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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pudgy Penguins, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pudgy Penguins, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pudgy Penguins (PENGU) Hari Ini

Analisis Teknis Pudgy Penguins (PENGU) Hari Ini

Halaman Analisis Pudgy Penguins menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PENGU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pudgy Penguins di bawah ini.

Perubahan Harga Pudgy Penguins (PENGU)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006072---4.53%-2.23%-40.39%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pudgy Penguins

Indikator Teknikal Pudgy Penguins

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pudgy Penguins di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006068
0.006067
R2
0.006067
0.006067
R1
0.006067
0.006067
PP
0.006066
0.006066
S1
0.006066
0.006066
S2
0.006065
0.006066
S3
0.006065
0.006065

Sinyal Pasar Pudgy Penguins

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$5.99 M
$6.05 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$16.40 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$16.34 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.56M
Pembelian Aktif 7 Hari
$28.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$27.77 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pudgy Penguins

Aliran Masuk BersihHarga PENGUUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.14 M0.01
2026-07-27-$1.28 M0.01
2026-07-26$1.42 M0.01
2026-07-25-$0.34 M0.01
2026-07-24-$0.49 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Pudgy Penguins Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Pudgy Penguins (PENGU) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pudgy Penguins secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PENGU/USDT
$0.006072
$0.006072$0.006072
0.00%
0.00% (USDT)
PENGU/USDC
$0.00607
$0.00607$0.00607
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PENGU = 0.006072 USD

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