Analisis Teknis Solana (SOL) Hari Ini Halaman Analisis Solana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Solana di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Solana (SOL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $75.49 -- -2.81% +4.96% -10.04%

Indikator Teknikal Solana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Solana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 4 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 75.4933 75.4866 R2 75.4866 75.479 R1 75.4733 75.4743 PP 75.4666 75.4666 S1 75.4533 75.459 S2 75.4466 75.4543 S3 75.4333 75.4466

Sinyal Pasar Solana Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -5.66M $225.97 M $231.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -10.75M Pembelian Aktif 3 Hari $955.20 M Penjualan Aktif 3 Hari $965.95 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 5.54M Pembelian Aktif 7 Hari $2,868.25 M Penjualan Aktif 7 Hari $2,862.71 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Solana Aliran Masuk Bersih Harga SOLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $2.19 M 75.91 2026-07-27 $5.14 M 75.31 2026-07-26 $3.22 M 75.48 2026-07-25 $5.95 M 74.18 2026-07-24 -$1.79 M 74.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.