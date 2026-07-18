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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SAGA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SAGA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SAGA (SAGA) Hari Ini

Analisis Teknis SAGA (SAGA) Hari Ini

Halaman Analisis SAGA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAGA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SAGA di bawah ini.

Perubahan Harga SAGA (SAGA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01281--+0.54%-0.93%-26.72%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SAGA

Indikator Teknikal SAGA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SAGA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 3
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01279
0.01279
R2
0.01279
0.01278
R1
0.01278
0.01278
PP
0.01278
0.01278
S1
0.01277
0.01277
S2
0.01277
0.01277
S3
0.01276
0.01277

Sinyal Pasar SAGA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.43M
$1.47 M
$1.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.32 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SAGA

Aliran Masuk BersihHarga SAGAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.03 M0.01
2026-07-26-$0.04 M0.01
2026-07-25$0.18 M0.01
2026-07-24-$0.04 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SAGA Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SAGA (SAGA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SAGA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SAGA/USDT
$0.01281
$0.01281$0.01281
0.00%
0.00% (USDT)
SAGA/USDC
$0.01279
$0.01279$0.01279
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0.01281 USD

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