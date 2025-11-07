Apa yang dimaksud dengan StarryNift (SNIFT)

Prediksi Harga StarryNift (USD)

Tokenomi StarryNift (SNIFT)

Memahami tokenomi StarryNift (SNIFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNIFT sekarang!

Cara membeli StarryNift (SNIFT)

Sumber Daya StarryNift

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StarryNift, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StarryNift Berapa nilai StarryNift (SNIFT) hari ini? Harga live SNIFT dalam USD adalah 0.0004559 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SNIFT ke USD saat ini? $ 0.0004559 . Cobalah Harga SNIFT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StarryNift? Kapitalisasi pasar SNIFT adalah $ 85.26K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SNIFT? Suplai beredar SNIFT adalah 187.02M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SNIFT? SNIFT mencapai harga ATH sebesar 0.06451280019654569 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SNIFT? SNIFT mencapai harga ATL 0.000423377210996726 USD . Berapa volume perdagangan SNIFT? Volume perdagangan 24 jam live SNIFT adalah $ 11.40K USD . Akankah harga SNIFT naik lebih tinggi tahun ini? SNIFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNIFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

