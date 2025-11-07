BursaDEX+
Harga live Reform DAO hari ini adalah 0.01025 USD. Lacak informasi harga aktual RFRM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RFRM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RFRM

Info Harga RFRM

Penjelasan RFRM

Whitepaper RFRM

Situs Web Resmi RFRM

Tokenomi RFRM

Prakiraan Harga RFRM

Riwayat RFRM

Panduan Membeli RFRM

Logo Reform DAO

Harga Reform DAO(RFRM)

Harga Live 1 RFRM ke USD:

$0.01023
$0.01023$0.01023
-0.19%1D
USD
Grafik Harga Live Reform DAO (RFRM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:08 (UTC+8)

Informasi Harga Reform DAO (RFRM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01017
$ 0.01017$ 0.01017
Low 24 Jam
$ 0.01032
$ 0.01032$ 0.01032
High 24 Jam

$ 0.01017
$ 0.01017$ 0.01017

$ 0.01032
$ 0.01032$ 0.01032

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.009810156582802656
$ 0.009810156582802656$ 0.009810156582802656

0.00%

-0.19%

-6.82%

-6.82%

Harga aktual Reform DAO (RFRM) adalah $ 0.01025. Selama 24 jam terakhir, RFRM diperdagangkan antara low $ 0.01017 dan high $ 0.01032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRFRM adalah $ 0.6698675534266594, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009810156582802656.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RFRM telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -6.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Reform DAO (RFRM)

No.4597

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.18K
$ 22.18K$ 22.18K

$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Reform DAO saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.18K. Suplai beredar RFRM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.25M.

Riwayat Harga Reform DAO (RFRM) USD

Pantau perubahan harga Reform DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000195-0.19%
30 Days$ -0.00615-37.50%
60 Hari$ -0.01135-52.55%
90 Hari$ -0.01395-57.65%
Perubahan Harga Reform DAO Hari Ini

Hari ini, RFRM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000195 (-0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Reform DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00615 (-37.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Reform DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RFRM terlihat mengalami perubahan $ -0.01135 (-52.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Reform DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01395 (-57.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Reform DAO (RFRM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Reform DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reform DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RFRM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Reform DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reform DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reform DAO (USD)

Berapa nilai Reform DAO (RFRM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reform DAO (RFRM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reform DAO.

Cek prediksi harga Reform DAO sekarang!

Tokenomi Reform DAO (RFRM)

Memahami tokenomi Reform DAO (RFRM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RFRM sekarang!

Cara membeli Reform DAO (RFRM)

Ingin mengetahui cara membeli Reform DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reform DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Reform DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reform DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Reform DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reform DAO

Berapa nilai Reform DAO (RFRM) hari ini?
Harga live RFRM dalam USD adalah 0.01025 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RFRM ke USD saat ini?
Harga RFRM ke USD saat ini adalah $ 0.01025. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Reform DAO?
Kapitalisasi pasar RFRM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RFRM?
Suplai beredar RFRM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RFRM?
RFRM mencapai harga ATH sebesar 0.6698675534266594 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RFRM?
RFRM mencapai harga ATL 0.009810156582802656 USD.
Berapa volume perdagangan RFRM?
Volume perdagangan 24 jam live RFRM adalah $ 22.18K USD.
Akankah harga RFRM naik lebih tinggi tahun ini?
RFRM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RFRM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Reform DAO (RFRM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

