Harga live OpenServ hari ini adalah 0.02989 USD. Lacak informasi harga aktual SERV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SERV dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo OpenServ

Harga OpenServ(SERV)

Harga Live 1 SERV ke USD:

$0.02989
-3.45%1D
USD
Grafik Harga Live OpenServ (SERV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:36:06 (UTC+8)

Informasi Harga OpenServ (SERV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0295
Low 24 Jam
$ 0.03318
High 24 Jam

$ 0.0295
$ 0.03318
$ 0.13915322742647276
$ 0.001324754625465334
-1.03%

-3.45%

-24.53%

-24.53%

Harga aktual OpenServ (SERV) adalah $ 0.02989. Selama 24 jam terakhir, SERV diperdagangkan antara low $ 0.0295 dan high $ 0.03318, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSERV adalah $ 0.13915322742647276, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001324754625465334.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SERV telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, -3.45% selama 24 jam, dan -24.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OpenServ (SERV)

No.728

$ 21.82M
$ 22.39K
$ 29.89M
730.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
73.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar OpenServ saat ini adalah $ 21.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.39K. Suplai beredar SERV adalah 730.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.89M.

Riwayat Harga OpenServ (SERV) USD

Pantau perubahan harga OpenServ untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010681-3.45%
30 Days$ -0.00041-1.36%
60 Hari$ -0.02866-48.95%
90 Hari$ -0.03613-54.73%
Perubahan Harga OpenServ Hari Ini

Hari ini, SERV tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0010681 (-3.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OpenServ 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00041 (-1.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OpenServ 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SERV terlihat mengalami perubahan $ -0.02866 (-48.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OpenServ 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03613 (-54.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OpenServ (SERV)?

Lihat halaman Riwayat Harga OpenServ sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OpenServ (SERV)

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

OpenServ tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenServ Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SERV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OpenServ di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenServ dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenServ (USD)

Berapa nilai OpenServ (SERV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenServ (SERV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenServ.

Cek prediksi harga OpenServ sekarang!

Tokenomi OpenServ (SERV)

Memahami tokenomi OpenServ (SERV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SERV sekarang!

Cara membeli OpenServ (SERV)

Ingin mengetahui cara membeli OpenServ? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenServ di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya OpenServ

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenServ, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OpenServ
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenServ

Berapa nilai OpenServ (SERV) hari ini?
Harga live SERV dalam USD adalah 0.02989 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SERV ke USD saat ini?
Harga SERV ke USD saat ini adalah $ 0.02989. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OpenServ?
Kapitalisasi pasar SERV adalah $ 21.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SERV?
Suplai beredar SERV adalah 730.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SERV?
SERV mencapai harga ATH sebesar 0.13915322742647276 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SERV?
SERV mencapai harga ATL 0.001324754625465334 USD.
Berapa volume perdagangan SERV?
Volume perdagangan 24 jam live SERV adalah $ 22.39K USD.
Akankah harga SERV naik lebih tinggi tahun ini?
SERV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SERV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

