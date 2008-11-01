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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bitcoin (BTC) Hari Ini

Analisis Teknis Bitcoin (BTC) Hari Ini

Halaman Analisis Bitcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitcoin di bawah ini.

Perubahan Harga Bitcoin (BTC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$63,839---2.03%+6.34%-16.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bitcoin

Indikator Teknikal Bitcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
63,673.8666
63,660.2333
R2
63,660.2333
63,647.4745
R1
63,640.4666
63,639.5921
PP
63,626.8333
63,626.8333
S1
63,607.0666
63,614.0745
S2
63,593.4333
63,606.1921
S3
63,573.6666
63,593.4333

Sinyal Pasar Bitcoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
18.83M
$322.20 M
$303.37 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-31.32M
Pembelian Aktif 3 Hari
$5,241.58 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$5,272.89 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
184.75M
Pembelian Aktif 7 Hari
$13,490.19 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$13,305.43 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bitcoin

Aliran Masuk BersihHarga BTCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$7.48 M64,825.45
2026-07-27-$201.15 M64,561.96
2026-07-26-$23.06 M64,762.23
2026-07-25$42.20 M64,186.61
2026-07-24$1.05 M64,100.58

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bitcoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Bitcoin (BTC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BTC/USDT
$63,839.01
$63,839.01$63,839.01
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/USDC
$63,795.94
$63,795.94$63,795.94
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/USD1
$63,797.64
$63,797.64$63,797.64
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/USDF
$64,056.4
$64,056.4$64,056.4
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/EUR
$56,036.93
$56,036.93$56,036.93
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/USDE
$63,684.6
$63,684.6$63,684.6
0.00%
0.00% (USDT)
BTC/BRL
$326,798.6
$326,798.6$326,798.6
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BTC = 63,839 USD

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