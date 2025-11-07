BursaDEX+
Harga live Resistance Dog hari ini adalah 0.03932 USD. Lacak informasi harga aktual REDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REDO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Resistance Dog(REDO)

Harga Live 1 REDO ke USD:

$0.03941
+6.88%1D
USD
Grafik Harga Live Resistance Dog (REDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:57 (UTC+8)

Informasi Harga Resistance Dog (REDO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03482
Low 24 Jam
$ 0.04362
High 24 Jam

$ 0.03482
$ 0.04362
$ 1.4238617918488574
$ 0.02596915379052476
+1.15%

+6.88%

-26.22%

-26.22%

Harga aktual Resistance Dog (REDO) adalah $ 0.03932. Selama 24 jam terakhir, REDO diperdagangkan antara low $ 0.03482 dan high $ 0.04362, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREDO adalah $ 1.4238617918488574, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02596915379052476.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REDO telah berubah sebesar +1.15% selama 1 jam terakhir, +6.88% selama 24 jam, dan -26.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Resistance Dog (REDO)

No.4202

$ 0.00
$ 77.35K
$ 3.93M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Resistance Dog saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 77.35K. Suplai beredar REDO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.93M.

Riwayat Harga Resistance Dog (REDO) USD

Pantau perubahan harga Resistance Dog untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0025369+6.88%
30 Days$ -0.03328-45.85%
60 Hari$ -0.04051-50.75%
90 Hari$ -0.08508-68.40%
Perubahan Harga Resistance Dog Hari Ini

Hari ini, REDO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0025369 (+6.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Resistance Dog 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03328 (-45.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Resistance Dog 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, REDO terlihat mengalami perubahan $ -0.04051 (-50.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Resistance Dog 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08508 (-68.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Resistance Dog (REDO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Resistance Dog sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Resistance Dog Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa REDO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Resistance Dog di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Resistance Dog dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Resistance Dog (USD)

Berapa nilai Resistance Dog (REDO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Resistance Dog (REDO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resistance Dog.

Cek prediksi harga Resistance Dog sekarang!

Tokenomi Resistance Dog (REDO)

Memahami tokenomi Resistance Dog (REDO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REDO sekarang!

Cara membeli Resistance Dog (REDO)

Ingin mengetahui cara membeli Resistance Dog? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Resistance Dog di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REDO ke Mata Uang Lokal

1 Resistance Dog(REDO) ke VND
1,034.7058
1 Resistance Dog(REDO) ke AUD
A$0.0605528
1 Resistance Dog(REDO) ke GBP
0.0298832
1 Resistance Dog(REDO) ke EUR
0.0338152
1 Resistance Dog(REDO) ke USD
$0.03932
1 Resistance Dog(REDO) ke MYR
RM0.1643576
1 Resistance Dog(REDO) ke TRY
1.6589108
1 Resistance Dog(REDO) ke JPY
¥5.97664
1 Resistance Dog(REDO) ke ARS
ARS$57.0678684
1 Resistance Dog(REDO) ke RUB
3.1939636
1 Resistance Dog(REDO) ke INR
3.4865044
1 Resistance Dog(REDO) ke IDR
Rp655.3330712
1 Resistance Dog(REDO) ke PHP
2.3206664
1 Resistance Dog(REDO) ke EGP
￡E.1.8594428
1 Resistance Dog(REDO) ke BRL
R$0.2099688
1 Resistance Dog(REDO) ke CAD
C$0.0554412
1 Resistance Dog(REDO) ke BDT
4.7974332
1 Resistance Dog(REDO) ke NGN
56.5751888
1 Resistance Dog(REDO) ke COP
$150.6510412
1 Resistance Dog(REDO) ke ZAR
R.0.6829884
1 Resistance Dog(REDO) ke UAH
1.6537992
1 Resistance Dog(REDO) ke TZS
T.Sh.96.60924
1 Resistance Dog(REDO) ke VES
Bs8.92564
1 Resistance Dog(REDO) ke CLP
$37.07876
1 Resistance Dog(REDO) ke PKR
Rs11.1134048
1 Resistance Dog(REDO) ke KZT
20.6834996
1 Resistance Dog(REDO) ke THB
฿1.273968
1 Resistance Dog(REDO) ke TWD
NT$1.2185268
1 Resistance Dog(REDO) ke AED
د.إ0.1443044
1 Resistance Dog(REDO) ke CHF
Fr0.031456
1 Resistance Dog(REDO) ke HKD
HK$0.3055164
1 Resistance Dog(REDO) ke AMD
֏15.035968
1 Resistance Dog(REDO) ke MAD
.د.م0.365676
1 Resistance Dog(REDO) ke MXN
$0.7301724
1 Resistance Dog(REDO) ke SAR
ريال0.14745
1 Resistance Dog(REDO) ke ETB
Br6.0509548
1 Resistance Dog(REDO) ke KES
KSh5.0785712
1 Resistance Dog(REDO) ke JOD
د.أ0.02787788
1 Resistance Dog(REDO) ke PLN
0.1443044
1 Resistance Dog(REDO) ke RON
лв0.173008
1 Resistance Dog(REDO) ke SEK
kr0.3758992
1 Resistance Dog(REDO) ke BGN
лв0.0664508
1 Resistance Dog(REDO) ke HUF
Ft13.1458556
1 Resistance Dog(REDO) ke CZK
0.8284724
1 Resistance Dog(REDO) ke KWD
د.ك0.01203192
1 Resistance Dog(REDO) ke ILS
0.1285764
1 Resistance Dog(REDO) ke BOB
Bs0.271308
1 Resistance Dog(REDO) ke AZN
0.066844
1 Resistance Dog(REDO) ke TJS
SM0.3625304
1 Resistance Dog(REDO) ke GEL
0.1065572
1 Resistance Dog(REDO) ke AOA
Kz36.0403188
1 Resistance Dog(REDO) ke BHD
.د.ب0.01478432
1 Resistance Dog(REDO) ke BMD
$0.03932
1 Resistance Dog(REDO) ke DKK
kr0.2540072
1 Resistance Dog(REDO) ke HNL
L1.0356888
1 Resistance Dog(REDO) ke MUR
1.80872
1 Resistance Dog(REDO) ke NAD
$0.6829884
1 Resistance Dog(REDO) ke NOK
kr0.4006708
1 Resistance Dog(REDO) ke NZD
$0.0695964
1 Resistance Dog(REDO) ke PAB
B/.0.03932
1 Resistance Dog(REDO) ke PGK
K0.165144
1 Resistance Dog(REDO) ke QAR
ر.ق0.1431248
1 Resistance Dog(REDO) ke RSD
дин.3.9905868
1 Resistance Dog(REDO) ke UZS
soʻm473.7348308
1 Resistance Dog(REDO) ke ALL
L3.296982
1 Resistance Dog(REDO) ke ANG
ƒ0.0703828
1 Resistance Dog(REDO) ke AWG
ƒ0.070776
1 Resistance Dog(REDO) ke BBD
$0.07864
1 Resistance Dog(REDO) ke BAM
KM0.0664508
1 Resistance Dog(REDO) ke BIF
Fr115.95468
1 Resistance Dog(REDO) ke BND
$0.051116
1 Resistance Dog(REDO) ke BSD
$0.03932
1 Resistance Dog(REDO) ke JMD
$6.304962
1 Resistance Dog(REDO) ke KHR
157.9114792
1 Resistance Dog(REDO) ke KMF
Fr16.5144
1 Resistance Dog(REDO) ke LAK
854.7825916
1 Resistance Dog(REDO) ke LKR
රු11.9874884
1 Resistance Dog(REDO) ke MDL
L0.66844
1 Resistance Dog(REDO) ke MGA
Ar177.11694
1 Resistance Dog(REDO) ke MOP
P0.31456
1 Resistance Dog(REDO) ke MVR
0.605528
1 Resistance Dog(REDO) ke MWK
MK68.2638452
1 Resistance Dog(REDO) ke MZN
MT2.514514
1 Resistance Dog(REDO) ke NPR
रु5.571644
1 Resistance Dog(REDO) ke PYG
278.85744
1 Resistance Dog(REDO) ke RWF
Fr57.05332
1 Resistance Dog(REDO) ke SBD
$0.3236036
1 Resistance Dog(REDO) ke SCR
0.591766
1 Resistance Dog(REDO) ke SRD
$1.51382
1 Resistance Dog(REDO) ke SVC
$0.3436568
1 Resistance Dog(REDO) ke SZL
L0.6825952
1 Resistance Dog(REDO) ke TMT
m0.13762
1 Resistance Dog(REDO) ke TND
د.ت0.11634788
1 Resistance Dog(REDO) ke TTD
$0.2661964
1 Resistance Dog(REDO) ke UGX
Sh137.46272
1 Resistance Dog(REDO) ke XAF
Fr22.29444
1 Resistance Dog(REDO) ke XCD
$0.106164
1 Resistance Dog(REDO) ke XOF
Fr22.29444
1 Resistance Dog(REDO) ke XPF
Fr4.04996
1 Resistance Dog(REDO) ke BWP
P0.528854
1 Resistance Dog(REDO) ke BZD
$0.0790332
1 Resistance Dog(REDO) ke CVE
$3.7684288
1 Resistance Dog(REDO) ke DJF
Fr6.95964
1 Resistance Dog(REDO) ke DOP
$2.5286692
1 Resistance Dog(REDO) ke DZD
د.ج5.1336192
1 Resistance Dog(REDO) ke FJD
$0.0896496
1 Resistance Dog(REDO) ke GNF
Fr341.8874
1 Resistance Dog(REDO) ke GTQ
Q0.3011912
1 Resistance Dog(REDO) ke GYD
$8.2241712
1 Resistance Dog(REDO) ke ISK
kr4.95432

Sumber Daya Resistance Dog

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Resistance Dog, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Resistance Dog
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Resistance Dog

Berapa nilai Resistance Dog (REDO) hari ini?
Harga live REDO dalam USD adalah 0.03932 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REDO ke USD saat ini?
Harga REDO ke USD saat ini adalah $ 0.03932. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Resistance Dog?
Kapitalisasi pasar REDO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REDO?
Suplai beredar REDO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REDO?
REDO mencapai harga ATH sebesar 1.4238617918488574 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REDO?
REDO mencapai harga ATL 0.02596915379052476 USD.
Berapa volume perdagangan REDO?
Volume perdagangan 24 jam live REDO adalah $ 77.35K USD.
Akankah harga REDO naik lebih tinggi tahun ini?
REDO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REDO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Resistance Dog (REDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 REDO = 0.03932 USD

