Analisis Teknis dogwifhat sol (WIF) Hari Ini Halaman Analisis dogwifhat sol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WIF. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis dogwifhat sol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga dogwifhat sol (WIF) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1481 -- -2.89% -11.75% -17.18%

Indikator Teknikal Dogwifhat sol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dogwifhat sol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1484 0.1484 R2 0.1484 0.1483 R1 0.1483 0.1483 PP 0.1483 0.1483 S1 0.1482 0.1482 S2 0.1482 0.1482 S3 0.1481 0.1482

Sinyal Pasar Dogwifhat sol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $28.27 M $28.79 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.13M Pembelian Aktif 3 Hari $4.74 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.87 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $9.88 M Penjualan Aktif 7 Hari $9.89 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Dogwifhat sol Aliran Masuk Bersih Harga WIFUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.15 2026-07-27 -$0.14 M 0.15 2026-07-26 $0.01 M 0.15 2026-07-25 $0.00 M 0.15 2026-07-24 -$0.09 M 0.14 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar dogwifhat sol (WIF) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume dogwifhat sol secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam WIF / USDT $0.1481 $0.1481 $0.1481 0.00% 0.00% (USDT) Trade WIF / USDC $0.148 $0.148 $0.148 0.00% 0.00% (USDT) Trade WIF / EUR $0.1301 $0.1301 $0.1301 0.00% 0.00% (USDT) Trade