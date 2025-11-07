BursaDEX+
Harga live Sardis Network hari ini adalah 0.02812 USD. Lacak informasi harga aktual SRDS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRDS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sardis Network hari ini adalah 0.02812 USD. Lacak informasi harga aktual SRDS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRDS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SRDS

Info Harga SRDS

Penjelasan SRDS

Whitepaper SRDS

Situs Web Resmi SRDS

Tokenomi SRDS

Prakiraan Harga SRDS

Riwayat SRDS

Panduan Membeli SRDS

Konverter SRDS ke Mata Uang Fiat

Spot SRDS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sardis Network

Harga Sardis Network(SRDS)

Harga Live 1 SRDS ke USD:

$0.02812
$0.02812$0.02812
-0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Sardis Network (SRDS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:28 (UTC+8)

Informasi Harga Sardis Network (SRDS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809
Low 24 Jam
$ 0.02842
$ 0.02842$ 0.02842
High 24 Jam

$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809

$ 0.02842
$ 0.02842$ 0.02842

--
----

--
----

-0.04%

-0.03%

-1.89%

-1.89%

Harga aktual Sardis Network (SRDS) adalah $ 0.02812. Selama 24 jam terakhir, SRDS diperdagangkan antara low $ 0.02809 dan high $ 0.02842, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSRDS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SRDS telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -1.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sardis Network (SRDS)

--
----

$ 58.71K
$ 58.71K$ 58.71K

$ 8.83M
$ 8.83M$ 8.83M

--
----

314,149,265
314,149,265 314,149,265

SRDS

Kapitalisasi Pasar Sardis Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.71K. Suplai beredar SRDS adalah --, dan total suplainya sebesar 314149265. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83M.

Riwayat Harga Sardis Network (SRDS) USD

Pantau perubahan harga Sardis Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000084-0.03%
30 Days$ -0.00216-7.14%
60 Hari$ -0.00054-1.89%
90 Hari$ +0.00292+11.58%
Perubahan Harga Sardis Network Hari Ini

Hari ini, SRDS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000084 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sardis Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00216 (-7.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sardis Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SRDS terlihat mengalami perubahan $ -0.00054 (-1.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sardis Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00292 (+11.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sardis Network (SRDS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sardis Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sardis Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SRDS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sardis Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sardis Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sardis Network (USD)

Berapa nilai Sardis Network (SRDS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sardis Network (SRDS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sardis Network.

Cek prediksi harga Sardis Network sekarang!

Tokenomi Sardis Network (SRDS)

Memahami tokenomi Sardis Network (SRDS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRDS sekarang!

Cara membeli Sardis Network (SRDS)

Ingin mengetahui cara membeli Sardis Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sardis Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SRDS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sardis Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sardis Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sardis Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sardis Network

Berapa nilai Sardis Network (SRDS) hari ini?
Harga live SRDS dalam USD adalah 0.02812 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SRDS ke USD saat ini?
Harga SRDS ke USD saat ini adalah $ 0.02812. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sardis Network?
Kapitalisasi pasar SRDS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SRDS?
Suplai beredar SRDS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SRDS?
SRDS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SRDS?
SRDS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SRDS?
Volume perdagangan 24 jam live SRDS adalah $ 58.71K USD.
Akankah harga SRDS naik lebih tinggi tahun ini?
SRDS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRDS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

