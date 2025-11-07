Apa yang dimaksud dengan Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. "Creators" to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. "Collectors").

Prediksi Harga Snapmuse.io (USD)

Berapa nilai Snapmuse.io (SMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Snapmuse.io (SMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snapmuse.io.

Tokenomi Snapmuse.io (SMX)

Memahami tokenomi Snapmuse.io (SMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMX sekarang!

Sumber Daya Snapmuse.io

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Snapmuse.io, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Snapmuse.io (SMX) hari ini? Harga live SMX dalam USD adalah 0.001289 USD . Berapa harga SMX ke USD saat ini? $ 0.001289 . Berapa kapitalisasi pasar Snapmuse.io? Kapitalisasi pasar SMX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar SMX? Suplai beredar SMX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SMX? SMX mencapai harga ATH sebesar 0.0533285892383005 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SMX? SMX mencapai harga ATL 0.000667375582576052 USD . Berapa volume perdagangan SMX? Volume perdagangan 24 jam live SMX adalah $ 76.86K USD .

