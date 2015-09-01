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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cardano, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cardano, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Cardano (ADA) Hari Ini

Analisis Teknis Cardano (ADA) Hari Ini

Halaman Analisis Cardano menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ADA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cardano di bawah ini.

Perubahan Harga Cardano (ADA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1592---4.27%+8.59%-35.66%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cardano

Indikator Teknikal Cardano

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cardano di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 7
Beli 10
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 4Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.159
0.1589
R2
0.1589
0.1589
R1
0.1589
0.1589
PP
0.1588
0.1588
S1
0.1588
0.1588
S2
0.1587
0.1588
S3
0.1587
0.1587

Sinyal Pasar Cardano

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.42M
$38.81 M
$37.39 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$23.51 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$23.53 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.86M
Pembelian Aktif 7 Hari
$70.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$69.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cardano

Aliran Masuk BersihHarga ADAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$2.16 M0.16
2026-07-26$0.31 M0.17
2026-07-25-$0.20 M0.16
2026-07-24-$0.59 M0.16
2026-07-23-$0.19 M0.17

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Cardano Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Cardano (ADA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cardano secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ADA/USDT
$0.1591
$0.1591$0.1591
0.00%
0.00% (USDT)
ADA/USDC
$0.1589
$0.1589$0.1589
0.00%
0.00% (USDT)
ADA/BTC
$0.000002453
$0.000002453$0.000002453
0.00%
0.00% (USDT)
ADA/EUR
$0.1399
$0.1399$0.1399
0.00%
0.00% (USDT)
ADA/USD1
$0.1592
$0.1592$0.1592
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ADA = 0.1592 USD

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