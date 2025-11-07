BursaDEX+
Harga live SCARCITY hari ini adalah 0.06933 USD. Lacak informasi harga aktual SCARCITY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCARCITY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SCARCITY(SCARCITY)

Harga Live 1 SCARCITY ke USD:

$0.06928
$0.06928
+0.34%1D
USD
Grafik Harga Live SCARCITY (SCARCITY)
Informasi Harga SCARCITY (SCARCITY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06818
$ 0.06818$ 0.06818
Low 24 Jam
$ 0.07036
$ 0.07036$ 0.07036
High 24 Jam

$ 0.06818
$ 0.06818$ 0.06818

$ 0.07036
$ 0.07036$ 0.07036

$ 0.6110531316637423
$ 0.6110531316637423$ 0.6110531316637423

$ 0.06372497398108806
$ 0.06372497398108806$ 0.06372497398108806

+0.18%

+0.34%

-2.23%

-2.23%

Harga aktual SCARCITY (SCARCITY) adalah $ 0.06933. Selama 24 jam terakhir, SCARCITY diperdagangkan antara low $ 0.06818 dan high $ 0.07036, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCARCITY adalah $ 0.6110531316637423, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06372497398108806.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCARCITY telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, +0.34% selama 24 jam, dan -2.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SCARCITY (SCARCITY)

No.4259

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 143.50K
$ 143.50K$ 143.50K

$ 693.30M
$ 693.30M$ 693.30M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar SCARCITY saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 143.50K. Suplai beredar SCARCITY adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 6500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 693.30M.

Riwayat Harga SCARCITY (SCARCITY) USD

Pantau perubahan harga SCARCITY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002348+0.34%
30 Days$ -0.01119-13.90%
60 Hari$ -0.00467-6.32%
90 Hari$ -0.02477-26.33%
Perubahan Harga SCARCITY Hari Ini

Hari ini, SCARCITY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002348 (+0.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SCARCITY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01119 (-13.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SCARCITY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCARCITY terlihat mengalami perubahan $ -0.00467 (-6.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SCARCITY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02477 (-26.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SCARCITY (SCARCITY)?

Lihat halaman Riwayat Harga SCARCITY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

SCARCITY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SCARCITY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCARCITY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SCARCITY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SCARCITY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SCARCITY (USD)

Berapa nilai SCARCITY (SCARCITY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SCARCITY (SCARCITY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SCARCITY.

Cek prediksi harga SCARCITY sekarang!

Tokenomi SCARCITY (SCARCITY)

Memahami tokenomi SCARCITY (SCARCITY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCARCITY sekarang!

Cara membeli SCARCITY (SCARCITY)

Ingin mengetahui cara membeli SCARCITY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SCARCITY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCARCITY ke Mata Uang Lokal

1 SCARCITY(SCARCITY) ke VND
1,824.41895
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AUD
A$0.1067682
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GBP
0.0526908
1 SCARCITY(SCARCITY) ke EUR
0.0596238
1 SCARCITY(SCARCITY) ke USD
$0.06933
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MYR
RM0.2897994
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TRY
2.9250327
1 SCARCITY(SCARCITY) ke JPY
¥10.60749
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ARS
ARS$100.6234821
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RUB
5.6323692
1 SCARCITY(SCARCITY) ke INR
6.1474911
1 SCARCITY(SCARCITY) ke IDR
Rp1,155.4995378
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PHP
4.0890834
1 SCARCITY(SCARCITY) ke EGP
￡E.3.279309
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BRL
R$0.3709155
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CAD
C$0.0977553
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BDT
8.4589533
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NGN
99.7547772
1 SCARCITY(SCARCITY) ke COP
$265.6316553
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ZAR
R.1.2042621
1 SCARCITY(SCARCITY) ke UAH
2.9160198
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TZS
T.Sh.170.34381
1 SCARCITY(SCARCITY) ke VES
Bs15.73791
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CLP
$65.37819
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PKR
Rs19.5954312
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KZT
36.4696599
1 SCARCITY(SCARCITY) ke THB
฿2.2449054
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TWD
NT$2.1471501
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AED
د.إ0.2544411
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CHF
Fr0.055464
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HKD
HK$0.5386941
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AMD
֏26.511792
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MAD
.د.م0.644769
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MXN
$1.2874581
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SAR
ريال0.2599875
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ETB
Br10.6691937
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KES
KSh8.9532762
1 SCARCITY(SCARCITY) ke JOD
د.أ0.04915497
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PLN
0.2551344
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RON
лв0.305052
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SEK
kr0.6634881
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BGN
лв0.1171677
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HUF
Ft23.2102974
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CZK
1.4621697
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KWD
د.ك0.02121498
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ILS
0.2267091
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BOB
Bs0.478377
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AZN
0.117861
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TJS
SM0.6392226
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GEL
0.1878843
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AOA
Kz63.5471847
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BHD
.د.ب0.02613741
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BMD
$0.06933
1 SCARCITY(SCARCITY) ke DKK
kr0.4485651
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HNL
L1.8261522
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MUR
3.1871001
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NAD
$1.2042621
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NOK
kr0.707166
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NZD
$0.1227141
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PAB
B/.0.06933
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PGK
K0.291186
1 SCARCITY(SCARCITY) ke QAR
ر.ق0.2523612
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RSD
дин.7.0425414
1 SCARCITY(SCARCITY) ke UZS
soʻm835.3010127
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ALL
L5.8133205
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ANG
ƒ0.1241007
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AWG
ƒ0.124794
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BBD
$0.13866
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BAM
KM0.1171677
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BIF
Fr204.45417
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BND
$0.090129
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BSD
$0.06933
1 SCARCITY(SCARCITY) ke JMD
$11.1170655
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KHR
278.4334398
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KMF
Fr29.1186
1 SCARCITY(SCARCITY) ke LAK
1,507.1738829
1 SCARCITY(SCARCITY) ke LKR
රු21.1366371
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MDL
L1.17861
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MGA
Ar312.296985
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MOP
P0.55464
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MVR
1.067682
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MWK
MK120.3645063
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MZN
MT4.4336535
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NPR
रु9.824061
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PYG
491.68836
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RWF
Fr100.59783
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SBD
$0.5705859
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SCR
1.0004319
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SRD
$2.669205
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SVC
$0.6059442
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SZL
L1.2035688
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TMT
m0.242655
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TND
د.ت0.20514747
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TTD
$0.4693641
1 SCARCITY(SCARCITY) ke UGX
Sh242.37768
1 SCARCITY(SCARCITY) ke XAF
Fr39.37944
1 SCARCITY(SCARCITY) ke XCD
$0.187191
1 SCARCITY(SCARCITY) ke XOF
Fr39.37944
1 SCARCITY(SCARCITY) ke XPF
Fr7.14099
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BWP
P0.9324885
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BZD
$0.1393533
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CVE
$6.6445872
1 SCARCITY(SCARCITY) ke DJF
Fr12.27141
1 SCARCITY(SCARCITY) ke DOP
$4.4586123
1 SCARCITY(SCARCITY) ke DZD
د.ج9.0538047
1 SCARCITY(SCARCITY) ke FJD
$0.1580724
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GNF
Fr602.82435
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GTQ
Q0.5310678
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GYD
$14.5010628
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ISK
kr8.73558

Sumber Daya SCARCITY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SCARCITY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SCARCITY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SCARCITY

Berapa nilai SCARCITY (SCARCITY) hari ini?
Harga live SCARCITY dalam USD adalah 0.06933 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCARCITY ke USD saat ini?
Harga SCARCITY ke USD saat ini adalah $ 0.06933. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SCARCITY?
Kapitalisasi pasar SCARCITY adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCARCITY?
Suplai beredar SCARCITY adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCARCITY?
SCARCITY mencapai harga ATH sebesar 0.6110531316637423 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCARCITY?
SCARCITY mencapai harga ATL 0.06372497398108806 USD.
Berapa volume perdagangan SCARCITY?
Volume perdagangan 24 jam live SCARCITY adalah $ 143.50K USD.
Akankah harga SCARCITY naik lebih tinggi tahun ini?
SCARCITY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCARCITY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SCARCITY (SCARCITY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

