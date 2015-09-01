Analisis Teknis Cardano (ADA) Hari Ini Halaman Analisis Cardano menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ADA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cardano di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cardano (ADA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1592 -- -4.27% +8.59% -35.66%

Indikator Teknikal Cardano

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cardano di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 7 Beli 10 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 4 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.159 0.1589 R2 0.1589 0.1589 R1 0.1589 0.1589 PP 0.1588 0.1588 S1 0.1588 0.1588 S2 0.1587 0.1588 S3 0.1587 0.1587

Sinyal Pasar Cardano Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.42M $38.81 M $37.39 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $23.51 M Penjualan Aktif 3 Hari $23.53 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.86M Pembelian Aktif 7 Hari $70.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $69.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cardano Aliran Masuk Bersih Harga ADAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$2.16 M 0.16 2026-07-26 $0.31 M 0.17 2026-07-25 -$0.20 M 0.16 2026-07-24 -$0.59 M 0.16 2026-07-23 -$0.19 M 0.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.