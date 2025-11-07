BursaDEX+
Harga live Scallop hari ini adalah 0.0575 USD. Lacak informasi harga aktual SCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Scallop hari ini adalah 0.0575 USD. Lacak informasi harga aktual SCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCA

Info Harga SCA

Penjelasan SCA

Whitepaper SCA

Situs Web Resmi SCA

Tokenomi SCA

Prakiraan Harga SCA

Riwayat SCA

Panduan Membeli SCA

Konverter SCA ke Mata Uang Fiat

Spot SCA

Futures USDT-M SCA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Scallop

Harga Scallop(SCA)

Harga Live 1 SCA ke USD:

$0.0575
-0.86%1D
USD
Grafik Harga Live Scallop (SCA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:41 (UTC+8)

Informasi Harga Scallop (SCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.053
Low 24 Jam
$ 0.059
High 24 Jam

$ 0.053
$ 0.059
$ 1.4898066080245465
$ 0.05670789489562801
0.00%

-0.86%

-14.57%

-14.57%

Harga aktual Scallop (SCA) adalah $ 0.0575. Selama 24 jam terakhir, SCA diperdagangkan antara low $ 0.053 dan high $ 0.059, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCA adalah $ 1.4898066080245465, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05670789489562801.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -14.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Scallop (SCA)

No.1205

$ 7.79M
$ 1.88K
$ 14.38M
135.47M
250,000,000
250,000,000
54.18%

SUI

Kapitalisasi Pasar Scallop saat ini adalah $ 7.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.88K. Suplai beredar SCA adalah 135.47M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.38M.

Riwayat Harga Scallop (SCA) USD

Pantau perubahan harga Scallop untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000499-0.86%
30 Days$ -0.0412-41.75%
60 Hari$ -0.0387-40.23%
90 Hari$ -0.0576-50.05%
Perubahan Harga Scallop Hari Ini

Hari ini, SCA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000499 (-0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Scallop 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0412 (-41.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Scallop 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCA terlihat mengalami perubahan $ -0.0387 (-40.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Scallop 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0576 (-50.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Scallop (SCA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Scallop sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Scallop Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Scallop di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Scallop dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Scallop (USD)

Berapa nilai Scallop (SCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Scallop (SCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scallop.

Cek prediksi harga Scallop sekarang!

Tokenomi Scallop (SCA)

Memahami tokenomi Scallop (SCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCA sekarang!

Cara membeli Scallop (SCA)

Ingin mengetahui cara membeli Scallop? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Scallop di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCA ke Mata Uang Lokal

1 Scallop(SCA) ke VND
1,513.1125
1 Scallop(SCA) ke AUD
A$0.08855
1 Scallop(SCA) ke GBP
0.0437
1 Scallop(SCA) ke EUR
0.04945
1 Scallop(SCA) ke USD
$0.0575
1 Scallop(SCA) ke MYR
RM0.239775
1 Scallop(SCA) ke TRY
2.4265
1 Scallop(SCA) ke JPY
¥8.7975
1 Scallop(SCA) ke ARS
ARS$83.453775
1 Scallop(SCA) ke RUB
4.6713
1 Scallop(SCA) ke INR
5.098525
1 Scallop(SCA) ke IDR
Rp958.33295
1 Scallop(SCA) ke PHP
3.396525
1 Scallop(SCA) ke EGP
￡E.2.71975
1 Scallop(SCA) ke BRL
R$0.307625
1 Scallop(SCA) ke CAD
C$0.081075
1 Scallop(SCA) ke BDT
7.015575
1 Scallop(SCA) ke NGN
82.7333
1 Scallop(SCA) ke COP
$220.306075
1 Scallop(SCA) ke ZAR
R.0.99935
1 Scallop(SCA) ke UAH
2.41845
1 Scallop(SCA) ke TZS
T.Sh.141.2775
1 Scallop(SCA) ke VES
Bs13.0525
1 Scallop(SCA) ke CLP
$54.2225
1 Scallop(SCA) ke PKR
Rs16.2518
1 Scallop(SCA) ke KZT
30.246725
1 Scallop(SCA) ke THB
฿1.863
1 Scallop(SCA) ke TWD
NT$1.781925
1 Scallop(SCA) ke AED
د.إ0.211025
1 Scallop(SCA) ke CHF
Fr0.046
1 Scallop(SCA) ke HKD
HK$0.446775
1 Scallop(SCA) ke AMD
֏21.988
1 Scallop(SCA) ke MAD
.د.م0.53475
1 Scallop(SCA) ke MXN
$1.06835
1 Scallop(SCA) ke SAR
ريال0.215625
1 Scallop(SCA) ke ETB
Br8.848675
1 Scallop(SCA) ke KES
KSh7.42555
1 Scallop(SCA) ke JOD
د.أ0.0407675
1 Scallop(SCA) ke PLN
0.2116
1 Scallop(SCA) ke RON
лв0.253
1 Scallop(SCA) ke SEK
kr0.55085
1 Scallop(SCA) ke BGN
лв0.097175
1 Scallop(SCA) ke HUF
Ft19.256175
1 Scallop(SCA) ke CZK
1.212675
1 Scallop(SCA) ke KWD
د.ك0.017595
1 Scallop(SCA) ke ILS
0.188025
1 Scallop(SCA) ke BOB
Bs0.39675
1 Scallop(SCA) ke AZN
0.09775
1 Scallop(SCA) ke TJS
SM0.53015
1 Scallop(SCA) ke GEL
0.155825
1 Scallop(SCA) ke AOA
Kz52.703925
1 Scallop(SCA) ke BHD
.د.ب0.0216775
1 Scallop(SCA) ke BMD
$0.0575
1 Scallop(SCA) ke DKK
kr0.372025
1 Scallop(SCA) ke HNL
L1.51455
1 Scallop(SCA) ke MUR
2.64155
1 Scallop(SCA) ke NAD
$0.998775
1 Scallop(SCA) ke NOK
kr0.587075
1 Scallop(SCA) ke NZD
$0.101775
1 Scallop(SCA) ke PAB
B/.0.0575
1 Scallop(SCA) ke PGK
K0.2415
1 Scallop(SCA) ke QAR
ر.ق0.2093
1 Scallop(SCA) ke RSD
дин.5.841425
1 Scallop(SCA) ke UZS
soʻm692.770925
1 Scallop(SCA) ke ALL
L4.821375
1 Scallop(SCA) ke ANG
ƒ0.102925
1 Scallop(SCA) ke AWG
ƒ0.1035
1 Scallop(SCA) ke BBD
$0.115
1 Scallop(SCA) ke BAM
KM0.097175
1 Scallop(SCA) ke BIF
Fr169.5675
1 Scallop(SCA) ke BND
$0.07475
1 Scallop(SCA) ke BSD
$0.0575
1 Scallop(SCA) ke JMD
$9.220125
1 Scallop(SCA) ke KHR
230.92345
1 Scallop(SCA) ke KMF
Fr24.15
1 Scallop(SCA) ke LAK
1,249.999975
1 Scallop(SCA) ke LKR
රු17.530025
1 Scallop(SCA) ke MDL
L0.9775
1 Scallop(SCA) ke MGA
Ar259.00875
1 Scallop(SCA) ke MOP
P0.46
1 Scallop(SCA) ke MVR
0.8855
1 Scallop(SCA) ke MWK
MK99.826325
1 Scallop(SCA) ke MZN
MT3.677125
1 Scallop(SCA) ke NPR
रु8.14775
1 Scallop(SCA) ke PYG
407.79
1 Scallop(SCA) ke RWF
Fr83.4325
1 Scallop(SCA) ke SBD
$0.473225
1 Scallop(SCA) ke SCR
0.805
1 Scallop(SCA) ke SRD
$2.21375
1 Scallop(SCA) ke SVC
$0.50255
1 Scallop(SCA) ke SZL
L0.9982
1 Scallop(SCA) ke TMT
m0.20125
1 Scallop(SCA) ke TND
د.ت0.1701425
1 Scallop(SCA) ke TTD
$0.389275
1 Scallop(SCA) ke UGX
Sh201.02
1 Scallop(SCA) ke XAF
Fr32.66
1 Scallop(SCA) ke XCD
$0.15525
1 Scallop(SCA) ke XOF
Fr32.66
1 Scallop(SCA) ke XPF
Fr5.9225
1 Scallop(SCA) ke BWP
P0.773375
1 Scallop(SCA) ke BZD
$0.115575
1 Scallop(SCA) ke CVE
$5.5108
1 Scallop(SCA) ke DJF
Fr10.1775
1 Scallop(SCA) ke DOP
$3.697825
1 Scallop(SCA) ke DZD
د.ج7.5026
1 Scallop(SCA) ke FJD
$0.1311
1 Scallop(SCA) ke GNF
Fr499.9625
1 Scallop(SCA) ke GTQ
Q0.44045
1 Scallop(SCA) ke GYD
$12.0267
1 Scallop(SCA) ke ISK
kr7.245

Sumber Daya Scallop

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Scallop, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Scallop
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Scallop

Berapa nilai Scallop (SCA) hari ini?
Harga live SCA dalam USD adalah 0.0575 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCA ke USD saat ini?
Harga SCA ke USD saat ini adalah $ 0.0575. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Scallop?
Kapitalisasi pasar SCA adalah $ 7.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCA?
Suplai beredar SCA adalah 135.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCA?
SCA mencapai harga ATH sebesar 1.4898066080245465 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCA?
SCA mencapai harga ATL 0.05670789489562801 USD.
Berapa volume perdagangan SCA?
Volume perdagangan 24 jam live SCA adalah $ 1.88K USD.
Akankah harga SCA naik lebih tinggi tahun ini?
SCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Scallop (SCA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SCA ke USD

Jumlah

SCA
SCA
USD
USD

1 SCA = 0.0575 USD

Perdagangkan SCA

SCA/USDT
$0.0575
-0.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

