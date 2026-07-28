Analisis Teknis Pudgy Penguins (PENGU) Hari Ini Halaman Analisis Pudgy Penguins menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PENGU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pudgy Penguins di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pudgy Penguins (PENGU) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006072 -- -4.53% -2.23% -40.39%

Indikator Teknikal Pudgy Penguins

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pudgy Penguins di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006068 0.006067 R2 0.006067 0.006067 R1 0.006067 0.006067 PP 0.006066 0.006066 S1 0.006066 0.006066 S2 0.006065 0.006066 S3 0.006065 0.006065

Sinyal Pasar Pudgy Penguins Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $5.99 M $6.05 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $16.40 M Penjualan Aktif 3 Hari $16.34 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.56M Pembelian Aktif 7 Hari $28.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $27.77 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pudgy Penguins Aliran Masuk Bersih Harga PENGUUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.14 M 0.01 2026-07-27 -$1.28 M 0.01 2026-07-26 $1.42 M 0.01 2026-07-25 -$0.34 M 0.01 2026-07-24 -$0.49 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Pudgy Penguins (PENGU) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pudgy Penguins secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PENGU / USDT $0.006072 $0.006072 $0.006072 0.00% 0.00% (USDT) Trade PENGU / USDC $0.00607 $0.00607 $0.00607 0.00% 0.00% (USDT) Trade