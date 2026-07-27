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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Avalanche, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Avalanche, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Avalanche (AVAX) Hari Ini

Analisis Teknis Avalanche (AVAX) Hari Ini

Halaman Analisis Avalanche menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVAX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Avalanche di bawah ini.

Perubahan Harga Avalanche (AVAX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$6.612--+0.60%+1.11%-28.01%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Avalanche

Indikator Teknikal Avalanche

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Avalanche di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 1
Beli 21
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
6.6123
6.6116
R2
6.6116
6.6109
R1
6.6103
6.6104
PP
6.6096
6.6096
S1
6.6083
6.6089
S2
6.6076
6.6084
S3
6.6063
6.6076

Sinyal Pasar Avalanche

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.34M
$24.35 M
$24.02 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.60M
Pembelian Aktif 3 Hari
$101.95 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$101.35 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.33M
Pembelian Aktif 7 Hari
$247.88 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$247.55 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Avalanche

Aliran Masuk BersihHarga AVAXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$1.65 M6.54
2026-07-26-$1.01 M6.69
2026-07-25$1.19 M6.58
2026-07-24-$1.94 M6.20
2026-07-23-$0.67 M6.45

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Avalanche Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Avalanche (AVAX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Avalanche secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AVAX/USDT
$6.612
$6.612$6.612
0.00%
0.00% (USDT)
AVAX/USDC
$6.601
$6.601$6.601
0.00%
0.00% (USDT)
AVAX/USD1
$6.615
$6.615$6.615
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AVAX = 6.612 USD

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