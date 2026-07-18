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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pepe, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pepe, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pepe (PEPE) Hari Ini

Analisis Teknis Pepe (PEPE) Hari Ini

Halaman Analisis Pepe menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEPE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pepe di bawah ini.

Perubahan Harga Pepe (PEPE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000002929--+1.17%+21.68%-24.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pepe

Indikator Teknikal Pepe

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pepe di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0000029304
0.0000029299
R2
0.0000029299
0.0000029295
R1
0.0000029295
0.0000029293
PP
0.000002929
0.000002929
S1
0.0000029286
0.0000029286
S2
0.0000029281
0.0000029284
S3
0.0000029277
0.0000029281

Sinyal Pasar Pepe

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-10.67M
$90.19 M
$100.86 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-2.49M
Pembelian Aktif 3 Hari
$161.92 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$164.41 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.61M
Pembelian Aktif 7 Hari
$338.79 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$339.39 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pepe

Aliran Masuk BersihHarga PEPEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.45 M0.00
2026-07-27-$0.87 M0.00
2026-07-26$3.92 M0.00
2026-07-25-$0.20 M0.00
2026-07-24-$1.32 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Pepe Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Pepe (PEPE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pepe secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PEPE/USDT
$0.000002929
$0.000002929$0.000002929
0.00%
0.00% (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002932
$0.000002932$0.000002932
0.00%
0.00% (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002577
$0.000002577$0.000002577
0.00%
0.00% (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002938
$0.000002938$0.000002938
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator PEPE ke USD

Jumlah

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0.000002929 USD

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