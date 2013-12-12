Analisis Teknis DOGE (DOGE) Hari Ini Halaman Analisis DOGE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOGE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DOGE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DOGE (DOGE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07221 -- -0.94% -4.58% -27.61%

Indikator Teknikal DOGE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DOGE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 2 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07219 0.07219 R2 0.07219 0.07218 R1 0.07218 0.07218 PP 0.07218 0.07218 S1 0.07217 0.07217 S2 0.07217 0.07217 S3 0.07216 0.07217

Sinyal Pasar DOGE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $107.68 M $107.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -2.44M Pembelian Aktif 3 Hari $91.80 M Penjualan Aktif 3 Hari $94.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -4.48M Pembelian Aktif 7 Hari $203.68 M Penjualan Aktif 7 Hari $208.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DOGE Aliran Masuk Bersih Harga DOGEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$5.30 M 0.07 2026-07-26 $0.02 M 0.07 2026-07-25 -$2.03 M 0.07 2026-07-24 -$6.81 M 0.07 2026-07-23 -$4.08 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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