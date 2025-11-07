BursaDEX+
Harga live RocketX exchange hari ini adalah 0.03622 USD. Lacak informasi harga aktual RVF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RVF dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga RocketX exchange(RVF)

Harga Live 1 RVF ke USD:

$0.03622
-1.03%1D
Grafik Harga Live RocketX exchange (RVF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:51 (UTC+8)

Informasi Harga RocketX exchange (RVF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03622
Low 24 Jam
$ 0.0376
High 24 Jam

$ 0.03622
$ 0.0376
$ 1.376832374971313
$ 0.01167636695067571
0.00%

-1.03%

-16.93%

-16.93%

Harga aktual RocketX exchange (RVF) adalah $ 0.03622. Selama 24 jam terakhir, RVF diperdagangkan antara low $ 0.03622 dan high $ 0.0376, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRVF adalah $ 1.376832374971313, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01167636695067571.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RVF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.03% selama 24 jam, dan -16.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RocketX exchange (RVF)

No.1540

$ 3.39M
$ 1.33K
$ 3.62M
93.69M
100,000,000
98,541,333
93.69%

ETH

Kapitalisasi Pasar RocketX exchange saat ini adalah $ 3.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.33K. Suplai beredar RVF adalah 93.69M, dan total suplainya sebesar 98541333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.62M.

Riwayat Harga RocketX exchange (RVF) USD

Pantau perubahan harga RocketX exchange untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003769-1.03%
30 Days$ -0.02688-42.60%
60 Hari$ -0.03377-48.25%
90 Hari$ -0.01569-30.23%
Perubahan Harga RocketX exchange Hari Ini

Hari ini, RVF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003769 (-1.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RocketX exchange 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02688 (-42.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RocketX exchange 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RVF terlihat mengalami perubahan $ -0.03377 (-48.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RocketX exchange 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01569 (-30.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RocketX exchange (RVF)?

Lihat halaman Riwayat Harga RocketX exchange sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RocketX exchange Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RVF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RocketX exchange di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RocketX exchange dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RocketX exchange (USD)

Berapa nilai RocketX exchange (RVF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RocketX exchange (RVF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RocketX exchange.

Cek prediksi harga RocketX exchange sekarang!

Tokenomi RocketX exchange (RVF)

Memahami tokenomi RocketX exchange (RVF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RVF sekarang!

Cara membeli RocketX exchange (RVF)

Ingin mengetahui cara membeli RocketX exchange? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RocketX exchange di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RVF ke Mata Uang Lokal

1 RocketX exchange(RVF) ke VND
953.1293
1 RocketX exchange(RVF) ke AUD
A$0.0557788
1 RocketX exchange(RVF) ke GBP
0.0275272
1 RocketX exchange(RVF) ke EUR
0.0311492
1 RocketX exchange(RVF) ke USD
$0.03622
1 RocketX exchange(RVF) ke MYR
RM0.1513996
1 RocketX exchange(RVF) ke TRY
1.5277596
1 RocketX exchange(RVF) ke JPY
¥5.54166
1 RocketX exchange(RVF) ke ARS
ARS$52.5686214
1 RocketX exchange(RVF) ke RUB
2.9425128
1 RocketX exchange(RVF) ke INR
3.2116274
1 RocketX exchange(RVF) ke IDR
Rp603.6664252
1 RocketX exchange(RVF) ke PHP
2.1377044
1 RocketX exchange(RVF) ke EGP
￡E.1.7128438
1 RocketX exchange(RVF) ke BRL
R$0.193777
1 RocketX exchange(RVF) ke CAD
C$0.0510702
1 RocketX exchange(RVF) ke BDT
4.4192022
1 RocketX exchange(RVF) ke NGN
52.1147848
1 RocketX exchange(RVF) ke COP
$138.7736702
1 RocketX exchange(RVF) ke ZAR
R.0.6295036
1 RocketX exchange(RVF) ke UAH
1.5234132
1 RocketX exchange(RVF) ke TZS
T.Sh.88.99254
1 RocketX exchange(RVF) ke VES
Bs8.22194
1 RocketX exchange(RVF) ke CLP
$34.15546
1 RocketX exchange(RVF) ke PKR
Rs10.2372208
1 RocketX exchange(RVF) ke KZT
19.0528066
1 RocketX exchange(RVF) ke THB
฿1.173528
1 RocketX exchange(RVF) ke TWD
NT$1.1224578
1 RocketX exchange(RVF) ke AED
د.إ0.1329274
1 RocketX exchange(RVF) ke CHF
Fr0.028976
1 RocketX exchange(RVF) ke HKD
HK$0.2814294
1 RocketX exchange(RVF) ke AMD
֏13.850528
1 RocketX exchange(RVF) ke MAD
.د.م0.336846
1 RocketX exchange(RVF) ke MXN
$0.6729676
1 RocketX exchange(RVF) ke SAR
ريال0.135825
1 RocketX exchange(RVF) ke ETB
Br5.5738958
1 RocketX exchange(RVF) ke KES
KSh4.6781752
1 RocketX exchange(RVF) ke JOD
د.أ0.02567998
1 RocketX exchange(RVF) ke PLN
0.1332896
1 RocketX exchange(RVF) ke RON
лв0.159368
1 RocketX exchange(RVF) ke SEK
kr0.3462632
1 RocketX exchange(RVF) ke BGN
лв0.0612118
1 RocketX exchange(RVF) ke HUF
Ft12.1094326
1 RocketX exchange(RVF) ke CZK
0.7635176
1 RocketX exchange(RVF) ke KWD
د.ك0.01108332
1 RocketX exchange(RVF) ke ILS
0.1184394
1 RocketX exchange(RVF) ke BOB
Bs0.249918
1 RocketX exchange(RVF) ke AZN
0.061574
1 RocketX exchange(RVF) ke TJS
SM0.3339484
1 RocketX exchange(RVF) ke GEL
0.0981562
1 RocketX exchange(RVF) ke AOA
Kz33.047128
1 RocketX exchange(RVF) ke BHD
.د.ب0.01361872
1 RocketX exchange(RVF) ke BMD
$0.03622
1 RocketX exchange(RVF) ke DKK
kr0.2339812
1 RocketX exchange(RVF) ke HNL
L0.9518616
1 RocketX exchange(RVF) ke MUR
1.66612
1 RocketX exchange(RVF) ke NAD
$0.6291414
1 RocketX exchange(RVF) ke NOK
kr0.369444
1 RocketX exchange(RVF) ke NZD
$0.0641094
1 RocketX exchange(RVF) ke PAB
B/.0.03622
1 RocketX exchange(RVF) ke PGK
K0.1546594
1 RocketX exchange(RVF) ke QAR
ر.ق0.1318408
1 RocketX exchange(RVF) ke RSD
дин.3.6774166
1 RocketX exchange(RVF) ke UZS
soʻm431.1904072
1 RocketX exchange(RVF) ke ALL
L3.0377714
1 RocketX exchange(RVF) ke ANG
ƒ0.0648338
1 RocketX exchange(RVF) ke AWG
ƒ0.065196
1 RocketX exchange(RVF) ke BBD
$0.07244
1 RocketX exchange(RVF) ke BAM
KM0.0612118
1 RocketX exchange(RVF) ke BIF
Fr106.81278
1 RocketX exchange(RVF) ke BND
$0.047086
1 RocketX exchange(RVF) ke BSD
$0.03622
1 RocketX exchange(RVF) ke JMD
$5.807877
1 RocketX exchange(RVF) ke KHR
145.4616932
1 RocketX exchange(RVF) ke KMF
Fr15.2124
1 RocketX exchange(RVF) ke LAK
787.3912886
1 RocketX exchange(RVF) ke LKR
රු11.0423914
1 RocketX exchange(RVF) ke MDL
L0.6197242
1 RocketX exchange(RVF) ke MGA
Ar163.15299
1 RocketX exchange(RVF) ke MOP
P0.28976
1 RocketX exchange(RVF) ke MVR
0.557788
1 RocketX exchange(RVF) ke MWK
MK62.772882
1 RocketX exchange(RVF) ke MZN
MT2.316269
1 RocketX exchange(RVF) ke NPR
रु5.132374
1 RocketX exchange(RVF) ke PYG
256.87224
1 RocketX exchange(RVF) ke RWF
Fr52.55522
1 RocketX exchange(RVF) ke SBD
$0.2977284
1 RocketX exchange(RVF) ke SCR
0.545111
1 RocketX exchange(RVF) ke SRD
$1.39447
1 RocketX exchange(RVF) ke SVC
$0.3165628
1 RocketX exchange(RVF) ke SZL
L0.6287792
1 RocketX exchange(RVF) ke TMT
m0.12677
1 RocketX exchange(RVF) ke TND
د.ت0.10717498
1 RocketX exchange(RVF) ke TTD
$0.2452094
1 RocketX exchange(RVF) ke UGX
Sh126.62512
1 RocketX exchange(RVF) ke XAF
Fr20.57296
1 RocketX exchange(RVF) ke XCD
$0.097794
1 RocketX exchange(RVF) ke XOF
Fr20.57296
1 RocketX exchange(RVF) ke XPF
Fr3.73066
1 RocketX exchange(RVF) ke BWP
P0.487159
1 RocketX exchange(RVF) ke BZD
$0.0728022
1 RocketX exchange(RVF) ke CVE
$3.4713248
1 RocketX exchange(RVF) ke DJF
Fr6.41094
1 RocketX exchange(RVF) ke DOP
$2.3293082
1 RocketX exchange(RVF) ke DZD
د.ج4.7288832
1 RocketX exchange(RVF) ke FJD
$0.0825816
1 RocketX exchange(RVF) ke GNF
Fr314.9329
1 RocketX exchange(RVF) ke GTQ
Q0.2774452
1 RocketX exchange(RVF) ke GYD
$7.5757752
1 RocketX exchange(RVF) ke ISK
kr4.56372

Sumber Daya RocketX exchange

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RocketX exchange, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RocketX exchange
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RocketX exchange

Berapa nilai RocketX exchange (RVF) hari ini?
Harga live RVF dalam USD adalah 0.03622 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RVF ke USD saat ini?
Harga RVF ke USD saat ini adalah $ 0.03622. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RocketX exchange?
Kapitalisasi pasar RVF adalah $ 3.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RVF?
Suplai beredar RVF adalah 93.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RVF?
RVF mencapai harga ATH sebesar 1.376832374971313 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RVF?
RVF mencapai harga ATL 0.01167636695067571 USD.
Berapa volume perdagangan RVF?
Volume perdagangan 24 jam live RVF adalah $ 1.33K USD.
Akankah harga RVF naik lebih tinggi tahun ini?
RVF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RVF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

