Analisis Teknis Bitcoin (BTC) Hari Ini Halaman Analisis Bitcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitcoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bitcoin (BTC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $63,839 -- -2.03% +6.34% -16.38%

Indikator Teknikal Bitcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 63,673.8666 63,660.2333 R2 63,660.2333 63,647.4745 R1 63,640.4666 63,639.5921 PP 63,626.8333 63,626.8333 S1 63,607.0666 63,614.0745 S2 63,593.4333 63,606.1921 S3 63,573.6666 63,593.4333

Sinyal Pasar Bitcoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 18.83M $322.20 M $303.37 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -31.32M Pembelian Aktif 3 Hari $5,241.58 M Penjualan Aktif 3 Hari $5,272.89 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 184.75M Pembelian Aktif 7 Hari $13,490.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $13,305.43 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bitcoin Aliran Masuk Bersih Harga BTCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$7.48 M 64,825.45 2026-07-27 -$201.15 M 64,561.96 2026-07-26 -$23.06 M 64,762.23 2026-07-25 $42.20 M 64,186.61 2026-07-24 $1.05 M 64,100.58 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.