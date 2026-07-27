Analisis Teknis Avalanche (AVAX) Hari Ini Halaman Analisis Avalanche menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVAX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Avalanche di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Avalanche (AVAX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $6.612 -- +0.60% +1.11% -28.01%

Indikator Teknikal Avalanche

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Avalanche di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 1 Beli 21 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 6.6123 6.6116 R2 6.6116 6.6109 R1 6.6103 6.6104 PP 6.6096 6.6096 S1 6.6083 6.6089 S2 6.6076 6.6084 S3 6.6063 6.6076

Sinyal Pasar Avalanche Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.34M $24.35 M $24.02 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.60M Pembelian Aktif 3 Hari $101.95 M Penjualan Aktif 3 Hari $101.35 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.33M Pembelian Aktif 7 Hari $247.88 M Penjualan Aktif 7 Hari $247.55 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Avalanche Aliran Masuk Bersih Harga AVAXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$1.65 M 6.54 2026-07-26 -$1.01 M 6.69 2026-07-25 $1.19 M 6.58 2026-07-24 -$1.94 M 6.20 2026-07-23 -$0.67 M 6.45 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Avalanche (AVAX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Avalanche secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AVAX / USDT $6.612 $6.612 $6.612 0.00% 0.00% (USDT) Trade AVAX / USDC $6.601 $6.601 $6.601 0.00% 0.00% (USDT) Trade AVAX / USD1 $6.615 $6.615 $6.615 0.00% 0.00% (USDT) Trade