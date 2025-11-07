Apa yang dimaksud dengan Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world's first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Swarm Markets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Swarm Markets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Swarm Markets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Swarm Markets (USD)

Berapa nilai Swarm Markets (SMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Swarm Markets (SMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swarm Markets.

Cek prediksi harga Swarm Markets sekarang!

Tokenomi Swarm Markets (SMT)

Memahami tokenomi Swarm Markets (SMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMT sekarang!

Cara membeli Swarm Markets (SMT)

Ingin mengetahui cara membeli Swarm Markets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Swarm Markets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Swarm Markets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Swarm Markets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swarm Markets Berapa nilai Swarm Markets (SMT) hari ini? Harga live SMT dalam USD adalah 0.0493 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SMT ke USD saat ini? $ 0.0493 . Cobalah Harga SMT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Swarm Markets? Kapitalisasi pasar SMT adalah $ 4.14M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SMT? Suplai beredar SMT adalah 83.94M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SMT? SMT mencapai harga ATH sebesar 2.9776206369190703 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SMT? SMT mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan SMT? Volume perdagangan 24 jam live SMT adalah $ 63.19K USD . Akankah harga SMT naik lebih tinggi tahun ini? SMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Swarm Markets (SMT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

