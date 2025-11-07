BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live STAT hari ini adalah 0.05538 USD. Lacak informasi harga aktual STAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live STAT hari ini adalah 0.05538 USD. Lacak informasi harga aktual STAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STAT

Info Harga STAT

Penjelasan STAT

Whitepaper STAT

Situs Web Resmi STAT

Tokenomi STAT

Prakiraan Harga STAT

Riwayat STAT

Panduan Membeli STAT

Konverter STAT ke Mata Uang Fiat

Spot STAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo STAT

Harga STAT(STAT)

Harga Live 1 STAT ke USD:

$0.05538
$0.05538$0.05538
+1.11%1D
USD
Grafik Harga Live STAT (STAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:42 (UTC+8)

Informasi Harga STAT (STAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05397
$ 0.05397$ 0.05397
Low 24 Jam
$ 0.05713
$ 0.05713$ 0.05713
High 24 Jam

$ 0.05397
$ 0.05397$ 0.05397

$ 0.05713
$ 0.05713$ 0.05713

$ 2.790730933318142
$ 2.790730933318142$ 2.790730933318142

$ 0.0440396795678309
$ 0.0440396795678309$ 0.0440396795678309

+1.18%

+1.11%

-7.38%

-7.38%

Harga aktual STAT (STAT) adalah $ 0.05538. Selama 24 jam terakhir, STAT diperdagangkan antara low $ 0.05397 dan high $ 0.05713, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTAT adalah $ 2.790730933318142, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0440396795678309.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STAT telah berubah sebesar +1.18% selama 1 jam terakhir, +1.11% selama 24 jam, dan -7.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar STAT (STAT)

No.1438

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

$ 72.21K
$ 72.21K$ 72.21K

$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M

80.92M
80.92M 80.92M

96,918,327.764706
96,918,327.764706 96,918,327.764706

ETH

Kapitalisasi Pasar STAT saat ini adalah $ 4.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 72.21K. Suplai beredar STAT adalah 80.92M, dan total suplainya sebesar 96918327.764706. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.37M.

Riwayat Harga STAT (STAT) USD

Pantau perubahan harga STAT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000608+1.11%
30 Days$ -0.07413-57.24%
60 Hari$ -0.02264-29.02%
90 Hari$ -0.00895-13.92%
Perubahan Harga STAT Hari Ini

Hari ini, STAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000608 (+1.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga STAT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07413 (-57.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga STAT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STAT terlihat mengalami perubahan $ -0.02264 (-29.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga STAT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00895 (-13.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari STAT (STAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga STAT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi STAT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang STAT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli STAT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga STAT (USD)

Berapa nilai STAT (STAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STAT (STAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STAT.

Cek prediksi harga STAT sekarang!

Tokenomi STAT (STAT)

Memahami tokenomi STAT (STAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STAT sekarang!

Cara membeli STAT (STAT)

Ingin mengetahui cara membeli STAT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli STAT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STAT ke Mata Uang Lokal

1 STAT(STAT) ke VND
1,457.3247
1 STAT(STAT) ke AUD
A$0.0852852
1 STAT(STAT) ke GBP
0.0420888
1 STAT(STAT) ke EUR
0.0476268
1 STAT(STAT) ke USD
$0.05538
1 STAT(STAT) ke MYR
RM0.2314884
1 STAT(STAT) ke TRY
2.3359284
1 STAT(STAT) ke JPY
¥8.47314
1 STAT(STAT) ke ARS
ARS$80.3768706
1 STAT(STAT) ke RUB
4.4990712
1 STAT(STAT) ke INR
4.9105446
1 STAT(STAT) ke IDR
Rp922.9996308
1 STAT(STAT) ke PHP
3.2685276
1 STAT(STAT) ke EGP
￡E.2.6189202
1 STAT(STAT) ke BRL
R$0.296283
1 STAT(STAT) ke CAD
C$0.0780858
1 STAT(STAT) ke BDT
6.7569138
1 STAT(STAT) ke NGN
79.6829592
1 STAT(STAT) ke COP
$212.1834858
1 STAT(STAT) ke ZAR
R.0.9625044
1 STAT(STAT) ke UAH
2.3292828
1 STAT(STAT) ke TZS
T.Sh.136.06866
1 STAT(STAT) ke VES
Bs12.57126
1 STAT(STAT) ke CLP
$52.22334
1 STAT(STAT) ke PKR
Rs15.6526032
1 STAT(STAT) ke KZT
29.1315414
1 STAT(STAT) ke THB
฿1.794312
1 STAT(STAT) ke TWD
NT$1.7162262
1 STAT(STAT) ke AED
د.إ0.2032446
1 STAT(STAT) ke CHF
Fr0.044304
1 STAT(STAT) ke HKD
HK$0.4303026
1 STAT(STAT) ke AMD
֏21.177312
1 STAT(STAT) ke MAD
.د.م0.515034
1 STAT(STAT) ke MXN
$1.0289604
1 STAT(STAT) ke SAR
ريال0.207675
1 STAT(STAT) ke ETB
Br8.5224282
1 STAT(STAT) ke KES
KSh7.1528808
1 STAT(STAT) ke JOD
د.أ0.03926442
1 STAT(STAT) ke PLN
0.2037984
1 STAT(STAT) ke RON
лв0.243672
1 STAT(STAT) ke SEK
kr0.5294328
1 STAT(STAT) ke BGN
лв0.0935922
1 STAT(STAT) ke HUF
Ft18.5151954
1 STAT(STAT) ke CZK
1.1674104
1 STAT(STAT) ke KWD
د.ك0.01694628
1 STAT(STAT) ke ILS
0.1810926
1 STAT(STAT) ke BOB
Bs0.382122
1 STAT(STAT) ke AZN
0.094146
1 STAT(STAT) ke TJS
SM0.5106036
1 STAT(STAT) ke GEL
0.1500798
1 STAT(STAT) ke AOA
Kz50.528712
1 STAT(STAT) ke BHD
.د.ب0.02082288
1 STAT(STAT) ke BMD
$0.05538
1 STAT(STAT) ke DKK
kr0.3577548
1 STAT(STAT) ke HNL
L1.4553864
1 STAT(STAT) ke MUR
2.54748
1 STAT(STAT) ke NAD
$0.9619506
1 STAT(STAT) ke NOK
kr0.564876
1 STAT(STAT) ke NZD
$0.0980226
1 STAT(STAT) ke PAB
B/.0.05538
1 STAT(STAT) ke PGK
K0.2364726
1 STAT(STAT) ke QAR
ر.ق0.2015832
1 STAT(STAT) ke RSD
дин.5.6227314
1 STAT(STAT) ke UZS
soʻm659.2856088
1 STAT(STAT) ke ALL
L4.6447206
1 STAT(STAT) ke ANG
ƒ0.0991302
1 STAT(STAT) ke AWG
ƒ0.099684
1 STAT(STAT) ke BBD
$0.11076
1 STAT(STAT) ke BAM
KM0.0935922
1 STAT(STAT) ke BIF
Fr163.31562
1 STAT(STAT) ke BND
$0.071994
1 STAT(STAT) ke BSD
$0.05538
1 STAT(STAT) ke JMD
$8.880183
1 STAT(STAT) ke KHR
222.4094028
1 STAT(STAT) ke KMF
Fr23.2596
1 STAT(STAT) ke LAK
1,203.9130194
1 STAT(STAT) ke LKR
රු16.8837006
1 STAT(STAT) ke MDL
L0.9475518
1 STAT(STAT) ke MGA
Ar249.45921
1 STAT(STAT) ke MOP
P0.44304
1 STAT(STAT) ke MVR
0.852852
1 STAT(STAT) ke MWK
MK95.979078
1 STAT(STAT) ke MZN
MT3.541551
1 STAT(STAT) ke NPR
रु7.847346
1 STAT(STAT) ke PYG
392.75496
1 STAT(STAT) ke RWF
Fr80.35638
1 STAT(STAT) ke SBD
$0.4552236
1 STAT(STAT) ke SCR
0.833469
1 STAT(STAT) ke SRD
$2.13213
1 STAT(STAT) ke SVC
$0.4840212
1 STAT(STAT) ke SZL
L0.9613968
1 STAT(STAT) ke TMT
m0.19383
1 STAT(STAT) ke TND
د.ت0.16386942
1 STAT(STAT) ke TTD
$0.3749226
1 STAT(STAT) ke UGX
Sh193.60848
1 STAT(STAT) ke XAF
Fr31.45584
1 STAT(STAT) ke XCD
$0.149526
1 STAT(STAT) ke XOF
Fr31.45584
1 STAT(STAT) ke XPF
Fr5.70414
1 STAT(STAT) ke BWP
P0.744861
1 STAT(STAT) ke BZD
$0.1113138
1 STAT(STAT) ke CVE
$5.3076192
1 STAT(STAT) ke DJF
Fr9.80226
1 STAT(STAT) ke DOP
$3.5614878
1 STAT(STAT) ke DZD
د.ج7.2304128
1 STAT(STAT) ke FJD
$0.1262664
1 STAT(STAT) ke GNF
Fr481.5291
1 STAT(STAT) ke GTQ
Q0.4242108
1 STAT(STAT) ke GYD
$11.5832808
1 STAT(STAT) ke ISK
kr6.97788

Sumber Daya STAT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STAT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi STAT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STAT

Berapa nilai STAT (STAT) hari ini?
Harga live STAT dalam USD adalah 0.05538 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STAT ke USD saat ini?
Harga STAT ke USD saat ini adalah $ 0.05538. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar STAT?
Kapitalisasi pasar STAT adalah $ 4.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STAT?
Suplai beredar STAT adalah 80.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STAT?
STAT mencapai harga ATH sebesar 2.790730933318142 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STAT?
STAT mencapai harga ATL 0.0440396795678309 USD.
Berapa volume perdagangan STAT?
Volume perdagangan 24 jam live STAT adalah $ 72.21K USD.
Akankah harga STAT naik lebih tinggi tahun ini?
STAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting STAT (STAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STAT ke USD

Jumlah

STAT
STAT
USD
USD

1 STAT = 0.05538 USD

Perdagangkan STAT

STAT/USDT
$0.05538
$0.05538$0.05538
+0.92%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,174.03
$101,174.03$101,174.03

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.07
$3,306.07$3,306.07

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.69
$154.69$154.69

-0.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0806
$1.0806$1.0806

+25.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,174.03
$101,174.03$101,174.03

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.07
$3,306.07$3,306.07

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.69
$154.69$154.69

-0.78%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2096
$2.2096$2.2096

-1.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0105
$1.0105$1.0105

-0.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1107
$0.1107$0.1107

+121.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003009
$0.0003009$0.0003009

+100.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013995
$0.013995$0.013995

+1,299.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.366
$4.366$4.366

+336.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007825
$0.007825$0.007825

+266.68%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1107
$0.1107$0.1107

+121.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002354
$0.0000002354$0.0000002354

+56.93%