Analisis Teknis Ethereum (ETH) Hari Ini Halaman Analisis Ethereum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethereum di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ethereum (ETH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1,947.81 -- +2.44% +23.19% -14.92%

Indikator Teknikal Ethereum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ethereum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 1 Beli 11 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1,947.1899 1,947.1 R2 1,947.1 1,947.0274 R1 1,946.9999 1,946.9825 PP 1,946.9099 1,946.9099 S1 1,946.8099 1,946.8374 S2 1,946.7199 1,946.7925 S3 1,946.6199 1,946.7199

Sinyal Pasar Ethereum Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -21.55M $411.79 M $433.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -43.93M Pembelian Aktif 3 Hari $2,871.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $2,914.97 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -24.51M Pembelian Aktif 7 Hari $6,849.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $6,873.70 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ethereum Aliran Masuk Bersih Harga ETHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $15.54 M 1,939.16 2026-07-27 $21.94 M 1,927.74 2026-07-26 $10.98 M 1,914.85 2026-07-25 $1.84 M 1,867.85 2026-07-24 -$4.35 M 1,862.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.