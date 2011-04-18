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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XRP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XRP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis XRP (XRP) Hari Ini

Analisis Teknis XRP (XRP) Hari Ini

Halaman Analisis XRP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XRP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XRP di bawah ini.

Perubahan Harga XRP (XRP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.0949---2.03%+3.82%-20.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga XRP

Indikator Teknikal XRP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XRP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 5
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 5Netral 3Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.0907
1.0907
R2
1.0907
1.0907
R1
1.0907
1.0907
PP
1.0907
1.0907
S1
1.0907
1.0907
S2
1.0907
1.0907
S3
1.0907
1.0907

Sinyal Pasar XRP

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.98M
$152.38 M
$153.35 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
1.16M
Pembelian Aktif 3 Hari
$222.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$221.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
6.30M
Pembelian Aktif 7 Hari
$730.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$724.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal XRP

Aliran Masuk BersihHarga XRPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.44 M1.09
2026-07-27-$8.30 M1.09
2026-07-26-$2.37 M1.10
2026-07-25$4.82 M1.10
2026-07-24$1.04 M1.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi XRP Selengkapnya

Perdagangkan Pasar XRP (XRP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume XRP secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XRP/USDT
$1.095
$1.095$1.095
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/USDC
$1.094
$1.094$1.094
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/USD1
$1.0944
$1.0944$1.0944
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/ETH
$0.0005609
$0.0005609$0.0005609
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/BTC
$0.000016822
$0.000016822$0.000016822
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/EUR
$0.9607
$0.9607$0.9607
0.00%
0.00% (USDT)
XRP/BRL
$5.614
$5.614$5.614
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XRP = 1.0949 USD

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