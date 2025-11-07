BursaDEX+
Harga live SAL hari ini adalah 0.06464 USD. Lacak informasi harga aktual SAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAL

Info Harga SAL

Penjelasan SAL

Whitepaper SAL

Situs Web Resmi SAL

Tokenomi SAL

Prakiraan Harga SAL

Riwayat SAL

Panduan Membeli SAL

Konverter SAL ke Mata Uang Fiat

Spot SAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SAL

Harga SAL(SAL)

Harga Live 1 SAL ke USD:

$0.06464
$0.06464$0.06464
-4.95%1D
USD
Grafik Harga Live SAL (SAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:33:11 (UTC+8)

Informasi Harga SAL (SAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
Low 24 Jam
$ 0.07189
$ 0.07189$ 0.07189
High 24 Jam

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

$ 0.07189
$ 0.07189$ 0.07189

$ 0.1414380856807424
$ 0.1414380856807424$ 0.1414380856807424

$ 0.04988210290947859
$ 0.04988210290947859$ 0.04988210290947859

+0.09%

-4.95%

-28.49%

-28.49%

Harga aktual SAL (SAL) adalah $ 0.06464. Selama 24 jam terakhir, SAL diperdagangkan antara low $ 0.062 dan high $ 0.07189, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAL adalah $ 0.1414380856807424, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04988210290947859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAL telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -4.95% selama 24 jam, dan -28.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SAL (SAL)

No.4804

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.24K
$ 26.24K$ 26.24K

$ 11.92M
$ 11.92M$ 11.92M

0.00
0.00 0.00

184,400,000
184,400,000 184,400,000

56,205,202
56,205,202 56,205,202

0.00%

SALVIUM

Kapitalisasi Pasar SAL saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.24K. Suplai beredar SAL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 56205202. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.92M.

Riwayat Harga SAL (SAL) USD

Pantau perubahan harga SAL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0033663-4.95%
30 Days$ -0.03536-35.36%
60 Hari$ +0.00069+1.07%
90 Hari$ -0.00626-8.83%
Perubahan Harga SAL Hari Ini

Hari ini, SAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0033663 (-4.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SAL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03536 (-35.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SAL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAL terlihat mengalami perubahan $ +0.00069 (+1.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SAL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00626 (-8.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SAL (SAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga SAL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SAL (SAL)

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

SAL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SAL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SAL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SAL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SAL (USD)

Berapa nilai SAL (SAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SAL (SAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SAL.

Cek prediksi harga SAL sekarang!

Tokenomi SAL (SAL)

Memahami tokenomi SAL (SAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAL sekarang!

Cara membeli SAL (SAL)

Ingin mengetahui cara membeli SAL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SAL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAL ke Mata Uang Lokal

1 SAL(SAL) ke VND
1,701.0016
1 SAL(SAL) ke AUD
A$0.0995456
1 SAL(SAL) ke GBP
0.0491264
1 SAL(SAL) ke EUR
0.0555904
1 SAL(SAL) ke USD
$0.06464
1 SAL(SAL) ke MYR
RM0.2701952
1 SAL(SAL) ke TRY
2.7265152
1 SAL(SAL) ke JPY
¥9.88992
1 SAL(SAL) ke ARS
ARS$93.8165568
1 SAL(SAL) ke RUB
5.2513536
1 SAL(SAL) ke INR
5.7316288
1 SAL(SAL) ke IDR
Rp1,077.3329024
1 SAL(SAL) ke PHP
3.8150528
1 SAL(SAL) ke EGP
￡E.3.0568256
1 SAL(SAL) ke BRL
R$0.345824
1 SAL(SAL) ke CAD
C$0.0911424
1 SAL(SAL) ke BDT
7.8867264
1 SAL(SAL) ke NGN
93.0066176
1 SAL(SAL) ke COP
$247.6623424
1 SAL(SAL) ke ZAR
R.1.1234432
1 SAL(SAL) ke UAH
2.7187584
1 SAL(SAL) ke TZS
T.Sh.158.82048
1 SAL(SAL) ke VES
Bs14.67328
1 SAL(SAL) ke CLP
$60.95552
1 SAL(SAL) ke PKR
Rs18.2698496
1 SAL(SAL) ke KZT
34.0025792
1 SAL(SAL) ke THB
฿2.094336
1 SAL(SAL) ke TWD
NT$2.0031936
1 SAL(SAL) ke AED
د.إ0.2372288
1 SAL(SAL) ke CHF
Fr0.051712
1 SAL(SAL) ke HKD
HK$0.5022528
1 SAL(SAL) ke AMD
֏24.718336
1 SAL(SAL) ke MAD
.د.م0.601152
1 SAL(SAL) ke MXN
$1.2010112
1 SAL(SAL) ke SAR
ريال0.2424
1 SAL(SAL) ke ETB
Br9.9474496
1 SAL(SAL) ke KES
KSh8.3489024
1 SAL(SAL) ke JOD
د.أ0.04582976
1 SAL(SAL) ke PLN
0.2378752
1 SAL(SAL) ke RON
лв0.284416
1 SAL(SAL) ke SEK
kr0.6179584
1 SAL(SAL) ke BGN
лв0.1092416
1 SAL(SAL) ke HUF
Ft21.6110912
1 SAL(SAL) ke CZK
1.3626112
1 SAL(SAL) ke KWD
د.ك0.01977984
1 SAL(SAL) ke ILS
0.2113728
1 SAL(SAL) ke BOB
Bs0.446016
1 SAL(SAL) ke AZN
0.109888
1 SAL(SAL) ke TJS
SM0.5959808
1 SAL(SAL) ke GEL
0.1751744
1 SAL(SAL) ke AOA
Kz58.977536
1 SAL(SAL) ke BHD
.د.ب0.02430464
1 SAL(SAL) ke BMD
$0.06464
1 SAL(SAL) ke DKK
kr0.4175744
1 SAL(SAL) ke HNL
L1.6987392
1 SAL(SAL) ke MUR
2.97344
1 SAL(SAL) ke NAD
$1.1227968
1 SAL(SAL) ke NOK
kr0.659328
1 SAL(SAL) ke NZD
$0.1144128
1 SAL(SAL) ke PAB
B/.0.06464
1 SAL(SAL) ke PGK
K0.2760128
1 SAL(SAL) ke QAR
ر.ق0.2352896
1 SAL(SAL) ke RSD
дин.6.5628992
1 SAL(SAL) ke UZS
soʻm769.5236864
1 SAL(SAL) ke ALL
L5.4213568
1 SAL(SAL) ke ANG
ƒ0.1157056
1 SAL(SAL) ke AWG
ƒ0.116352
1 SAL(SAL) ke BBD
$0.12928
1 SAL(SAL) ke BAM
KM0.1092416
1 SAL(SAL) ke BIF
Fr190.62336
1 SAL(SAL) ke BND
$0.084032
1 SAL(SAL) ke BSD
$0.06464
1 SAL(SAL) ke JMD
$10.365024
1 SAL(SAL) ke KHR
259.5981184
1 SAL(SAL) ke KMF
Fr27.1488
1 SAL(SAL) ke LAK
1,405.2173632
1 SAL(SAL) ke LKR
රු19.7067968
1 SAL(SAL) ke MDL
L1.1059904
1 SAL(SAL) ke MGA
Ar291.17088
1 SAL(SAL) ke MOP
P0.51712
1 SAL(SAL) ke MVR
0.995456
1 SAL(SAL) ke MWK
MK112.027584
1 SAL(SAL) ke MZN
MT4.133728
1 SAL(SAL) ke NPR
रु9.159488
1 SAL(SAL) ke PYG
458.42688
1 SAL(SAL) ke RWF
Fr93.79264
1 SAL(SAL) ke SBD
$0.5313408
1 SAL(SAL) ke SCR
0.972832
1 SAL(SAL) ke SRD
$2.48864
1 SAL(SAL) ke SVC
$0.5649536
1 SAL(SAL) ke SZL
L1.1221504
1 SAL(SAL) ke TMT
m0.22624
1 SAL(SAL) ke TND
د.ت0.19126976
1 SAL(SAL) ke TTD
$0.4376128
1 SAL(SAL) ke UGX
Sh225.98144
1 SAL(SAL) ke XAF
Fr36.71552
1 SAL(SAL) ke XCD
$0.174528
1 SAL(SAL) ke XOF
Fr36.71552
1 SAL(SAL) ke XPF
Fr6.65792
1 SAL(SAL) ke BWP
P0.869408
1 SAL(SAL) ke BZD
$0.1299264
1 SAL(SAL) ke CVE
$6.1950976
1 SAL(SAL) ke DJF
Fr11.44128
1 SAL(SAL) ke DOP
$4.1569984
1 SAL(SAL) ke DZD
د.ج8.4393984
1 SAL(SAL) ke FJD
$0.1473792
1 SAL(SAL) ke GNF
Fr562.0448
1 SAL(SAL) ke GTQ
Q0.4951424
1 SAL(SAL) ke GYD
$13.5201024
1 SAL(SAL) ke ISK
kr8.14464

Sumber Daya SAL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SAL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SAL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SAL

Berapa nilai SAL (SAL) hari ini?
Harga live SAL dalam USD adalah 0.06464 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAL ke USD saat ini?
Harga SAL ke USD saat ini adalah $ 0.06464. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SAL?
Kapitalisasi pasar SAL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAL?
Suplai beredar SAL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAL?
SAL mencapai harga ATH sebesar 0.1414380856807424 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAL?
SAL mencapai harga ATL 0.04988210290947859 USD.
Berapa volume perdagangan SAL?
Volume perdagangan 24 jam live SAL adalah $ 26.24K USD.
Akankah harga SAL naik lebih tinggi tahun ini?
SAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:33:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SAL ke USD

Jumlah

SAL
SAL
USD
USD

1 SAL = 0.06464 USD

Perdagangkan SAL

SAL/USDT
$0.06464
$0.06464$0.06464
-4.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

