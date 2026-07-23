Apakah itu ShredN?

ShredN adalah protokol yang dirancang untuk mengatasi masalah rendahnya likuiditas di pasar NFT. Berbeda dengan protokol fragmentasi NFT atau AMM lainnya, ShredN menyediakan solusi likuiditas yang disesuaikan untuk berbagai jenis NFT, termasuk ERC-721 dan ERC-1155. Protokol ini membedakan ID ERC-721, sehingga NFT dengan atribut unik dapat menerima penilaian yang adil berdasarkan tingkat kelangkaannya.

Apa yang membuat ShredN unik?

1. Solusi yang Ditargetkan: ShredN menawarkan berbagai solusi likuiditas seperti fragmentasi, NFT AMM, dan strategi perdagangan berdasarkan sifat-sifat NFT, memungkinkan pengguna memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Dukungan Multi-jaringan: Protokol ini mendukung semua blockchain publik utama tempat NFT berada, bertujuan meningkatkan akses likuiditas di seluruh ekosistem NFT. 3. Tata Kelola Bersama Komunitas: Pemegang token SHRED dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk mengelola proyek-proyek NFT dan membentuk arah pengembangan protokol. 4. Agregasi: ShredN menggabungkan platform likuiditas NFT yang sudah ada untuk memfasilitasi penemuan harga yang lebih lancar dan meningkatkan likuiditas.

Untuk apa ShredN bisa digunakan?

Tata Kelola Komunitas: Pemegang token SHRED dapat memberikan suara atas pengembangan ShredN dan mengelola proyek-proyek NFT yang terdaftar di platform. Pengurangan Biaya: Pengguna yang memegang token SHRED mendapat manfaat dari biaya yang lebih rendah saat memperdagangkan NFT di platform. Hadiah Penyedia Likuiditas: Biaya komisi platform didistribusikan kepada penyedia likuiditas NFT dalam bentuk token SHRED.

Berapa harga saat ini dari ShredN?

Harga langsung dari ShredN (SHRED) adalah Rp20.177591443144125000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi ShredN di pasar?

ShredN saat ini berada pada peringkat pasar #9778, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp201775398.217679625000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SHRED?

Jumlah token yang beredar dari SHRED adalah 10000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari ShredN?

Dalam 24 jam terakhir, ShredN diperdagangkan dalam kisaran Rp19.205560930004250000 (terendah 24 jam) hingga Rp21.159257946501000000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak ShredN dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

ShredN mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp246233.964295125000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp18.058533951673500000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SHRED hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk ShredN?

Pergeseran harga saat ini sebesar -4.49% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.