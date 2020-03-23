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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Solana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Solana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Solana (SOL) Hari Ini

Analisis Teknis Solana (SOL) Hari Ini

Halaman Analisis Solana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Solana di bawah ini.

Perubahan Harga Solana (SOL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$75.49---2.81%+4.96%-10.04%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Solana

Indikator Teknikal Solana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Solana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 4
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
75.4933
75.4866
R2
75.4866
75.479
R1
75.4733
75.4743
PP
75.4666
75.4666
S1
75.4533
75.459
S2
75.4466
75.4543
S3
75.4333
75.4466

Sinyal Pasar Solana

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-5.66M
$225.97 M
$231.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-10.75M
Pembelian Aktif 3 Hari
$955.20 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$965.95 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
5.54M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2,868.25 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2,862.71 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Solana

Aliran Masuk BersihHarga SOLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$2.19 M75.91
2026-07-27$5.14 M75.31
2026-07-26$3.22 M75.48
2026-07-25$5.95 M74.18
2026-07-24-$1.79 M74.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Solana Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Solana (SOL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Solana secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SOL/USDT
$75.49
$75.49$75.49
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/USDC
$75.47
$75.47$75.47
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/USD1
$75.43
$75.43$75.43
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/BTC
$0.00116313
$0.00116313$0.00116313
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/EUR
$66.34
$66.34$66.34
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/USDE
$75.35
$75.35$75.35
0.00%
0.00% (USDT)
SOL/BRL
$386.82
$386.82$386.82
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SOL
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1 SOL = 75.48 USD

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