Harga Tectum Cash Hari Ini

Harga live Tectum Cash (TCT) hari ini adalah $ 0.00739, dengan perubahan 2.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TCT ke USD saat ini adalah $ 0.00739 per TCT.

Tectum Cash saat ini berada di peringkat #4180 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 TCT. Selama 24 jam terakhir, TCT diperdagangkan antara $ 0.00709 (low) dan $ 0.008 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2010723330700808, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.005954132269148715.

Dalam kinerja jangka pendek, TCT bergerak -0.54% dalam satu jam terakhir dan -19.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 11.18K.

Informasi Pasar Tectum Cash (TCT)

Peringkat No.4180 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 739.00K$ 739.00K $ 739.00K Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Tectum Cash saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.18K. Suplai beredar TCT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 739.00K.