Harga live Swarm Markets hari ini adalah 0.0493 USD. Lacak informasi harga aktual SMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Swarm Markets

Harga Swarm Markets(SMT)

Harga Live 1 SMT ke USD:

$0.0493
$0.0493$0.0493
-6.98%1D
USD
Grafik Harga Live Swarm Markets (SMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:18 (UTC+8)

Informasi Harga Swarm Markets (SMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0471
$ 0.0471$ 0.0471
Low 24 Jam
$ 0.0553
$ 0.0553$ 0.0553
High 24 Jam

$ 0.0471
$ 0.0471$ 0.0471

$ 0.0553
$ 0.0553$ 0.0553

$ 2.9776206369190703
$ 2.9776206369190703$ 2.9776206369190703

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-6.98%

-32.10%

-32.10%

Harga aktual Swarm Markets (SMT) adalah $ 0.0493. Selama 24 jam terakhir, SMT diperdagangkan antara low $ 0.0471 dan high $ 0.0553, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSMT adalah $ 2.9776206369190703, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SMT telah berubah sebesar -1.40% selama 1 jam terakhir, -6.98% selama 24 jam, dan -32.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Swarm Markets (SMT)

No.1422

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 63.19K
$ 63.19K$ 63.19K

$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M

83.94M
83.94M 83.94M

157,235,481
157,235,481 157,235,481

ETH

Kapitalisasi Pasar Swarm Markets saat ini adalah $ 4.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.19K. Suplai beredar SMT adalah 83.94M, dan total suplainya sebesar 157235481. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.75M.

Riwayat Harga Swarm Markets (SMT) USD

Pantau perubahan harga Swarm Markets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003699-6.98%
30 Days$ -0.0455-48.00%
60 Hari$ -0.0587-54.36%
90 Hari$ -0.0149-23.21%
Perubahan Harga Swarm Markets Hari Ini

Hari ini, SMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003699 (-6.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Swarm Markets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0455 (-48.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Swarm Markets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SMT terlihat mengalami perubahan $ -0.0587 (-54.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Swarm Markets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0149 (-23.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Swarm Markets (SMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Swarm Markets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Swarm Markets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Swarm Markets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Swarm Markets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Swarm Markets (USD)

Berapa nilai Swarm Markets (SMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Swarm Markets (SMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swarm Markets.

Cek prediksi harga Swarm Markets sekarang!

Tokenomi Swarm Markets (SMT)

Memahami tokenomi Swarm Markets (SMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMT sekarang!

Cara membeli Swarm Markets (SMT)

Ingin mengetahui cara membeli Swarm Markets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Swarm Markets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMT ke Mata Uang Lokal

1 Swarm Markets(SMT) ke VND
1,297.3295
1 Swarm Markets(SMT) ke AUD
A$0.075922
1 Swarm Markets(SMT) ke GBP
0.037468
1 Swarm Markets(SMT) ke EUR
0.042398
1 Swarm Markets(SMT) ke USD
$0.0493
1 Swarm Markets(SMT) ke MYR
RM0.206074
1 Swarm Markets(SMT) ke TRY
2.079967
1 Swarm Markets(SMT) ke JPY
¥7.5429
1 Swarm Markets(SMT) ke ARS
ARS$71.552541
1 Swarm Markets(SMT) ke RUB
4.005132
1 Swarm Markets(SMT) ke INR
4.371431
1 Swarm Markets(SMT) ke IDR
Rp821.666338
1 Swarm Markets(SMT) ke PHP
2.907714
1 Swarm Markets(SMT) ke EGP
￡E.2.33189
1 Swarm Markets(SMT) ke BRL
R$0.263755
1 Swarm Markets(SMT) ke CAD
C$0.069513
1 Swarm Markets(SMT) ke BDT
6.015093
1 Swarm Markets(SMT) ke NGN
70.934812
1 Swarm Markets(SMT) ke COP
$188.888513
1 Swarm Markets(SMT) ke ZAR
R.0.856341
1 Swarm Markets(SMT) ke UAH
2.073558
1 Swarm Markets(SMT) ke TZS
T.Sh.121.1301
1 Swarm Markets(SMT) ke VES
Bs11.1911
1 Swarm Markets(SMT) ke CLP
$46.4899
1 Swarm Markets(SMT) ke PKR
Rs13.934152
1 Swarm Markets(SMT) ke KZT
25.933279
1 Swarm Markets(SMT) ke THB
฿1.596334
1 Swarm Markets(SMT) ke TWD
NT$1.526821
1 Swarm Markets(SMT) ke AED
د.إ0.180931
1 Swarm Markets(SMT) ke CHF
Fr0.03944
1 Swarm Markets(SMT) ke HKD
HK$0.383061
1 Swarm Markets(SMT) ke AMD
֏18.85232
1 Swarm Markets(SMT) ke MAD
.د.م0.45849
1 Swarm Markets(SMT) ke MXN
$0.915501
1 Swarm Markets(SMT) ke SAR
ريال0.184875
1 Swarm Markets(SMT) ke ETB
Br7.586777
1 Swarm Markets(SMT) ke KES
KSh6.366602
1 Swarm Markets(SMT) ke JOD
د.أ0.0349537
1 Swarm Markets(SMT) ke PLN
0.181424
1 Swarm Markets(SMT) ke RON
лв0.21692
1 Swarm Markets(SMT) ke SEK
kr0.471801
1 Swarm Markets(SMT) ke BGN
лв0.083317
1 Swarm Markets(SMT) ke HUF
Ft16.504654
1 Swarm Markets(SMT) ke CZK
1.039737
1 Swarm Markets(SMT) ke KWD
د.ك0.0150858
1 Swarm Markets(SMT) ke ILS
0.161211
1 Swarm Markets(SMT) ke BOB
Bs0.34017
1 Swarm Markets(SMT) ke AZN
0.08381
1 Swarm Markets(SMT) ke TJS
SM0.454546
1 Swarm Markets(SMT) ke GEL
0.133603
1 Swarm Markets(SMT) ke AOA
Kz45.187887
1 Swarm Markets(SMT) ke BHD
.د.ب0.0185861
1 Swarm Markets(SMT) ke BMD
$0.0493
1 Swarm Markets(SMT) ke DKK
kr0.318971
1 Swarm Markets(SMT) ke HNL
L1.298562
1 Swarm Markets(SMT) ke MUR
2.266321
1 Swarm Markets(SMT) ke NAD
$0.856341
1 Swarm Markets(SMT) ke NOK
kr0.50286
1 Swarm Markets(SMT) ke NZD
$0.087261
1 Swarm Markets(SMT) ke PAB
B/.0.0493
1 Swarm Markets(SMT) ke PGK
K0.20706
1 Swarm Markets(SMT) ke QAR
ر.ق0.179452
1 Swarm Markets(SMT) ke RSD
дин.5.007894
1 Swarm Markets(SMT) ke UZS
soʻm593.975767
1 Swarm Markets(SMT) ke ALL
L4.133805
1 Swarm Markets(SMT) ke ANG
ƒ0.088247
1 Swarm Markets(SMT) ke AWG
ƒ0.08874
1 Swarm Markets(SMT) ke BBD
$0.0986
1 Swarm Markets(SMT) ke BAM
KM0.083317
1 Swarm Markets(SMT) ke BIF
Fr145.3857
1 Swarm Markets(SMT) ke BND
$0.06409
1 Swarm Markets(SMT) ke BSD
$0.0493
1 Swarm Markets(SMT) ke JMD
$7.905255
1 Swarm Markets(SMT) ke KHR
197.991758
1 Swarm Markets(SMT) ke KMF
Fr20.706
1 Swarm Markets(SMT) ke LAK
1,071.739109
1 Swarm Markets(SMT) ke LKR
රු15.030091
1 Swarm Markets(SMT) ke MDL
L0.8381
1 Swarm Markets(SMT) ke MGA
Ar222.07185
1 Swarm Markets(SMT) ke MOP
P0.3944
1 Swarm Markets(SMT) ke MVR
0.75922
1 Swarm Markets(SMT) ke MWK
MK85.590223
1 Swarm Markets(SMT) ke MZN
MT3.152735
1 Swarm Markets(SMT) ke NPR
रु6.98581
1 Swarm Markets(SMT) ke PYG
349.6356
1 Swarm Markets(SMT) ke RWF
Fr71.5343
1 Swarm Markets(SMT) ke SBD
$0.405739
1 Swarm Markets(SMT) ke SCR
0.711399
1 Swarm Markets(SMT) ke SRD
$1.89805
1 Swarm Markets(SMT) ke SVC
$0.430882
1 Swarm Markets(SMT) ke SZL
L0.855848
1 Swarm Markets(SMT) ke TMT
m0.17255
1 Swarm Markets(SMT) ke TND
د.ت0.1458787
1 Swarm Markets(SMT) ke TTD
$0.333761
1 Swarm Markets(SMT) ke UGX
Sh172.3528
1 Swarm Markets(SMT) ke XAF
Fr28.0024
1 Swarm Markets(SMT) ke XCD
$0.13311
1 Swarm Markets(SMT) ke XOF
Fr28.0024
1 Swarm Markets(SMT) ke XPF
Fr5.0779
1 Swarm Markets(SMT) ke BWP
P0.663085
1 Swarm Markets(SMT) ke BZD
$0.099093
1 Swarm Markets(SMT) ke CVE
$4.724912
1 Swarm Markets(SMT) ke DJF
Fr8.7261
1 Swarm Markets(SMT) ke DOP
$3.170483
1 Swarm Markets(SMT) ke DZD
د.ج6.438087
1 Swarm Markets(SMT) ke FJD
$0.112404
1 Swarm Markets(SMT) ke GNF
Fr428.6635
1 Swarm Markets(SMT) ke GTQ
Q0.377638
1 Swarm Markets(SMT) ke GYD
$10.311588
1 Swarm Markets(SMT) ke ISK
kr6.2118

Sumber Daya Swarm Markets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Swarm Markets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Swarm Markets
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swarm Markets

Berapa nilai Swarm Markets (SMT) hari ini?
Harga live SMT dalam USD adalah 0.0493 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SMT ke USD saat ini?
Harga SMT ke USD saat ini adalah $ 0.0493. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Swarm Markets?
Kapitalisasi pasar SMT adalah $ 4.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SMT?
Suplai beredar SMT adalah 83.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SMT?
SMT mencapai harga ATH sebesar 2.9776206369190703 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SMT?
SMT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SMT?
Volume perdagangan 24 jam live SMT adalah $ 63.19K USD.
Akankah harga SMT naik lebih tinggi tahun ini?
SMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Swarm Markets (SMT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

