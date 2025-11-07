BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Lido Staked ETH hari ini adalah 3310.59 USD. Lacak informasi harga aktual STETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STETH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lido Staked ETH hari ini adalah 3310.59 USD. Lacak informasi harga aktual STETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STETH

Info Harga STETH

Penjelasan STETH

Whitepaper STETH

Situs Web Resmi STETH

Tokenomi STETH

Prakiraan Harga STETH

Riwayat STETH

Panduan Membeli STETH

Konverter STETH ke Mata Uang Fiat

Spot STETH

Futures USDT-M STETH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lido Staked ETH

Harga Lido Staked ETH(STETH)

Harga Live 1 STETH ke USD:

$3,310.59
$3,310.59$3,310.59
+0.49%1D
USD
Grafik Harga Live Lido Staked ETH (STETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:32 (UTC+8)

Informasi Harga Lido Staked ETH (STETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,252.24
$ 3,252.24$ 3,252.24
Low 24 Jam
$ 3,453.79
$ 3,453.79$ 3,453.79
High 24 Jam

$ 3,252.24
$ 3,252.24$ 3,252.24

$ 3,453.79
$ 3,453.79$ 3,453.79

$ 4,982.427225819274
$ 4,982.427225819274$ 4,982.427225819274

$ 551.78459296
$ 551.78459296$ 551.78459296

-0.11%

+0.49%

-12.95%

-12.95%

Harga aktual Lido Staked ETH (STETH) adalah $ 3,310.59. Selama 24 jam terakhir, STETH diperdagangkan antara low $ 3,252.24 dan high $ 3,453.79, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTETH adalah $ 4,982.427225819274, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 551.78459296.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STETH telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +0.49% selama 24 jam, dan -12.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lido Staked ETH (STETH)

No.9135

$ 28.67B
$ 28.67B$ 28.67B

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

$ 28.67B
$ 28.67B$ 28.67B

8.66M
8.66M 8.66M

8,661,439.37682166
8,661,439.37682166 8,661,439.37682166

ETH

Kapitalisasi Pasar Lido Staked ETH saat ini adalah $ 28.67B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.77K. Suplai beredar STETH adalah 8.66M, dan total suplainya sebesar 8661439.37682166. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.67B.

Riwayat Harga Lido Staked ETH (STETH) USD

Pantau perubahan harga Lido Staked ETH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +16.1428+0.49%
30 Days$ -1,158.94-25.93%
60 Hari$ -1,001.96-23.24%
90 Hari$ -642.68-16.26%
Perubahan Harga Lido Staked ETH Hari Ini

Hari ini, STETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +16.1428 (+0.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lido Staked ETH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1,158.94 (-25.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lido Staked ETH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STETH terlihat mengalami perubahan $ -1,001.96 (-23.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lido Staked ETH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -642.68 (-16.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lido Staked ETH (STETH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lido Staked ETH sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lido Staked ETH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lido Staked ETH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lido Staked ETH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lido Staked ETH (USD)

Berapa nilai Lido Staked ETH (STETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lido Staked ETH (STETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lido Staked ETH.

Cek prediksi harga Lido Staked ETH sekarang!

Tokenomi Lido Staked ETH (STETH)

Memahami tokenomi Lido Staked ETH (STETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STETH sekarang!

Cara membeli Lido Staked ETH (STETH)

Ingin mengetahui cara membeli Lido Staked ETH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lido Staked ETH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STETH ke Mata Uang Lokal

1 Lido Staked ETH(STETH) ke VND
87,118,175.85
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AUD
A$5,098.3086
1 Lido Staked ETH(STETH) ke GBP
2,516.0484
1 Lido Staked ETH(STETH) ke EUR
2,847.1074
1 Lido Staked ETH(STETH) ke USD
$3,310.59
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MYR
RM13,838.2662
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TRY
139,673.7921
1 Lido Staked ETH(STETH) ke JPY
¥503,209.68
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ARS
ARS$4,804,891.0083
1 Lido Staked ETH(STETH) ke RUB
268,919.2257
1 Lido Staked ETH(STETH) ke INR
293,550.0153
1 Lido Staked ETH(STETH) ke IDR
Rp55,176,477.9294
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PHP
195,391.0218
1 Lido Staked ETH(STETH) ke EGP
￡E.156,557.8011
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BRL
R$17,678.5506
1 Lido Staked ETH(STETH) ke CAD
C$4,667.9319
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BDT
403,925.0859
1 Lido Staked ETH(STETH) ke NGN
4,763,409.3156
1 Lido Staked ETH(STETH) ke COP
$12,684,227.6319
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ZAR
R.57,504.9483
1 Lido Staked ETH(STETH) ke UAH
139,243.4154
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TZS
T.Sh.8,134,119.63
1 Lido Staked ETH(STETH) ke VES
Bs751,503.93
1 Lido Staked ETH(STETH) ke CLP
$3,121,886.37
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PKR
Rs935,705.1576
1 Lido Staked ETH(STETH) ke KZT
1,741,469.6577
1 Lido Staked ETH(STETH) ke THB
฿107,263.116
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TWD
NT$102,595.1841
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AED
د.إ12,149.8653
1 Lido Staked ETH(STETH) ke CHF
Fr2,648.472
1 Lido Staked ETH(STETH) ke HKD
HK$25,723.2843
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AMD
֏1,265,969.616
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MAD
.د.م30,788.487
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MXN
$61,477.6563
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SAR
ريال12,414.7125
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ETB
Br509,466.6951
1 Lido Staked ETH(STETH) ke KES
KSh427,595.8044
1 Lido Staked ETH(STETH) ke JOD
د.أ2,347.20831
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PLN
12,149.8653
1 Lido Staked ETH(STETH) ke RON
лв14,566.596
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SEK
kr31,649.2404
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BGN
лв5,594.8971
1 Lido Staked ETH(STETH) ke HUF
Ft1,106,829.5547
1 Lido Staked ETH(STETH) ke CZK
69,754.1313
1 Lido Staked ETH(STETH) ke KWD
د.ك1,013.04054
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ILS
10,825.6293
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BOB
Bs22,843.071
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AZN
5,628.003
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TJS
SM30,523.6398
1 Lido Staked ETH(STETH) ke GEL
8,971.6989
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AOA
Kz3,034,453.6881
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BHD
.د.ب1,244.78184
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BMD
$3,310.59
1 Lido Staked ETH(STETH) ke DKK
kr21,386.4114
1 Lido Staked ETH(STETH) ke HNL
L87,200.9406
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MUR
152,287.14
1 Lido Staked ETH(STETH) ke NAD
$57,504.9483
1 Lido Staked ETH(STETH) ke NOK
kr33,734.9121
1 Lido Staked ETH(STETH) ke NZD
$5,859.7443
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PAB
B/.3,310.59
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PGK
K13,904.478
1 Lido Staked ETH(STETH) ke QAR
ر.ق12,050.5476
1 Lido Staked ETH(STETH) ke RSD
дин.335,991.7791
1 Lido Staked ETH(STETH) ke UZS
soʻm39,886,617.3321
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ALL
L277,592.9715
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ANG
ƒ5,925.9561
1 Lido Staked ETH(STETH) ke AWG
ƒ5,959.062
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BBD
$6,621.18
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BAM
KM5,594.8971
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BIF
Fr9,762,929.91
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BND
$4,303.767
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BSD
$3,310.59
1 Lido Staked ETH(STETH) ke JMD
$530,853.1065
1 Lido Staked ETH(STETH) ke KHR
13,295,528.0754
1 Lido Staked ETH(STETH) ke KMF
Fr1,390,447.8
1 Lido Staked ETH(STETH) ke LAK
71,969,346.3867
1 Lido Staked ETH(STETH) ke LKR
රු1,009,299.5733
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MDL
L56,280.03
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MGA
Ar14,912,552.655
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MOP
P26,484.72
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MVR
50,983.086
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MWK
MK5,747,548.4049
1 Lido Staked ETH(STETH) ke MZN
MT211,712.2305
1 Lido Staked ETH(STETH) ke NPR
रु469,110.603
1 Lido Staked ETH(STETH) ke PYG
23,478,704.28
1 Lido Staked ETH(STETH) ke RWF
Fr4,803,666.09
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SBD
$27,246.1557
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SCR
49,824.3795
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SRD
$127,457.715
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SVC
$28,934.5566
1 Lido Staked ETH(STETH) ke SZL
L57,471.8424
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TMT
m11,587.065
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TND
د.ت9,796.03581
1 Lido Staked ETH(STETH) ke TTD
$22,412.6943
1 Lido Staked ETH(STETH) ke UGX
Sh11,573,822.64
1 Lido Staked ETH(STETH) ke XAF
Fr1,877,104.53
1 Lido Staked ETH(STETH) ke XCD
$8,938.593
1 Lido Staked ETH(STETH) ke XOF
Fr1,877,104.53
1 Lido Staked ETH(STETH) ke XPF
Fr340,990.77
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BWP
P44,527.4355
1 Lido Staked ETH(STETH) ke BZD
$6,654.2859
1 Lido Staked ETH(STETH) ke CVE
$317,286.9456
1 Lido Staked ETH(STETH) ke DJF
Fr585,974.43
1 Lido Staked ETH(STETH) ke DOP
$212,904.0429
1 Lido Staked ETH(STETH) ke DZD
د.ج432,230.6304
1 Lido Staked ETH(STETH) ke FJD
$7,548.1452
1 Lido Staked ETH(STETH) ke GNF
Fr28,785,580.05
1 Lido Staked ETH(STETH) ke GTQ
Q25,359.1194
1 Lido Staked ETH(STETH) ke GYD
$692,443.0044
1 Lido Staked ETH(STETH) ke ISK
kr417,134.34

Sumber Daya Lido Staked ETH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lido Staked ETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lido Staked ETH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lido Staked ETH

Berapa nilai Lido Staked ETH (STETH) hari ini?
Harga live STETH dalam USD adalah 3,310.59 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STETH ke USD saat ini?
Harga STETH ke USD saat ini adalah $ 3,310.59. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lido Staked ETH?
Kapitalisasi pasar STETH adalah $ 28.67B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STETH?
Suplai beredar STETH adalah 8.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STETH?
STETH mencapai harga ATH sebesar 4,982.427225819274 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STETH?
STETH mencapai harga ATL 551.78459296 USD.
Berapa volume perdagangan STETH?
Volume perdagangan 24 jam live STETH adalah $ 55.77K USD.
Akankah harga STETH naik lebih tinggi tahun ini?
STETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lido Staked ETH (STETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STETH ke USD

Jumlah

STETH
STETH
USD
USD

1 STETH = 3,310.59 USD

Perdagangkan STETH

STETH/USDT
$3,310.59
$3,310.59$3,310.59
+0.12%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.62
$101,319.62$101,319.62

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.98
$3,313.98$3,313.98

+0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0672
$1.0672$1.0672

+24.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.62
$101,319.62$101,319.62

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.98
$3,313.98$3,313.98

+0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2112
$2.2112$2.2112

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0162
$1.0162$1.0162

0.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0776
$0.0776$0.0776

+55.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013996
$0.013996$0.013996

+1,299.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.170
$4.170$4.170

+317.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007976
$0.007976$0.007976

+273.75%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002460
$0.0000002460$0.0000002460

+64.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001736
$0.001736$0.001736

+59.55%