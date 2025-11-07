BursaDEX+
Harga Sidus Heroes(SIDUS)

Harga Live 1 SIDUS ke USD:

$0.000308
$0.000308$0.000308
+2.66%1D
USD
Grafik Harga Live Sidus Heroes (SIDUS)
Informasi Harga Sidus Heroes (SIDUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000287
$ 0.000287$ 0.000287
Low 24 Jam
$ 0.000314
$ 0.000314$ 0.000314
High 24 Jam

$ 0.000287
$ 0.000287$ 0.000287

$ 0.000314
$ 0.000314$ 0.000314

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000274664274687671
$ 0.000274664274687671$ 0.000274664274687671

0.00%

+2.66%

+6.20%

+6.20%

Harga aktual Sidus Heroes (SIDUS) adalah $ 0.000308. Selama 24 jam terakhir, SIDUS diperdagangkan antara low $ 0.000287 dan high $ 0.000314, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSIDUS adalah $ 0.1932986541291053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000274664274687671.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SIDUS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.66% selama 24 jam, dan +6.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sidus Heroes (SIDUS)

No.1410

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

15.32B
15.32B 15.32B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,886,602,313.087166
18,886,602,313.087166 18,886,602,313.087166

51.06%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sidus Heroes saat ini adalah $ 4.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.30K. Suplai beredar SIDUS adalah 15.32B, dan total suplainya sebesar 18886602313.087166. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.24M.

Riwayat Harga Sidus Heroes (SIDUS) USD

Pantau perubahan harga Sidus Heroes untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000798+2.66%
30 Days$ -0.000259-45.68%
60 Hari$ -0.000235-43.28%
90 Hari$ -0.000395-56.19%
Perubahan Harga Sidus Heroes Hari Ini

Hari ini, SIDUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000798 (+2.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sidus Heroes 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000259 (-45.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sidus Heroes 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SIDUS terlihat mengalami perubahan $ -0.000235 (-43.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sidus Heroes 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000395 (-56.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sidus Heroes (SIDUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sidus Heroes sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sidus Heroes Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SIDUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sidus Heroes di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sidus Heroes dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sidus Heroes (USD)

Berapa nilai Sidus Heroes (SIDUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sidus Heroes (SIDUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sidus Heroes.

Cek prediksi harga Sidus Heroes sekarang!

Tokenomi Sidus Heroes (SIDUS)

Memahami tokenomi Sidus Heroes (SIDUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SIDUS sekarang!

Cara membeli Sidus Heroes (SIDUS)

Ingin mengetahui cara membeli Sidus Heroes? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sidus Heroes di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SIDUS ke Mata Uang Lokal

1 Sidus Heroes(SIDUS) ke VND
8.10502
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AUD
A$0.00047432
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GBP
0.00023408
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke EUR
0.00026488
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke USD
$0.000308
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MYR
RM0.00128436
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TRY
0.01299452
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke JPY
¥0.047124
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ARS
ARS$0.44702196
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RUB
0.02502192
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke INR
0.02730112
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke IDR
Rp5.13333128
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PHP
0.01820896
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke EGP
￡E.0.01456532
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BRL
R$0.0016478
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CAD
C$0.00043428
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BDT
0.03752672
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NGN
0.44252824
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke COP
$1.18007428
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ZAR
R.0.00535304
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke UAH
0.01293908
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TZS
T.Sh.0.756756
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke VES
Bs0.069916
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CLP
$0.290444
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PKR
Rs0.08695456
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KZT
0.16184784
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke THB
฿0.00996996
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TWD
NT$0.00953568
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AED
د.إ0.00113036
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CHF
Fr0.0002464
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HKD
HK$0.00239316
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AMD
֏0.1177792
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MAD
.د.م0.0028644
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MXN
$0.00571956
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SAR
ريال0.001155
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ETB
Br0.04739812
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KES
KSh0.03977512
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke JOD
د.أ0.000218372
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PLN
0.00113344
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RON
лв0.0013552
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SEK
kr0.00295064
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BGN
лв0.00052052
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HUF
Ft0.10314612
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CZK
0.00649572
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KWD
د.ك0.000094248
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ILS
0.00100716
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BOB
Bs0.0021252
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AZN
0.0005236
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TJS
SM0.00283976
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GEL
0.00083468
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AOA
Kz0.28230972
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BHD
.د.ب0.000116116
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BMD
$0.000308
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke DKK
kr0.00199276
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HNL
L0.00811272
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MUR
0.01414952
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NAD
$0.00534996
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NOK
kr0.00314468
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NZD
$0.00054516
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PAB
B/.0.000308
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PGK
K0.0012936
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke QAR
ر.ق0.00112112
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RSD
дин.0.03128972
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke UZS
soʻm3.71084252
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ALL
L0.0258258
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ANG
ƒ0.00055132
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AWG
ƒ0.0005544
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BBD
$0.000616
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BAM
KM0.00052052
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BIF
Fr0.908292
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BND
$0.0004004
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BSD
$0.000308
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke JMD
$0.0493878
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KHR
1.23694648
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KMF
Fr0.12936
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke LAK
6.69565204
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke LKR
රු0.09389996
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MDL
L0.005236
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MGA
Ar1.387386
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MOP
P0.002464
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MVR
0.0047432
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MWK
MK0.53472188
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MZN
MT0.0196966
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NPR
रु0.0436436
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PYG
2.184336
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RWF
Fr0.446908
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SBD
$0.00253484
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SCR
0.004312
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SRD
$0.011858
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SVC
$0.00269192
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SZL
L0.00534688
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TMT
m0.001078
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TND
د.ت0.000911372
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TTD
$0.00208516
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke UGX
Sh1.076768
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke XAF
Fr0.174944
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke XCD
$0.0008316
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke XOF
Fr0.174944
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke XPF
Fr0.031724
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BWP
P0.0041426
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BZD
$0.00061908
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CVE
$0.02951872
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke DJF
Fr0.054516
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke DOP
$0.01980748
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke DZD
د.ج0.04018784
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke FJD
$0.00070224
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GNF
Fr2.67806
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GTQ
Q0.00235928
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GYD
$0.06442128
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ISK
kr0.038808

Sumber Daya Sidus Heroes

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sidus Heroes, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sidus Heroes
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sidus Heroes

Berapa nilai Sidus Heroes (SIDUS) hari ini?
Harga live SIDUS dalam USD adalah 0.000308 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SIDUS ke USD saat ini?
Harga SIDUS ke USD saat ini adalah $ 0.000308. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sidus Heroes?
Kapitalisasi pasar SIDUS adalah $ 4.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SIDUS?
Suplai beredar SIDUS adalah 15.32B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SIDUS?
SIDUS mencapai harga ATH sebesar 0.1932986541291053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SIDUS?
SIDUS mencapai harga ATL 0.000274664274687671 USD.
Berapa volume perdagangan SIDUS?
Volume perdagangan 24 jam live SIDUS adalah $ 4.30K USD.
Akankah harga SIDUS naik lebih tinggi tahun ini?
SIDUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SIDUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Sidus Heroes (SIDUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
