,203.614181
1 Wrapped REACT(REACT) ke ALL
L8.376615
1 Wrapped REACT(REACT) ke ANG
ƒ0.178821
1 Wrapped REACT(REACT) ke AWG
ƒ0.17982
1 Wrapped REACT(REACT) ke BBD
$0.1998
1 Wrapped REACT(REACT) ke BAM
KM0.168831
1 Wrapped REACT(REACT) ke BIF
Fr294.6051
1 Wrapped REACT(REACT) ke BND
$0.12987
1 Wrapped REACT(REACT) ke BSD
$0.0999
1 Wrapped REACT(REACT) ke JMD
$16.018965
1 Wrapped REACT(REACT) ke KHR
401.204394
1 Wrapped REACT(REACT) ke KMF
Fr41.958
1 Wrapped REACT(REACT) ke LAK
2,171.739087
1 Wrapped REACT(REACT) ke LKR
රු30.456513
1 Wrapped REACT(REACT) ke MDL
L1.6983
1 Wrapped REACT(REACT) ke MGA
Ar449.99955
1 Wrapped REACT(REACT) ke MOP
P0.7992
1 Wrapped REACT(REACT) ke MVR
1.53846
1 Wrapped REACT(REACT) ke MWK
MK173.437389
1 Wrapped REACT(REACT) ke MZN
MT6.388605
1 Wrapped REACT(REACT) ke NPR
रु14.15583
1 Wrapped REACT(REACT) ke PYG
708.4908
1 Wrapped REACT(REACT) ke RWF
Fr144.9549
1 Wrapped REACT(REACT) ke SBD
$0.822177
1 Wrapped REACT(REACT) ke SCR
1.503495
1 Wrapped REACT(REACT) ke SRD
$3.84615
1 Wrapped REACT(REACT) ke SVC
$0.873126
1 Wrapped REACT(REACT) ke SZL
L1.734264
1 Wrapped REACT(REACT) ke TMT
m0.34965
1 Wrapped REACT(REACT) ke TND
د.ت0.2956041
1 Wrapped REACT(REACT) ke TTD
$0.676323
1 Wrapped REACT(REACT) ke UGX
Sh349.2504
1 Wrapped REACT(REACT) ke XAF
Fr56.6433
1 Wrapped REACT(REACT) ke XCD
$0.26973
1 Wrapped REACT(REACT) ke XOF
Fr56.6433
1 Wrapped REACT(REACT) ke XPF
Fr10.2897
1 Wrapped REACT(REACT) ke BWP
P1.343655
1 Wrapped REACT(REACT) ke BZD
$0.200799
1 Wrapped REACT(REACT) ke CVE
$9.574416
1 Wrapped REACT(REACT) ke DJF
Fr17.6823
1 Wrapped REACT(REACT) ke DOP
$6.424569
1 Wrapped REACT(REACT) ke DZD
د.ج13.042944
1 Wrapped REACT(REACT) ke FJD
$0.227772
1 Wrapped REACT(REACT) ke GNF
Fr868.6305
1 Wrapped REACT(REACT) ke GTQ
Q0.765234
1 Wrapped REACT(REACT) ke GYD
$20.895084
1 Wrapped REACT(REACT) ke ISK
kr12.5874

Sumber Daya Wrapped REACT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wrapped REACT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wrapped REACT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped REACT

Berapa nilai Wrapped REACT (REACT) hari ini?
Harga live REACT dalam USD adalah 0.0999 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REACT ke USD saat ini?
Harga REACT ke USD saat ini adalah $ 0.0999. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped REACT?
Kapitalisasi pasar REACT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REACT?
Suplai beredar REACT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REACT?
REACT mencapai harga ATH sebesar 0.16187333499223439 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REACT?
REACT mencapai harga ATL 0.01737960734108853 USD.
Berapa volume perdagangan REACT?
Volume perdagangan 24 jam live REACT adalah $ 122.54K USD.
Akankah harga REACT naik lebih tinggi tahun ini?
REACT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REACT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped REACT (REACT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator REACT ke USD

Jumlah

REACT
REACT
USD
USD

1 REACT = 0.0999 USD

Perdagangkan REACT

REACT/USDT
$0.0999
$0.0999$0.0999
-0.89%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,295.25
$101,295.25$101,295.25

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.92
$3,306.92$3,306.92

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0279
$1.0279$1.0279

+19.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,295.25
$101,295.25$101,295.25

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.92
$3,306.92$3,306.92

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2079
$2.2079$2.2079

-1.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0111
$1.0111$1.0111

-0.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0819
$0.0819$0.0819

+63.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004027
$0.0004027$0.0004027

+168.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013290
$0.013290$0.013290

+1,229.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.219
$4.219$4.219

+321.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007937
$0.007937$0.007937

+271.93%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002485
$0.0000002485$0.0000002485

+65.66%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001772
$0.001772$0.001772

+62.86%