Apa yang dimaksud dengan TAIX (TAIX)

TAIX adalah platform berbasis AI yang menangkap sentimen dan analitik perilaku secara real-time dari para streamer dan penonton mereka. Platform ini membantu studio game, penerbit, dan kreator langsung memahami bagaimana konten diterima, yang berhasil, yang gagal, dan yang layak ditingkatkan. Lebih dari sekadar wawasan, TAIX mencakup komentar AI bawaan dan alat penerjemahan multibahasa yang memungkinkan kreator konten untuk mendistribusikan konten secara global — tanpa perlu menguasai satu bahasa pun.

Tokenomi TAIX (TAIX)

Memahami tokenomi TAIX (TAIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAIX sekarang!

TAIX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TAIX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TAIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TAIX Berapa nilai TAIX (TAIX) hari ini? Harga live TAIX dalam USD adalah 0.000095 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAIX ke USD saat ini? $ 0.000095 . Cobalah Harga TAIX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TAIX? Kapitalisasi pasar TAIX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAIX? Suplai beredar TAIX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAIX? TAIX mencapai harga ATH sebesar 0.000671960920599046 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAIX? TAIX mencapai harga ATL 0.000092353350247618 USD . Berapa volume perdagangan TAIX? Volume perdagangan 24 jam live TAIX adalah $ 43.32K USD . Akankah harga TAIX naik lebih tinggi tahun ini? TAIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TAIX (TAIX)

