Apa yang dimaksud dengan Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reform DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa RFRM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Reform DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reform DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reform DAO (USD)

Berapa nilai Reform DAO (RFRM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reform DAO (RFRM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reform DAO.

Cek prediksi harga Reform DAO sekarang!

Tokenomi Reform DAO (RFRM)

Memahami tokenomi Reform DAO (RFRM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RFRM sekarang!

Cara membeli Reform DAO (RFRM)

Ingin mengetahui cara membeli Reform DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reform DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RFRM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Reform DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reform DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reform DAO Berapa nilai Reform DAO (RFRM) hari ini? Harga live RFRM dalam USD adalah 0.01025 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RFRM ke USD saat ini? $ 0.01025 . Cobalah Harga RFRM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Reform DAO? Kapitalisasi pasar RFRM adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RFRM? Suplai beredar RFRM adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RFRM? RFRM mencapai harga ATH sebesar 0.6698675534266594 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RFRM? RFRM mencapai harga ATL 0.009810156582802656 USD . Berapa volume perdagangan RFRM? Volume perdagangan 24 jam live RFRM adalah $ 22.18K USD . Akankah harga RFRM naik lebih tinggi tahun ini? RFRM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RFRM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Reform DAO (RFRM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi