Harga live dogwifhat sol hari ini adalah 0.43 USD. Lacak informasi harga aktual WIF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WIF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WIF

Info Harga WIF

Penjelasan WIF

Situs Web Resmi WIF

Tokenomi WIF

Prakiraan Harga WIF

Riwayat WIF

Panduan Membeli WIF

Konverter WIF ke Mata Uang Fiat

Harga dogwifhat sol(WIF)

Harga Live 1 WIF ke USD:

$0.43
$0.43$0.43
+2.38%1D
Grafik Harga Live dogwifhat sol (WIF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:25:29 (UTC+8)

Informasi Harga dogwifhat sol (WIF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.412
$ 0.412$ 0.412
Low 24 Jam
$ 0.439
$ 0.439$ 0.439
High 24 Jam

$ 0.412
$ 0.412$ 0.412

$ 0.439
$ 0.439$ 0.439

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

-1.61%

+2.38%

-12.96%

-12.96%

Harga aktual dogwifhat sol (WIF) adalah $ 0.43. Selama 24 jam terakhir, WIF diperdagangkan antara low $ 0.412 dan high $ 0.439, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWIF adalah $ 4.8499674634069185, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000023439977993792.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WIF telah berubah sebesar -1.61% selama 1 jam terakhir, +2.38% selama 24 jam, dan -12.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar dogwifhat sol (WIF)

No.114

$ 429.50M
$ 429.50M$ 429.50M

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

$ 429.50M
$ 429.50M$ 429.50M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,839,868.320792
998,839,868.320792 998,839,868.320792

99.99%

0.01%

Kapitalisasi Pasar dogwifhat sol saat ini adalah $ 429.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.81M. Suplai beredar WIF adalah 998.84M, dan total suplainya sebesar 998839868.320792. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 429.50M.

Riwayat Harga dogwifhat sol (WIF) USD

Pantau perubahan harga dogwifhat sol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01+2.38%
30 Days$ -0.311-41.98%
60 Hari$ -0.407-48.63%
90 Hari$ -0.535-55.45%
Perubahan Harga dogwifhat sol Hari Ini

Hari ini, WIF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01 (+2.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga dogwifhat sol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.311 (-41.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga dogwifhat sol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WIF terlihat mengalami perubahan $ -0.407 (-48.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga dogwifhat sol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.535 (-55.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari dogwifhat sol (WIF)?

Lihat halaman Riwayat Harga dogwifhat sol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi dogwifhat sol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WIF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang dogwifhat sol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli dogwifhat sol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga dogwifhat sol (USD)

Berapa nilai dogwifhat sol (WIF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dogwifhat sol (WIF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dogwifhat sol.

Cek prediksi harga dogwifhat sol sekarang!

Tokenomi dogwifhat sol (WIF)

Memahami tokenomi dogwifhat sol (WIF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WIF sekarang!

Cara membeli dogwifhat sol (WIF)

Ingin mengetahui cara membeli dogwifhat sol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli dogwifhat sol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WIF ke Mata Uang Lokal

1 dogwifhat sol(WIF) ke VND
11,315.45
1 dogwifhat sol(WIF) ke AUD
A$0.6622
1 dogwifhat sol(WIF) ke GBP
0.3268
1 dogwifhat sol(WIF) ke EUR
0.3698
1 dogwifhat sol(WIF) ke USD
$0.43
1 dogwifhat sol(WIF) ke MYR
RM1.7931
1 dogwifhat sol(WIF) ke TRY
18.1417
1 dogwifhat sol(WIF) ke JPY
¥65.79
1 dogwifhat sol(WIF) ke ARS
ARS$624.0891
1 dogwifhat sol(WIF) ke RUB
34.9332
1 dogwifhat sol(WIF) ke INR
38.1152
1 dogwifhat sol(WIF) ke IDR
Rp7,166.6638
1 dogwifhat sol(WIF) ke PHP
25.4216
1 dogwifhat sol(WIF) ke EGP
￡E.20.3347
1 dogwifhat sol(WIF) ke BRL
R$2.3005
1 dogwifhat sol(WIF) ke CAD
C$0.6063
1 dogwifhat sol(WIF) ke BDT
52.3912
1 dogwifhat sol(WIF) ke NGN
617.8154
1 dogwifhat sol(WIF) ke COP
$1,647.5063
1 dogwifhat sol(WIF) ke ZAR
R.7.4691
1 dogwifhat sol(WIF) ke UAH
18.0643
1 dogwifhat sol(WIF) ke TZS
T.Sh.1,056.51
1 dogwifhat sol(WIF) ke VES
Bs97.61
1 dogwifhat sol(WIF) ke CLP
$405.49
1 dogwifhat sol(WIF) ke PKR
Rs121.3976
1 dogwifhat sol(WIF) ke KZT
225.9564
1 dogwifhat sol(WIF) ke THB
฿13.9191
1 dogwifhat sol(WIF) ke TWD
NT$13.3128
1 dogwifhat sol(WIF) ke AED
د.إ1.5781
1 dogwifhat sol(WIF) ke CHF
Fr0.344
1 dogwifhat sol(WIF) ke HKD
HK$3.3411
1 dogwifhat sol(WIF) ke AMD
֏164.432
1 dogwifhat sol(WIF) ke MAD
.د.م3.999
1 dogwifhat sol(WIF) ke MXN
$7.9851
1 dogwifhat sol(WIF) ke SAR
ريال1.6125
1 dogwifhat sol(WIF) ke ETB
Br66.1727
1 dogwifhat sol(WIF) ke KES
KSh55.4614
1 dogwifhat sol(WIF) ke JOD
د.أ0.30487
1 dogwifhat sol(WIF) ke PLN
1.5824
1 dogwifhat sol(WIF) ke RON
лв1.892
1 dogwifhat sol(WIF) ke SEK
kr4.1151
1 dogwifhat sol(WIF) ke BGN
лв0.7267
1 dogwifhat sol(WIF) ke HUF
Ft143.9081
1 dogwifhat sol(WIF) ke CZK
9.0687
1 dogwifhat sol(WIF) ke KWD
د.ك0.13158
1 dogwifhat sol(WIF) ke ILS
1.4061
1 dogwifhat sol(WIF) ke BOB
Bs2.967
1 dogwifhat sol(WIF) ke AZN
0.731
1 dogwifhat sol(WIF) ke TJS
SM3.9646
1 dogwifhat sol(WIF) ke GEL
1.1653
1 dogwifhat sol(WIF) ke AOA
Kz394.1337
1 dogwifhat sol(WIF) ke BHD
.د.ب0.16168
1 dogwifhat sol(WIF) ke BMD
$0.43
1 dogwifhat sol(WIF) ke DKK
kr2.7778
1 dogwifhat sol(WIF) ke HNL
L11.3262
1 dogwifhat sol(WIF) ke MUR
19.7542
1 dogwifhat sol(WIF) ke NAD
$7.4605
1 dogwifhat sol(WIF) ke NOK
kr4.386
1 dogwifhat sol(WIF) ke NZD
$0.7611
1 dogwifhat sol(WIF) ke PAB
B/.0.43
1 dogwifhat sol(WIF) ke PGK
K1.806
1 dogwifhat sol(WIF) ke QAR
ر.ق1.5652
1 dogwifhat sol(WIF) ke RSD
дин.43.6708
1 dogwifhat sol(WIF) ke UZS
soʻm5,119.0468
1 dogwifhat sol(WIF) ke ALL
L36.0125
1 dogwifhat sol(WIF) ke ANG
ƒ0.7697
1 dogwifhat sol(WIF) ke AWG
ƒ0.774
1 dogwifhat sol(WIF) ke BBD
$0.86
1 dogwifhat sol(WIF) ke BAM
KM0.7267
1 dogwifhat sol(WIF) ke BIF
Fr1,264.63
1 dogwifhat sol(WIF) ke BND
$0.559
1 dogwifhat sol(WIF) ke BSD
$0.43
1 dogwifhat sol(WIF) ke JMD
$68.8645
1 dogwifhat sol(WIF) ke KHR
1,720
1 dogwifhat sol(WIF) ke KMF
Fr180.6
1 dogwifhat sol(WIF) ke LAK
9,347.8259
1 dogwifhat sol(WIF) ke LKR
රු130.935
1 dogwifhat sol(WIF) ke MDL
L7.3487
1 dogwifhat sol(WIF) ke MGA
Ar1,936.935
1 dogwifhat sol(WIF) ke MOP
P3.4357
1 dogwifhat sol(WIF) ke MVR
6.622
1 dogwifhat sol(WIF) ke MWK
MK743.943
1 dogwifhat sol(WIF) ke MZN
MT27.4985
1 dogwifhat sol(WIF) ke NPR
रु60.931
1 dogwifhat sol(WIF) ke PYG
3,049.56
1 dogwifhat sol(WIF) ke RWF
Fr623.93
1 dogwifhat sol(WIF) ke SBD
$3.5389
1 dogwifhat sol(WIF) ke SCR
6.02
1 dogwifhat sol(WIF) ke SRD
$16.555
1 dogwifhat sol(WIF) ke SVC
$3.7539
1 dogwifhat sol(WIF) ke SZL
L7.4519
1 dogwifhat sol(WIF) ke TMT
m1.505
1 dogwifhat sol(WIF) ke TND
د.ت1.27237
1 dogwifhat sol(WIF) ke TTD
$2.9068
1 dogwifhat sol(WIF) ke UGX
Sh1,503.28
1 dogwifhat sol(WIF) ke XAF
Fr244.24
1 dogwifhat sol(WIF) ke XCD
$1.161
1 dogwifhat sol(WIF) ke XOF
Fr244.24
1 dogwifhat sol(WIF) ke XPF
Fr44.29
1 dogwifhat sol(WIF) ke BWP
P5.7749
1 dogwifhat sol(WIF) ke BZD
$0.86
1 dogwifhat sol(WIF) ke CVE
$41.2112
1 dogwifhat sol(WIF) ke DJF
Fr76.11
1 dogwifhat sol(WIF) ke DOP
$27.6533
1 dogwifhat sol(WIF) ke DZD
د.ج56.1064
1 dogwifhat sol(WIF) ke FJD
$0.9804
1 dogwifhat sol(WIF) ke GNF
Fr3,738.85
1 dogwifhat sol(WIF) ke GTQ
Q3.2938
1 dogwifhat sol(WIF) ke GYD
$89.9388
1 dogwifhat sol(WIF) ke ISK
kr54.18

Sumber Daya dogwifhat sol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dogwifhat sol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi dogwifhat sol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dogwifhat sol

Berapa nilai dogwifhat sol (WIF) hari ini?
Harga live WIF dalam USD adalah 0.43 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WIF ke USD saat ini?
Harga WIF ke USD saat ini adalah $ 0.43. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar dogwifhat sol?
Kapitalisasi pasar WIF adalah $ 429.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WIF?
Suplai beredar WIF adalah 998.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WIF?
WIF mencapai harga ATH sebesar 4.8499674634069185 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WIF?
WIF mencapai harga ATL 0.000023439977993792 USD.
Berapa volume perdagangan WIF?
Volume perdagangan 24 jam live WIF adalah $ 3.81M USD.
Akankah harga WIF naik lebih tinggi tahun ini?
WIF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WIF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting dogwifhat sol (WIF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

