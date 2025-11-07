Apa yang dimaksud dengan Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Selain itu, Anda dapat:

Prediksi Harga Renta Network (USD)

Berapa nilai Renta Network (RENTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Renta Network (RENTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renta Network.

Tokenomi Renta Network (RENTA)

Memahami tokenomi Renta Network (RENTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RENTA sekarang!

Cara membeli Renta Network (RENTA)

RENTA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Renta Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Renta Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Renta Network Berapa nilai Renta Network (RENTA) hari ini? Harga live RENTA dalam USD adalah 0.008582 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RENTA ke USD saat ini? $ 0.008582 . Cobalah Harga RENTA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Renta Network? Kapitalisasi pasar RENTA adalah $ 3.80M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RENTA? Suplai beredar RENTA adalah 443.22M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RENTA? RENTA mencapai harga ATH sebesar 0.03602533850022218 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RENTA? RENTA mencapai harga ATL 0.003994700085988189 USD . Berapa volume perdagangan RENTA? Volume perdagangan 24 jam live RENTA adalah $ 58.03K USD . Akankah harga RENTA naik lebih tinggi tahun ini? RENTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RENTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Renta Network (RENTA)

