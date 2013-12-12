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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DOGE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DOGE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DOGE (DOGE) Hari Ini

Analisis Teknis DOGE (DOGE) Hari Ini

Halaman Analisis DOGE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOGE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DOGE di bawah ini.

Perubahan Harga DOGE (DOGE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07221---0.94%-4.58%-27.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DOGE

Indikator Teknikal DOGE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DOGE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 2
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07219
0.07219
R2
0.07219
0.07218
R1
0.07218
0.07218
PP
0.07218
0.07218
S1
0.07217
0.07217
S2
0.07217
0.07217
S3
0.07216
0.07217

Sinyal Pasar DOGE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$107.68 M
$107.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-2.44M
Pembelian Aktif 3 Hari
$91.80 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$94.24 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-4.48M
Pembelian Aktif 7 Hari
$203.68 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$208.15 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DOGE

Aliran Masuk BersihHarga DOGEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$5.30 M0.07
2026-07-26$0.02 M0.07
2026-07-25-$2.03 M0.07
2026-07-24-$6.81 M0.07
2026-07-23-$4.08 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi DOGE Selengkapnya

Perdagangkan Pasar DOGE (DOGE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume DOGE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DOGE/USDT
$0.07216
$0.07216$0.07216
0.00%
0.00% (USDT)
DOGE/USDC
$0.07209
$0.07209$0.07209
0.00%
0.00% (USDT)
DOGE/USD1
$0.07215
$0.07215$0.07215
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07221 USD

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