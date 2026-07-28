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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dogwifhat sol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dogwifhat sol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis dogwifhat sol (WIF) Hari Ini

Analisis Teknis dogwifhat sol (WIF) Hari Ini

Halaman Analisis dogwifhat sol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WIF. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis dogwifhat sol di bawah ini.

Perubahan Harga dogwifhat sol (WIF)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1481---2.89%-11.75%-17.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga dogwifhat sol

Indikator Teknikal Dogwifhat sol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dogwifhat sol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1484
0.1484
R2
0.1484
0.1483
R1
0.1483
0.1483
PP
0.1483
0.1483
S1
0.1482
0.1482
S2
0.1482
0.1482
S3
0.1481
0.1482

Sinyal Pasar Dogwifhat sol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.52M
$28.27 M
$28.79 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.13M
Pembelian Aktif 3 Hari
$4.74 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$4.87 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$9.88 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$9.89 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Dogwifhat sol

Aliran Masuk BersihHarga WIFUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.15
2026-07-27-$0.14 M0.15
2026-07-26$0.01 M0.15
2026-07-25$0.00 M0.15
2026-07-24-$0.09 M0.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi dogwifhat sol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar dogwifhat sol (WIF) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume dogwifhat sol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WIF/USDT
$0.1481
$0.1481$0.1481
0.00%
0.00% (USDT)
WIF/USDC
$0.148
$0.148$0.148
0.00%
0.00% (USDT)
WIF/EUR
$0.1301
$0.1301$0.1301
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 WIF = 0.1481 USD

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