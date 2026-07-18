Analisis Teknis Pepe (PEPE) Hari Ini Halaman Analisis Pepe menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEPE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pepe di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pepe (PEPE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000002929 -- +1.17% +21.68% -24.81%

Indikator Teknikal Pepe

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pepe di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0000029304 0.0000029299 R2 0.0000029299 0.0000029295 R1 0.0000029295 0.0000029293 PP 0.000002929 0.000002929 S1 0.0000029286 0.0000029286 S2 0.0000029281 0.0000029284 S3 0.0000029277 0.0000029281

Sinyal Pasar Pepe Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -10.67M $90.19 M $100.86 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -2.49M Pembelian Aktif 3 Hari $161.92 M Penjualan Aktif 3 Hari $164.41 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.61M Pembelian Aktif 7 Hari $338.79 M Penjualan Aktif 7 Hari $339.39 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pepe Aliran Masuk Bersih Harga PEPEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.45 M 0.00 2026-07-27 -$0.87 M 0.00 2026-07-26 $3.92 M 0.00 2026-07-25 -$0.20 M 0.00 2026-07-24 -$1.32 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Pepe (PEPE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pepe secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PEPE / USDT $0.000002929 $0.000002929 $0.000002929 0.00% 0.00% (USDT) Trade PEPE / USDC $0.000002932 $0.000002932 $0.000002932 0.00% 0.00% (USDT) Trade PEPE / EUR $0.000002577 $0.000002577 $0.000002577 0.00% 0.00% (USDT) Trade PEPE / USD1 $0.000002938 $0.000002938 $0.000002938 0.00% 0.00% (USDT) Trade