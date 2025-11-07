Apa yang dimaksud dengan Reality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Reality Metaverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reality Metaverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa RMV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Reality Metaverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reality Metaverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reality Metaverse (USD)

Berapa nilai Reality Metaverse (RMV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reality Metaverse (RMV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reality Metaverse.

Cek prediksi harga Reality Metaverse sekarang!

Tokenomi Reality Metaverse (RMV)

Memahami tokenomi Reality Metaverse (RMV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RMV sekarang!

Cara membeli Reality Metaverse (RMV)

Ingin mengetahui cara membeli Reality Metaverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reality Metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RMV ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Reality Metaverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reality Metaverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reality Metaverse Berapa nilai Reality Metaverse (RMV) hari ini? Harga live RMV dalam USD adalah 0.0051 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RMV ke USD saat ini? $ 0.0051 . Cobalah Harga RMV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Reality Metaverse? Kapitalisasi pasar RMV adalah $ 1.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RMV? Suplai beredar RMV adalah 249.89M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RMV? RMV mencapai harga ATH sebesar 0.09872345441372067 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RMV? RMV mencapai harga ATL 0.001912759135737554 USD . Berapa volume perdagangan RMV? Volume perdagangan 24 jam live RMV adalah $ 26.91K USD . Akankah harga RMV naik lebih tinggi tahun ini? RMV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RMV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Reality Metaverse (RMV)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi