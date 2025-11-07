BursaDEX+
Harga live RedStone hari ini adalah 0.3004 USD. Lacak informasi harga aktual RED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RED dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RED

Info Harga RED

Penjelasan RED

Situs Web Resmi RED

Tokenomi RED

Prakiraan Harga RED

Riwayat RED

Panduan Membeli RED

Konverter RED ke Mata Uang Fiat

Spot RED

Futures USDT-M RED

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo RedStone

Harga RedStone(RED)

Harga Live 1 RED ke USD:

$0.3005
$0.3005$0.3005
+3.69%1D
USD
Grafik Harga Live RedStone (RED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:02:10 (UTC+8)

Informasi Harga RedStone (RED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2846
$ 0.2846$ 0.2846
Low 24 Jam
$ 0.3019
$ 0.3019$ 0.3019
High 24 Jam

$ 0.2846
$ 0.2846$ 0.2846

$ 0.3019
$ 0.3019$ 0.3019

$ 1.4560272855118426
$ 1.4560272855118426$ 1.4560272855118426

$ 0.23305251918481165
$ 0.23305251918481165$ 0.23305251918481165

+1.34%

+3.69%

-5.60%

-5.60%

Harga aktual RedStone (RED) adalah $ 0.3004. Selama 24 jam terakhir, RED diperdagangkan antara low $ 0.2846 dan high $ 0.3019, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRED adalah $ 1.4560272855118426, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.23305251918481165.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RED telah berubah sebesar +1.34% selama 1 jam terakhir, +3.69% selama 24 jam, dan -5.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RedStone (RED)

No.328

$ 87.39M
$ 87.39M$ 87.39M

$ 240.00K
$ 240.00K$ 240.00K

$ 300.40M
$ 300.40M$ 300.40M

290.91M
290.91M 290.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

597,000,000
597,000,000 597,000,000

29.09%

ETH

Kapitalisasi Pasar RedStone saat ini adalah $ 87.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 240.00K. Suplai beredar RED adalah 290.91M, dan total suplainya sebesar 597000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 300.40M.

Riwayat Harga RedStone (RED) USD

Pantau perubahan harga RedStone untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010694+3.69%
30 Days$ -0.1576-34.42%
60 Hari$ -0.4111-57.78%
90 Hari$ -0.1057-26.03%
Perubahan Harga RedStone Hari Ini

Hari ini, RED tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010694 (+3.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RedStone 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1576 (-34.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RedStone 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RED terlihat mengalami perubahan $ -0.4111 (-57.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RedStone 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1057 (-26.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RedStone (RED)?

Lihat halaman Riwayat Harga RedStone sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RedStone Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RedStone di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RedStone dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RedStone (USD)

Berapa nilai RedStone (RED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RedStone (RED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RedStone.

Cek prediksi harga RedStone sekarang!

Tokenomi RedStone (RED)

Memahami tokenomi RedStone (RED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RED sekarang!

Cara membeli RedStone (RED)

Ingin mengetahui cara membeli RedStone? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RedStone di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RED ke Mata Uang Lokal

1 RedStone(RED) ke VND
7,905.026
1 RedStone(RED) ke AUD
A$0.462616
1 RedStone(RED) ke GBP
0.228304
1 RedStone(RED) ke EUR
0.258344
1 RedStone(RED) ke USD
$0.3004
1 RedStone(RED) ke MYR
RM1.255672
1 RedStone(RED) ke TRY
12.673876
1 RedStone(RED) ke JPY
¥45.9612
1 RedStone(RED) ke ARS
ARS$435.991548
1 RedStone(RED) ke RUB
24.404496
1 RedStone(RED) ke INR
26.636468
1 RedStone(RED) ke IDR
Rp5,006.664664
1 RedStone(RED) ke PHP
17.717592
1 RedStone(RED) ke EGP
￡E.14.20892
1 RedStone(RED) ke BRL
R$1.60714
1 RedStone(RED) ke CAD
C$0.423564
1 RedStone(RED) ke BDT
36.651804
1 RedStone(RED) ke NGN
432.227536
1 RedStone(RED) ke COP
$1,150.955564
1 RedStone(RED) ke ZAR
R.5.217948
1 RedStone(RED) ke UAH
12.634824
1 RedStone(RED) ke TZS
T.Sh.738.0828
1 RedStone(RED) ke VES
Bs68.1908
1 RedStone(RED) ke CLP
$283.2772
1 RedStone(RED) ke PKR
Rs84.905056
1 RedStone(RED) ke KZT
158.019412
1 RedStone(RED) ke THB
฿9.726952
1 RedStone(RED) ke TWD
NT$9.303388
1 RedStone(RED) ke AED
د.إ1.102468
1 RedStone(RED) ke CHF
Fr0.24032
1 RedStone(RED) ke HKD
HK$2.334108
1 RedStone(RED) ke AMD
֏114.87296
1 RedStone(RED) ke MAD
.د.م2.79372
1 RedStone(RED) ke MXN
$5.578428
1 RedStone(RED) ke SAR
ريال1.1265
1 RedStone(RED) ke ETB
Br46.228556
1 RedStone(RED) ke KES
KSh38.793656
1 RedStone(RED) ke JOD
د.أ0.2129836
1 RedStone(RED) ke PLN
1.105472
1 RedStone(RED) ke RON
лв1.32176
1 RedStone(RED) ke SEK
kr2.874828
1 RedStone(RED) ke BGN
лв0.507676
1 RedStone(RED) ke HUF
Ft100.567912
1 RedStone(RED) ke CZK
6.335436
1 RedStone(RED) ke KWD
د.ك0.0919224
1 RedStone(RED) ke ILS
0.982308
1 RedStone(RED) ke BOB
Bs2.07276
1 RedStone(RED) ke AZN
0.51068
1 RedStone(RED) ke TJS
SM2.769688
1 RedStone(RED) ke GEL
0.814084
1 RedStone(RED) ke AOA
Kz275.343636
1 RedStone(RED) ke BHD
.د.ب0.1132508
1 RedStone(RED) ke BMD
$0.3004
1 RedStone(RED) ke DKK
kr1.943588
1 RedStone(RED) ke HNL
L7.912536
1 RedStone(RED) ke MUR
13.809388
1 RedStone(RED) ke NAD
$5.217948
1 RedStone(RED) ke NOK
kr3.06408
1 RedStone(RED) ke NZD
$0.531708
1 RedStone(RED) ke PAB
B/.0.3004
1 RedStone(RED) ke PGK
K1.26168
1 RedStone(RED) ke QAR
ر.ق1.093456
1 RedStone(RED) ke RSD
дин.30.514632
1 RedStone(RED) ke UZS
soʻm3,619.276276
1 RedStone(RED) ke ALL
L25.18854
1 RedStone(RED) ke ANG
ƒ0.537716
1 RedStone(RED) ke AWG
ƒ0.54072
1 RedStone(RED) ke BBD
$0.6008
1 RedStone(RED) ke BAM
KM0.507676
1 RedStone(RED) ke BIF
Fr885.8796
1 RedStone(RED) ke BND
$0.39052
1 RedStone(RED) ke BSD
$0.3004
1 RedStone(RED) ke JMD
$48.16914
1 RedStone(RED) ke KHR
1,206.424424
1 RedStone(RED) ke KMF
Fr126.168
1 RedStone(RED) ke LAK
6,530.434652
1 RedStone(RED) ke LKR
රු91.582948
1 RedStone(RED) ke MDL
L5.1068
1 RedStone(RED) ke MGA
Ar1,353.1518
1 RedStone(RED) ke MOP
P2.4032
1 RedStone(RED) ke MVR
4.62616
1 RedStone(RED) ke MWK
MK521.527444
1 RedStone(RED) ke MZN
MT19.21058
1 RedStone(RED) ke NPR
रु42.56668
1 RedStone(RED) ke PYG
2,130.4368
1 RedStone(RED) ke RWF
Fr435.8804
1 RedStone(RED) ke SBD
$2.472292
1 RedStone(RED) ke SCR
4.334772
1 RedStone(RED) ke SRD
$11.5654
1 RedStone(RED) ke SVC
$2.625496
1 RedStone(RED) ke SZL
L5.214944
1 RedStone(RED) ke TMT
m1.0514
1 RedStone(RED) ke TND
د.ت0.8888836
1 RedStone(RED) ke TTD
$2.033708
1 RedStone(RED) ke UGX
Sh1,050.1984
1 RedStone(RED) ke XAF
Fr170.6272
1 RedStone(RED) ke XCD
$0.81108
1 RedStone(RED) ke XOF
Fr170.6272
1 RedStone(RED) ke XPF
Fr30.9412
1 RedStone(RED) ke BWP
P4.04038
1 RedStone(RED) ke BZD
$0.603804
1 RedStone(RED) ke CVE
$28.790336
1 RedStone(RED) ke DJF
Fr53.1708
1 RedStone(RED) ke DOP
$19.318724
1 RedStone(RED) ke DZD
د.ج39.229236
1 RedStone(RED) ke FJD
$0.684912
1 RedStone(RED) ke GNF
Fr2,611.978
1 RedStone(RED) ke GTQ
Q2.301064
1 RedStone(RED) ke GYD
$62.831664
1 RedStone(RED) ke ISK
kr37.8504

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RedStone

Berapa nilai RedStone (RED) hari ini?
Harga live RED dalam USD adalah 0.3004 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RED ke USD saat ini?
Harga RED ke USD saat ini adalah $ 0.3004. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RedStone?
Kapitalisasi pasar RED adalah $ 87.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RED?
Suplai beredar RED adalah 290.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RED?
RED mencapai harga ATH sebesar 1.4560272855118426 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RED?
RED mencapai harga ATL 0.23305251918481165 USD.
Berapa volume perdagangan RED?
Volume perdagangan 24 jam live RED adalah $ 240.00K USD.
Akankah harga RED naik lebih tinggi tahun ini?
RED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:02:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RedStone (RED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RED ke USD

Jumlah

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.3004 USD

Perdagangkan RED

RED/USDC
$0.2997
$0.2997$0.2997
+3.55%
RED/USDT
$0.3005
$0.3005$0.3005
+3.62%

