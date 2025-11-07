Apa yang dimaksud dengan Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SUPRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Supra di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Supra dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Supra (USD)

Berapa nilai Supra (SUPRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Supra (SUPRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Supra.

Cek prediksi harga Supra sekarang!

Tokenomi Supra (SUPRA)

Memahami tokenomi Supra (SUPRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUPRA sekarang!

Cara membeli Supra (SUPRA)

Ingin mengetahui cara membeli Supra? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Supra di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUPRA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Supra

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Supra, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Supra Berapa nilai Supra (SUPRA) hari ini? Harga live SUPRA dalam USD adalah 0.001607 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SUPRA ke USD saat ini? $ 0.001607 . Cobalah Harga SUPRA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Supra? Kapitalisasi pasar SUPRA adalah $ 32.05M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SUPRA? Suplai beredar SUPRA adalah 19.95B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SUPRA? SUPRA mencapai harga ATH sebesar 0.07345197583389378 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SUPRA? SUPRA mencapai harga ATL 0.001249915532832845 USD . Berapa volume perdagangan SUPRA? Volume perdagangan 24 jam live SUPRA adalah $ 473.61K USD . Akankah harga SUPRA naik lebih tinggi tahun ini? SUPRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUPRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Supra (SUPRA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

