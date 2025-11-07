BursaDEX+
Harga live Scotty Beam hari ini adalah 0.0003164 USD. Lacak informasi harga aktual SCOTTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCOTTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Scotty Beam

Harga Scotty Beam(SCOTTY)

$0.0003164
-0.53%1D
Grafik Harga Live Scotty Beam (SCOTTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:34:23 (UTC+8)

Informasi Harga Scotty Beam (SCOTTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.03%

-0.53%

-5.22%

-5.22%

Harga aktual Scotty Beam (SCOTTY) adalah $ 0.0003164. Selama 24 jam terakhir, SCOTTY diperdagangkan antara low $ 0.0003116 dan high $ 0.0003417, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCOTTY adalah $ 0.34423416426928055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000228244015363651.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCOTTY telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, -0.53% selama 24 jam, dan -5.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Scotty Beam (SCOTTY)

No.2960

61.42%

BSC

Kapitalisasi Pasar Scotty Beam saat ini adalah $ 145.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.69K. Suplai beredar SCOTTY adalah 460.67M, dan total suplainya sebesar 750000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 237.30K.

Riwayat Harga Scotty Beam (SCOTTY) USD

Pantau perubahan harga Scotty Beam untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001686-0.53%
30 Days$ -0.0000618-16.35%
60 Hari$ -0.0000408-11.43%
90 Hari$ -0.0000407-11.40%
Perubahan Harga Scotty Beam Hari Ini

Hari ini, SCOTTY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000001686 (-0.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Scotty Beam 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000618 (-16.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Scotty Beam 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCOTTY terlihat mengalami perubahan $ -0.0000408 (-11.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Scotty Beam 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000407 (-11.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Scotty Beam (SCOTTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Scotty Beam sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Scotty Beam Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCOTTY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Scotty Beam di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Scotty Beam dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Scotty Beam (USD)

Berapa nilai Scotty Beam (SCOTTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Scotty Beam (SCOTTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scotty Beam.

Cek prediksi harga Scotty Beam sekarang!

Tokenomi Scotty Beam (SCOTTY)

Memahami tokenomi Scotty Beam (SCOTTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCOTTY sekarang!

Cara membeli Scotty Beam (SCOTTY)

Ingin mengetahui cara membeli Scotty Beam? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Scotty Beam di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCOTTY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Scotty Beam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Scotty Beam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Scotty Beam
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Scotty Beam

Berapa nilai Scotty Beam (SCOTTY) hari ini?
Harga live SCOTTY dalam USD adalah 0.0003164 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCOTTY ke USD saat ini?
Harga SCOTTY ke USD saat ini adalah $ 0.0003164. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Scotty Beam?
Kapitalisasi pasar SCOTTY adalah $ 145.75K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCOTTY?
Suplai beredar SCOTTY adalah 460.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCOTTY?
SCOTTY mencapai harga ATH sebesar 0.34423416426928055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCOTTY?
SCOTTY mencapai harga ATL 0.000228244015363651 USD.
Berapa volume perdagangan SCOTTY?
Volume perdagangan 24 jam live SCOTTY adalah $ 7.69K USD.
Akankah harga SCOTTY naik lebih tinggi tahun ini?
SCOTTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCOTTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Scotty Beam (SCOTTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

