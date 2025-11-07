BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ROGIN.AI hari ini adalah 0.2584 USD. Lacak informasi harga aktual ROG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ROGIN.AI hari ini adalah 0.2584 USD. Lacak informasi harga aktual ROG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ROG

Info Harga ROG

Penjelasan ROG

Whitepaper ROG

Situs Web Resmi ROG

Tokenomi ROG

Prakiraan Harga ROG

Riwayat ROG

Panduan Membeli ROG

Konverter ROG ke Mata Uang Fiat

Spot ROG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ROGIN.AI

Harga ROGIN.AI(ROG)

Harga Live 1 ROG ke USD:

$0.2584
$0.2584$0.2584
-0.11%1D
USD
Grafik Harga Live ROGIN.AI (ROG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:01 (UTC+8)

Informasi Harga ROGIN.AI (ROG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2557
$ 0.2557$ 0.2557
Low 24 Jam
$ 0.2588
$ 0.2588$ 0.2588
High 24 Jam

$ 0.2557
$ 0.2557$ 0.2557

$ 0.2588
$ 0.2588$ 0.2588

$ 0.7230281392961057
$ 0.7230281392961057$ 0.7230281392961057

$ 0.1328107600152995
$ 0.1328107600152995$ 0.1328107600152995

+0.03%

-0.11%

+2.82%

+2.82%

Harga aktual ROGIN.AI (ROG) adalah $ 0.2584. Selama 24 jam terakhir, ROG diperdagangkan antara low $ 0.2557 dan high $ 0.2588, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROG adalah $ 0.7230281392961057, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1328107600152995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROG telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, -0.11% selama 24 jam, dan +2.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ROGIN.AI (ROG)

No.865

$ 17.31M
$ 17.31M$ 17.31M

$ 6.48K
$ 6.48K$ 6.48K

$ 51.68M
$ 51.68M$ 51.68M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar ROGIN.AI saat ini adalah $ 17.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.48K. Suplai beredar ROG adalah 66.99M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.68M.

Riwayat Harga ROGIN.AI (ROG) USD

Pantau perubahan harga ROGIN.AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000285-0.11%
30 Days$ +0.0105+4.23%
60 Hari$ +0.0453+21.25%
90 Hari$ +0.0425+19.68%
Perubahan Harga ROGIN.AI Hari Ini

Hari ini, ROG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000285 (-0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ROGIN.AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0105 (+4.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ROGIN.AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ROG terlihat mengalami perubahan $ +0.0453 (+21.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ROGIN.AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0425 (+19.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ROGIN.AI (ROG)?

Lihat halaman Riwayat Harga ROGIN.AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ROGIN.AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ROG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ROGIN.AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ROGIN.AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ROGIN.AI (USD)

Berapa nilai ROGIN.AI (ROG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ROGIN.AI (ROG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ROGIN.AI.

Cek prediksi harga ROGIN.AI sekarang!

Tokenomi ROGIN.AI (ROG)

Memahami tokenomi ROGIN.AI (ROG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROG sekarang!

Cara membeli ROGIN.AI (ROG)

Ingin mengetahui cara membeli ROGIN.AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ROGIN.AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ROG ke Mata Uang Lokal

1 ROGIN.AI(ROG) ke VND
6,799.796
1 ROGIN.AI(ROG) ke AUD
A$0.397936
1 ROGIN.AI(ROG) ke GBP
0.196384
1 ROGIN.AI(ROG) ke EUR
0.222224
1 ROGIN.AI(ROG) ke USD
$0.2584
1 ROGIN.AI(ROG) ke MYR
RM1.080112
1 ROGIN.AI(ROG) ke TRY
10.899312
1 ROGIN.AI(ROG) ke JPY
¥39.5352
1 ROGIN.AI(ROG) ke ARS
ARS$375.034008
1 ROGIN.AI(ROG) ke RUB
20.992416
1 ROGIN.AI(ROG) ke INR
22.912328
1 ROGIN.AI(ROG) ke IDR
Rp4,306.664944
1 ROGIN.AI(ROG) ke PHP
15.250768
1 ROGIN.AI(ROG) ke EGP
￡E.12.219736
1 ROGIN.AI(ROG) ke BRL
R$1.38244
1 ROGIN.AI(ROG) ke CAD
C$0.364344
1 ROGIN.AI(ROG) ke BDT
31.527384
1 ROGIN.AI(ROG) ke NGN
371.796256
1 ROGIN.AI(ROG) ke COP
$990.036344
1 ROGIN.AI(ROG) ke ZAR
R.4.490992
1 ROGIN.AI(ROG) ke UAH
10.868304
1 ROGIN.AI(ROG) ke TZS
T.Sh.634.8888
1 ROGIN.AI(ROG) ke VES
Bs58.6568
1 ROGIN.AI(ROG) ke CLP
$243.6712
1 ROGIN.AI(ROG) ke PKR
Rs73.034176
1 ROGIN.AI(ROG) ke KZT
135.926152
1 ROGIN.AI(ROG) ke THB
฿8.37216
1 ROGIN.AI(ROG) ke TWD
NT$8.007816
1 ROGIN.AI(ROG) ke AED
د.إ0.948328
1 ROGIN.AI(ROG) ke CHF
Fr0.20672
1 ROGIN.AI(ROG) ke HKD
HK$2.007768
1 ROGIN.AI(ROG) ke AMD
֏98.81216
1 ROGIN.AI(ROG) ke MAD
.د.م2.40312
1 ROGIN.AI(ROG) ke MXN
$4.801072
1 ROGIN.AI(ROG) ke SAR
ريال0.969
1 ROGIN.AI(ROG) ke ETB
Br39.765176
1 ROGIN.AI(ROG) ke KES
KSh33.374944
1 ROGIN.AI(ROG) ke JOD
د.أ0.1832056
1 ROGIN.AI(ROG) ke PLN
0.950912
1 ROGIN.AI(ROG) ke RON
лв1.13696
1 ROGIN.AI(ROG) ke SEK
kr2.470304
1 ROGIN.AI(ROG) ke BGN
лв0.436696
1 ROGIN.AI(ROG) ke HUF
Ft86.390872
1 ROGIN.AI(ROG) ke CZK
5.447072
1 ROGIN.AI(ROG) ke KWD
د.ك0.0790704
1 ROGIN.AI(ROG) ke ILS
0.844968
1 ROGIN.AI(ROG) ke BOB
Bs1.78296
1 ROGIN.AI(ROG) ke AZN
0.43928
1 ROGIN.AI(ROG) ke TJS
SM2.382448
1 ROGIN.AI(ROG) ke GEL
0.700264
1 ROGIN.AI(ROG) ke AOA
Kz235.76416
1 ROGIN.AI(ROG) ke BHD
.د.ب0.0971584
1 ROGIN.AI(ROG) ke BMD
$0.2584
1 ROGIN.AI(ROG) ke DKK
kr1.669264
1 ROGIN.AI(ROG) ke HNL
L6.790752
1 ROGIN.AI(ROG) ke MUR
11.8864
1 ROGIN.AI(ROG) ke NAD
$4.488408
1 ROGIN.AI(ROG) ke NOK
kr2.63568
1 ROGIN.AI(ROG) ke NZD
$0.457368
1 ROGIN.AI(ROG) ke PAB
B/.0.2584
1 ROGIN.AI(ROG) ke PGK
K1.103368
1 ROGIN.AI(ROG) ke QAR
ر.ق0.940576
1 ROGIN.AI(ROG) ke RSD
дин.26.235352
1 ROGIN.AI(ROG) ke UZS
soʻm3,076.189984
1 ROGIN.AI(ROG) ke ALL
L21.672008
1 ROGIN.AI(ROG) ke ANG
ƒ0.462536
1 ROGIN.AI(ROG) ke AWG
ƒ0.46512
1 ROGIN.AI(ROG) ke BBD
$0.5168
1 ROGIN.AI(ROG) ke BAM
KM0.436696
1 ROGIN.AI(ROG) ke BIF
Fr762.0216
1 ROGIN.AI(ROG) ke BND
$0.33592
1 ROGIN.AI(ROG) ke BSD
$0.2584
1 ROGIN.AI(ROG) ke JMD
$41.43444
1 ROGIN.AI(ROG) ke KHR
1,037.749904
1 ROGIN.AI(ROG) ke KMF
Fr108.528
1 ROGIN.AI(ROG) ke LAK
5,617.391192
1 ROGIN.AI(ROG) ke LKR
රු78.778408
1 ROGIN.AI(ROG) ke MDL
L4.421224
1 ROGIN.AI(ROG) ke MGA
Ar1,163.9628
1 ROGIN.AI(ROG) ke MOP
P2.0672
1 ROGIN.AI(ROG) ke MVR
3.97936
1 ROGIN.AI(ROG) ke MWK
MK447.83304
1 ROGIN.AI(ROG) ke MZN
MT16.52468
1 ROGIN.AI(ROG) ke NPR
रु36.61528
1 ROGIN.AI(ROG) ke PYG
1,832.5728
1 ROGIN.AI(ROG) ke RWF
Fr374.9384
1 ROGIN.AI(ROG) ke SBD
$2.124048
1 ROGIN.AI(ROG) ke SCR
3.88892
1 ROGIN.AI(ROG) ke SRD
$9.9484
1 ROGIN.AI(ROG) ke SVC
$2.258416
1 ROGIN.AI(ROG) ke SZL
L4.485824
1 ROGIN.AI(ROG) ke TMT
m0.9044
1 ROGIN.AI(ROG) ke TND
د.ت0.7646056
1 ROGIN.AI(ROG) ke TTD
$1.749368
1 ROGIN.AI(ROG) ke UGX
Sh903.3664
1 ROGIN.AI(ROG) ke XAF
Fr146.7712
1 ROGIN.AI(ROG) ke XCD
$0.69768
1 ROGIN.AI(ROG) ke XOF
Fr146.7712
1 ROGIN.AI(ROG) ke XPF
Fr26.6152
1 ROGIN.AI(ROG) ke BWP
P3.47548
1 ROGIN.AI(ROG) ke BZD
$0.519384
1 ROGIN.AI(ROG) ke CVE
$24.765056
1 ROGIN.AI(ROG) ke DJF
Fr45.7368
1 ROGIN.AI(ROG) ke DOP
$16.617704
1 ROGIN.AI(ROG) ke DZD
د.ج33.736704
1 ROGIN.AI(ROG) ke FJD
$0.589152
1 ROGIN.AI(ROG) ke GNF
Fr2,246.788
1 ROGIN.AI(ROG) ke GTQ
Q1.979344
1 ROGIN.AI(ROG) ke GYD
$54.046944
1 ROGIN.AI(ROG) ke ISK
kr32.5584

Sumber Daya ROGIN.AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ROGIN.AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ROGIN.AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ROGIN.AI

Berapa nilai ROGIN.AI (ROG) hari ini?
Harga live ROG dalam USD adalah 0.2584 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROG ke USD saat ini?
Harga ROG ke USD saat ini adalah $ 0.2584. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ROGIN.AI?
Kapitalisasi pasar ROG adalah $ 17.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROG?
Suplai beredar ROG adalah 66.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROG?
ROG mencapai harga ATH sebesar 0.7230281392961057 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROG?
ROG mencapai harga ATL 0.1328107600152995 USD.
Berapa volume perdagangan ROG?
Volume perdagangan 24 jam live ROG adalah $ 6.48K USD.
Akankah harga ROG naik lebih tinggi tahun ini?
ROG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ROGIN.AI (ROG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ROG ke USD

Jumlah

ROG
ROG
USD
USD

1 ROG = 0.2584 USD

Perdagangkan ROG

ROG/USDT
$0.2584
$0.2584$0.2584
-0.11%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,108.51
$101,108.51$101,108.51

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.05
$3,310.05$3,310.05

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1136
$1.1136$1.1136

+29.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,108.51
$101,108.51$101,108.51

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.05
$3,310.05$3,310.05

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0247
$1.0247$1.0247

+0.84%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004011
$0.0004011$0.0004011

+167.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013999
$0.013999$0.013999

+1,299.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.580
$4.580$4.580

+358.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007868
$0.007868$0.007868

+268.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%