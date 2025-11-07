BursaDEX+
Harga live RONIN hari ini adalah 0.2802 USD. Lacak informasi harga aktual RON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga RONIN(RON)

Harga Live 1 RON ke USD:

$0.2802
$0.2802
+4.70%1D
USD
Grafik Harga Live RONIN (RON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:51 (UTC+8)

Informasi Harga RONIN (RON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2643
$ 0.2643
Low 24 Jam
$ 0.2803
$ 0.2803
High 24 Jam

$ 0.2643
$ 0.2643

$ 0.2803
$ 0.2803

$ 4.496934458163238
$ 4.496934458163238

$ 0.19762703891193972
$ 0.19762703891193972

+0.93%

+4.70%

-14.89%

-14.89%

Harga aktual RONIN (RON) adalah $ 0.2802. Selama 24 jam terakhir, RON diperdagangkan antara low $ 0.2643 dan high $ 0.2803, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRON adalah $ 4.496934458163238, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19762703891193972.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RON telah berubah sebesar +0.93% selama 1 jam terakhir, +4.70% selama 24 jam, dan -14.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RONIN (RON)

No.171

$ 202.05M
$ 202.05M

$ 104.90K
$ 104.90K

$ 280.20M
$ 280.20M

721.09M
721.09M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

72.10%

0.01%

RONIN

Kapitalisasi Pasar RONIN saat ini adalah $ 202.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.90K. Suplai beredar RON adalah 721.09M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 280.20M.

Riwayat Harga RONIN (RON) USD

Pantau perubahan harga RONIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.012578+4.70%
30 Days$ -0.1939-40.90%
60 Hari$ -0.1926-40.74%
90 Hari$ -0.272-49.26%
Perubahan Harga RONIN Hari Ini

Hari ini, RON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.012578 (+4.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RONIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1939 (-40.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RONIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RON terlihat mengalami perubahan $ -0.1926 (-40.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RONIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.272 (-49.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RONIN (RON)?

Lihat halaman Riwayat Harga RONIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RONIN (RON)

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

RONIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RONIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RONIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RONIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RONIN (USD)

Berapa nilai RONIN (RON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RONIN (RON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RONIN.

Cek prediksi harga RONIN sekarang!

Tokenomi RONIN (RON)

Memahami tokenomi RONIN (RON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RON sekarang!

Cara membeli RONIN (RON)

Ingin mengetahui cara membeli RONIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RONIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RON ke Mata Uang Lokal

1 RONIN(RON) ke VND
7,373.463
1 RONIN(RON) ke AUD
A$0.431508
1 RONIN(RON) ke GBP
0.212952
1 RONIN(RON) ke EUR
0.240972
1 RONIN(RON) ke USD
$0.2802
1 RONIN(RON) ke MYR
RM1.171236
1 RONIN(RON) ke TRY
11.821638
1 RONIN(RON) ke JPY
¥42.8706
1 RONIN(RON) ke ARS
ARS$406.673874
1 RONIN(RON) ke RUB
22.763448
1 RONIN(RON) ke INR
24.845334
1 RONIN(RON) ke IDR
Rp4,669.998132
1 RONIN(RON) ke PHP
16.526196
1 RONIN(RON) ke EGP
￡E.13.25346
1 RONIN(RON) ke BRL
R$1.49907
1 RONIN(RON) ke CAD
C$0.395082
1 RONIN(RON) ke BDT
34.187202
1 RONIN(RON) ke NGN
403.162968
1 RONIN(RON) ke COP
$1,073.561082
1 RONIN(RON) ke ZAR
R.4.867074
1 RONIN(RON) ke UAH
11.785212
1 RONIN(RON) ke TZS
T.Sh.688.4514
1 RONIN(RON) ke VES
Bs63.6054
1 RONIN(RON) ke CLP
$264.2286
1 RONIN(RON) ke PKR
Rs79.195728
1 RONIN(RON) ke KZT
147.393606
1 RONIN(RON) ke THB
฿9.072876
1 RONIN(RON) ke TWD
NT$8.677794
1 RONIN(RON) ke AED
د.إ1.028334
1 RONIN(RON) ke CHF
Fr0.22416
1 RONIN(RON) ke HKD
HK$2.177154
1 RONIN(RON) ke AMD
֏107.14848
1 RONIN(RON) ke MAD
.د.م2.60586
1 RONIN(RON) ke MXN
$5.203314
1 RONIN(RON) ke SAR
ريال1.05075
1 RONIN(RON) ke ETB
Br43.119978
1 RONIN(RON) ke KES
KSh36.185028
1 RONIN(RON) ke JOD
د.أ0.1986618
1 RONIN(RON) ke PLN
1.031136
1 RONIN(RON) ke RON
лв1.23288
1 RONIN(RON) ke SEK
kr2.681514
1 RONIN(RON) ke BGN
лв0.473538
1 RONIN(RON) ke HUF
Ft93.805356
1 RONIN(RON) ke CZK
5.909418
1 RONIN(RON) ke KWD
د.ك0.0857412
1 RONIN(RON) ke ILS
0.916254
1 RONIN(RON) ke BOB
Bs1.93338
1 RONIN(RON) ke AZN
0.47634
1 RONIN(RON) ke TJS
SM2.583444
1 RONIN(RON) ke GEL
0.759342
1 RONIN(RON) ke AOA
Kz256.828518
1 RONIN(RON) ke BHD
.د.ب0.1056354
1 RONIN(RON) ke BMD
$0.2802
1 RONIN(RON) ke DKK
kr1.812894
1 RONIN(RON) ke HNL
L7.380468
1 RONIN(RON) ke MUR
12.880794
1 RONIN(RON) ke NAD
$4.867074
1 RONIN(RON) ke NOK
kr2.85804
1 RONIN(RON) ke NZD
$0.495954
1 RONIN(RON) ke PAB
B/.0.2802
1 RONIN(RON) ke PGK
K1.17684
1 RONIN(RON) ke QAR
ر.ق1.019928
1 RONIN(RON) ke RSD
дин.28.462716
1 RONIN(RON) ke UZS
soʻm3,375.902838
1 RONIN(RON) ke ALL
L23.49477
1 RONIN(RON) ke ANG
ƒ0.501558
1 RONIN(RON) ke AWG
ƒ0.50436
1 RONIN(RON) ke BBD
$0.5604
1 RONIN(RON) ke BAM
KM0.473538
1 RONIN(RON) ke BIF
Fr826.3098
1 RONIN(RON) ke BND
$0.36426
1 RONIN(RON) ke BSD
$0.2802
1 RONIN(RON) ke JMD
$44.93007
1 RONIN(RON) ke KHR
1,125.300012
1 RONIN(RON) ke KMF
Fr117.684
1 RONIN(RON) ke LAK
6,091.304226
1 RONIN(RON) ke LKR
රු85.424574
1 RONIN(RON) ke MDL
L4.7634
1 RONIN(RON) ke MGA
Ar1,262.1609
1 RONIN(RON) ke MOP
P2.2416
1 RONIN(RON) ke MVR
4.31508
1 RONIN(RON) ke MWK
MK486.458022
1 RONIN(RON) ke MZN
MT17.91879
1 RONIN(RON) ke NPR
रु39.70434
1 RONIN(RON) ke PYG
1,987.1784
1 RONIN(RON) ke RWF
Fr406.5702
1 RONIN(RON) ke SBD
$2.306046
1 RONIN(RON) ke SCR
4.043286
1 RONIN(RON) ke SRD
$10.7877
1 RONIN(RON) ke SVC
$2.448948
1 RONIN(RON) ke SZL
L4.864272
1 RONIN(RON) ke TMT
m0.9807
1 RONIN(RON) ke TND
د.ت0.8291118
1 RONIN(RON) ke TTD
$1.896954
1 RONIN(RON) ke UGX
Sh979.5792
1 RONIN(RON) ke XAF
Fr159.1536
1 RONIN(RON) ke XCD
$0.75654
1 RONIN(RON) ke XOF
Fr159.1536
1 RONIN(RON) ke XPF
Fr28.8606
1 RONIN(RON) ke BWP
P3.76869
1 RONIN(RON) ke BZD
$0.563202
1 RONIN(RON) ke CVE
$26.854368
1 RONIN(RON) ke DJF
Fr49.5954
1 RONIN(RON) ke DOP
$18.019662
1 RONIN(RON) ke DZD
د.ج36.591318
1 RONIN(RON) ke FJD
$0.638856
1 RONIN(RON) ke GNF
Fr2,436.339
1 RONIN(RON) ke GTQ
Q2.146332
1 RONIN(RON) ke GYD
$58.606632
1 RONIN(RON) ke ISK
kr35.3052

Sumber Daya RONIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RONIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RONIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RONIN

Berapa nilai RONIN (RON) hari ini?
Harga live RON dalam USD adalah 0.2802 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RON ke USD saat ini?
Harga RON ke USD saat ini adalah $ 0.2802. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RONIN?
Kapitalisasi pasar RON adalah $ 202.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RON?
Suplai beredar RON adalah 721.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RON?
RON mencapai harga ATH sebesar 4.496934458163238 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RON?
RON mencapai harga ATL 0.19762703891193972 USD.
Berapa volume perdagangan RON?
Volume perdagangan 24 jam live RON adalah $ 104.90K USD.
Akankah harga RON naik lebih tinggi tahun ini?
RON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RONIN (RON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RON ke USD

Jumlah

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.2802 USD

Perdagangkan RON

RON/USDT
$0.2802
$0.2802
+4.66%

