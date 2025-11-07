Apa yang dimaksud dengan Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero's progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players' own destinies and fortunes to another level!

Berapa nilai Sidus Heroes (SIDUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sidus Heroes (SIDUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sidus Heroes.

Memahami tokenomi Sidus Heroes (SIDUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SIDUS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sidus Heroes Berapa nilai Sidus Heroes (SIDUS) hari ini? Harga live SIDUS dalam USD adalah 0.000308 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SIDUS ke USD saat ini? $ 0.000308 . Cobalah Harga SIDUS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Sidus Heroes? Kapitalisasi pasar SIDUS adalah $ 4.72M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SIDUS? Suplai beredar SIDUS adalah 15.32B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SIDUS? SIDUS mencapai harga ATH sebesar 0.1932986541291053 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SIDUS? SIDUS mencapai harga ATL 0.000274664274687671 USD . Berapa volume perdagangan SIDUS? Volume perdagangan 24 jam live SIDUS adalah $ 4.30K USD . Akankah harga SIDUS naik lebih tinggi tahun ini? SIDUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SIDUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Sidus Heroes (SIDUS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

