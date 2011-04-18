Analisis Teknis XRP (XRP) Hari Ini Halaman Analisis XRP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XRP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XRP di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga XRP (XRP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.0949 -- -2.03% +3.82% -20.81%

Indikator Teknikal XRP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XRP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 5 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.0907 1.0907 R2 1.0907 1.0907 R1 1.0907 1.0907 PP 1.0907 1.0907 S1 1.0907 1.0907 S2 1.0907 1.0907 S3 1.0907 1.0907

Sinyal Pasar XRP Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.98M $152.38 M $153.35 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 1.16M Pembelian Aktif 3 Hari $222.22 M Penjualan Aktif 3 Hari $221.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 6.30M Pembelian Aktif 7 Hari $730.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $724.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal XRP Aliran Masuk Bersih Harga XRPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.44 M 1.09 2026-07-27 -$8.30 M 1.09 2026-07-26 -$2.37 M 1.10 2026-07-25 $4.82 M 1.10 2026-07-24 $1.04 M 1.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.