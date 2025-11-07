BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Renta Network hari ini adalah 0.008582 USD. Lacak informasi harga aktual RENTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RENTA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Renta Network hari ini adalah 0.008582 USD. Lacak informasi harga aktual RENTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RENTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RENTA

Info Harga RENTA

Penjelasan RENTA

Whitepaper RENTA

Situs Web Resmi RENTA

Tokenomi RENTA

Prakiraan Harga RENTA

Riwayat RENTA

Panduan Membeli RENTA

Konverter RENTA ke Mata Uang Fiat

Spot RENTA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Renta Network

Harga Renta Network(RENTA)

Harga Live 1 RENTA ke USD:

$0.008578
$0.008578$0.008578
+9.73%1D
USD
Grafik Harga Live Renta Network (RENTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:28:52 (UTC+8)

Informasi Harga Renta Network (RENTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623
Low 24 Jam
$ 0.009181
$ 0.009181$ 0.009181
High 24 Jam

$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623

$ 0.009181
$ 0.009181$ 0.009181

$ 0.03602533850022218
$ 0.03602533850022218$ 0.03602533850022218

$ 0.003994700085988189
$ 0.003994700085988189$ 0.003994700085988189

+0.65%

+9.73%

-13.36%

-13.36%

Harga aktual Renta Network (RENTA) adalah $ 0.008582. Selama 24 jam terakhir, RENTA diperdagangkan antara low $ 0.00623 dan high $ 0.009181, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRENTA adalah $ 0.03602533850022218, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003994700085988189.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RENTA telah berubah sebesar +0.65% selama 1 jam terakhir, +9.73% selama 24 jam, dan -13.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Renta Network (RENTA)

No.1612

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

$ 58.03K
$ 58.03K$ 58.03K

$ 8.58M
$ 8.58M$ 8.58M

443.22M
443.22M 443.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

44.32%

ETH

Kapitalisasi Pasar Renta Network saat ini adalah $ 3.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.03K. Suplai beredar RENTA adalah 443.22M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.58M.

Riwayat Harga Renta Network (RENTA) USD

Pantau perubahan harga Renta Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00076063+9.73%
30 Days$ -0.001405-14.07%
60 Hari$ -0.001691-16.47%
90 Hari$ -0.002103-19.69%
Perubahan Harga Renta Network Hari Ini

Hari ini, RENTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00076063 (+9.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Renta Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001405 (-14.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Renta Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RENTA terlihat mengalami perubahan $ -0.001691 (-16.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Renta Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002103 (-19.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Renta Network (RENTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Renta Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Renta Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RENTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Renta Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Renta Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Renta Network (USD)

Berapa nilai Renta Network (RENTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Renta Network (RENTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renta Network.

Cek prediksi harga Renta Network sekarang!

Tokenomi Renta Network (RENTA)

Memahami tokenomi Renta Network (RENTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RENTA sekarang!

Cara membeli Renta Network (RENTA)

Ingin mengetahui cara membeli Renta Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Renta Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RENTA ke Mata Uang Lokal

1 Renta Network(RENTA) ke VND
225.83533
1 Renta Network(RENTA) ke AUD
A$0.01321628
1 Renta Network(RENTA) ke GBP
0.00652232
1 Renta Network(RENTA) ke EUR
0.00738052
1 Renta Network(RENTA) ke USD
$0.008582
1 Renta Network(RENTA) ke MYR
RM0.03587276
1 Renta Network(RENTA) ke TRY
0.36198876
1 Renta Network(RENTA) ke JPY
¥1.313046
1 Renta Network(RENTA) ke ARS
ARS$12.45565734
1 Renta Network(RENTA) ke RUB
0.69720168
1 Renta Network(RENTA) ke INR
0.76096594
1 Renta Network(RENTA) ke IDR
Rp143.03327612
1 Renta Network(RENTA) ke PHP
0.50650964
1 Renta Network(RENTA) ke EGP
￡E.0.40584278
1 Renta Network(RENTA) ke BRL
R$0.0459137
1 Renta Network(RENTA) ke CAD
C$0.01210062
1 Renta Network(RENTA) ke BDT
1.04708982
1 Renta Network(RENTA) ke NGN
12.34812488
1 Renta Network(RENTA) ke COP
$32.88116062
1 Renta Network(RENTA) ke ZAR
R.0.14915516
1 Renta Network(RENTA) ke UAH
0.36095892
1 Renta Network(RENTA) ke TZS
T.Sh.21.085974
1 Renta Network(RENTA) ke VES
Bs1.948114
1 Renta Network(RENTA) ke CLP
$8.092826
1 Renta Network(RENTA) ke PKR
Rs2.42561648
1 Renta Network(RENTA) ke KZT
4.51438946
1 Renta Network(RENTA) ke THB
฿0.2780568
1 Renta Network(RENTA) ke TWD
NT$0.26595618
1 Renta Network(RENTA) ke AED
د.إ0.03149594
1 Renta Network(RENTA) ke CHF
Fr0.0068656
1 Renta Network(RENTA) ke HKD
HK$0.06668214
1 Renta Network(RENTA) ke AMD
֏3.2817568
1 Renta Network(RENTA) ke MAD
.د.م0.0798126
1 Renta Network(RENTA) ke MXN
$0.15945356
1 Renta Network(RENTA) ke SAR
ريال0.0321825
1 Renta Network(RENTA) ke ETB
Br1.32068398
1 Renta Network(RENTA) ke KES
KSh1.10845112
1 Renta Network(RENTA) ke JOD
د.أ0.006084638
1 Renta Network(RENTA) ke PLN
0.03158176
1 Renta Network(RENTA) ke RON
лв0.0377608
1 Renta Network(RENTA) ke SEK
kr0.08204392
1 Renta Network(RENTA) ke BGN
лв0.01450358
1 Renta Network(RENTA) ke HUF
Ft2.86922006
1 Renta Network(RENTA) ke CZK
0.18090856
1 Renta Network(RENTA) ke KWD
د.ك0.002626092
1 Renta Network(RENTA) ke ILS
0.02806314
1 Renta Network(RENTA) ke BOB
Bs0.0592158
1 Renta Network(RENTA) ke AZN
0.0145894
1 Renta Network(RENTA) ke TJS
SM0.07912604
1 Renta Network(RENTA) ke GEL
0.02325722
1 Renta Network(RENTA) ke AOA
Kz7.8302168
1 Renta Network(RENTA) ke BHD
.د.ب0.003226832
1 Renta Network(RENTA) ke BMD
$0.008582
1 Renta Network(RENTA) ke DKK
kr0.05543972
1 Renta Network(RENTA) ke HNL
L0.22553496
1 Renta Network(RENTA) ke MUR
0.394772
1 Renta Network(RENTA) ke NAD
$0.14906934
1 Renta Network(RENTA) ke NOK
kr0.0875364
1 Renta Network(RENTA) ke NZD
$0.01519014
1 Renta Network(RENTA) ke PAB
B/.0.008582
1 Renta Network(RENTA) ke PGK
K0.03664514
1 Renta Network(RENTA) ke QAR
ر.ق0.03123848
1 Renta Network(RENTA) ke RSD
дин.0.87133046
1 Renta Network(RENTA) ke UZS
soʻm102.16665032
1 Renta Network(RENTA) ke ALL
L0.71977234
1 Renta Network(RENTA) ke ANG
ƒ0.01536178
1 Renta Network(RENTA) ke AWG
ƒ0.0154476
1 Renta Network(RENTA) ke BBD
$0.017164
1 Renta Network(RENTA) ke BAM
KM0.01450358
1 Renta Network(RENTA) ke BIF
Fr25.308318
1 Renta Network(RENTA) ke BND
$0.0111566
1 Renta Network(RENTA) ke BSD
$0.008582
1 Renta Network(RENTA) ke JMD
$1.3761237
1 Renta Network(RENTA) ke KHR
34.46582692
1 Renta Network(RENTA) ke KMF
Fr3.60444
1 Renta Network(RENTA) ke LAK
186.56521366
1 Renta Network(RENTA) ke LKR
රු2.61639434
1 Renta Network(RENTA) ke MDL
L0.14683802
1 Renta Network(RENTA) ke MGA
Ar38.657619
1 Renta Network(RENTA) ke MOP
P0.068656
1 Renta Network(RENTA) ke MVR
0.1321628
1 Renta Network(RENTA) ke MWK
MK14.8734642
1 Renta Network(RENTA) ke MZN
MT0.5488189
1 Renta Network(RENTA) ke NPR
रु1.2160694
1 Renta Network(RENTA) ke PYG
60.863544
1 Renta Network(RENTA) ke RWF
Fr12.452482
1 Renta Network(RENTA) ke SBD
$0.07054404
1 Renta Network(RENTA) ke SCR
0.1291591
1 Renta Network(RENTA) ke SRD
$0.330407
1 Renta Network(RENTA) ke SVC
$0.07500668
1 Renta Network(RENTA) ke SZL
L0.14898352
1 Renta Network(RENTA) ke TMT
m0.030037
1 Renta Network(RENTA) ke TND
د.ت0.025394138
1 Renta Network(RENTA) ke TTD
$0.05810014
1 Renta Network(RENTA) ke UGX
Sh30.002672
1 Renta Network(RENTA) ke XAF
Fr4.874576
1 Renta Network(RENTA) ke XCD
$0.0231714
1 Renta Network(RENTA) ke XOF
Fr4.874576
1 Renta Network(RENTA) ke XPF
Fr0.883946
1 Renta Network(RENTA) ke BWP
P0.1154279
1 Renta Network(RENTA) ke BZD
$0.01724982
1 Renta Network(RENTA) ke CVE
$0.82249888
1 Renta Network(RENTA) ke DJF
Fr1.519014
1 Renta Network(RENTA) ke DOP
$0.55190842
1 Renta Network(RENTA) ke DZD
د.ج1.12046592
1 Renta Network(RENTA) ke FJD
$0.01956696
1 Renta Network(RENTA) ke GNF
Fr74.62049
1 Renta Network(RENTA) ke GTQ
Q0.06573812
1 Renta Network(RENTA) ke GYD
$1.79501112
1 Renta Network(RENTA) ke ISK
kr1.081332

Sumber Daya Renta Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Renta Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Renta Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Renta Network

Berapa nilai Renta Network (RENTA) hari ini?
Harga live RENTA dalam USD adalah 0.008582 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RENTA ke USD saat ini?
Harga RENTA ke USD saat ini adalah $ 0.008582. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Renta Network?
Kapitalisasi pasar RENTA adalah $ 3.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RENTA?
Suplai beredar RENTA adalah 443.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RENTA?
RENTA mencapai harga ATH sebesar 0.03602533850022218 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RENTA?
RENTA mencapai harga ATL 0.003994700085988189 USD.
Berapa volume perdagangan RENTA?
Volume perdagangan 24 jam live RENTA adalah $ 58.03K USD.
Akankah harga RENTA naik lebih tinggi tahun ini?
RENTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RENTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:28:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Renta Network (RENTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RENTA ke USD

Jumlah

RENTA
RENTA
USD
USD

1 RENTA = 0.008582 USD

Perdagangkan RENTA

RENTA/USDT
$0.008578
$0.008578$0.008578
+9.53%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,142.45
$101,142.45$101,142.45

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.89
$3,311.89$3,311.89

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.42
$155.42$155.42

-0.32%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1273
$1.1273$1.1273

+31.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,142.45
$101,142.45$101,142.45

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.89
$3,311.89$3,311.89

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.42
$155.42$155.42

-0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2194
$2.2194$2.2194

-0.67%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0266
$1.0266$1.0266

+1.03%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004011
$0.0004011$0.0004011

+167.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013999
$0.013999$0.013999

+1,299.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.610
$4.610$4.610

+361.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008145
$0.008145$0.008145

+281.67%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001693
$0.001693$0.001693

+55.60%