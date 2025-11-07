BursaDEX+
Harga live Thala hari ini adalah 0.0382 USD. Lacak informasi harga aktual THL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Thala hari ini adalah 0.0382 USD. Lacak informasi harga aktual THL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 THL ke USD:

$0.0382
$0.0382$0.0382
+12.68%1D
USD
Grafik Harga Live Thala (THL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:22 (UTC+8)

Informasi Harga Thala (THL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0309
$ 0.0309$ 0.0309
Low 24 Jam
$ 0.0449
$ 0.0449$ 0.0449
High 24 Jam

$ 0.0309
$ 0.0309$ 0.0309

$ 0.0449
$ 0.0449$ 0.0449

$ 3.165408301267496
$ 3.165408301267496$ 3.165408301267496

$ 0.029524231326577013
$ 0.029524231326577013$ 0.029524231326577013

0.00%

+12.68%

-12.59%

-12.59%

Harga aktual Thala (THL) adalah $ 0.0382. Selama 24 jam terakhir, THL diperdagangkan antara low $ 0.0309 dan high $ 0.0449, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHL adalah $ 3.165408301267496, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029524231326577013.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +12.68% selama 24 jam, dan -12.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Thala (THL)

No.1911

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 104.89K
$ 104.89K$ 104.89K

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

49.02M
49.02M 49.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,811,473
99,811,473 99,811,473

49.01%

APTOS

Kapitalisasi Pasar Thala saat ini adalah $ 1.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.89K. Suplai beredar THL adalah 49.02M, dan total suplainya sebesar 99811473. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.82M.

Riwayat Harga Thala (THL) USD

Pantau perubahan harga Thala untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004299+12.68%
30 Days$ -0.0377-49.68%
60 Hari$ -0.0508-57.08%
90 Hari$ -0.0708-64.96%
Perubahan Harga Thala Hari Ini

Hari ini, THL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004299 (+12.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Thala 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0377 (-49.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Thala 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, THL terlihat mengalami perubahan $ -0.0508 (-57.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Thala 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0708 (-64.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Thala (THL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Thala sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Thala (THL)

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Thala tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Thala Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa THL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Thala di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Thala dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Thala (USD)

Berapa nilai Thala (THL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Thala (THL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Thala.

Cek prediksi harga Thala sekarang!

Tokenomi Thala (THL)

Memahami tokenomi Thala (THL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token THL sekarang!

Cara membeli Thala (THL)

Ingin mengetahui cara membeli Thala? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Thala di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

THL ke Mata Uang Lokal

1 Thala(THL) ke VND
1,005.233
1 Thala(THL) ke AUD
A$0.058828
1 Thala(THL) ke GBP
0.029032
1 Thala(THL) ke EUR
0.032852
1 Thala(THL) ke USD
$0.0382
1 Thala(THL) ke MYR
RM0.159676
1 Thala(THL) ke TRY
1.609748
1 Thala(THL) ke JPY
¥5.8446
1 Thala(THL) ke ARS
ARS$55.442334
1 Thala(THL) ke RUB
3.10375
1 Thala(THL) ke INR
3.387194
1 Thala(THL) ke IDR
Rp636.666412
1 Thala(THL) ke PHP
2.254564
1 Thala(THL) ke EGP
￡E.1.806478
1 Thala(THL) ke BRL
R$0.20437
1 Thala(THL) ke CAD
C$0.053862
1 Thala(THL) ke BDT
4.660782
1 Thala(THL) ke NGN
54.963688
1 Thala(THL) ke COP
$146.359862
1 Thala(THL) ke ZAR
R.0.663916
1 Thala(THL) ke UAH
1.606692
1 Thala(THL) ke TZS
T.Sh.93.8574
1 Thala(THL) ke VES
Bs8.6714
1 Thala(THL) ke CLP
$36.0226
1 Thala(THL) ke PKR
Rs10.796848
1 Thala(THL) ke KZT
20.094346
1 Thala(THL) ke THB
฿1.23768
1 Thala(THL) ke TWD
NT$1.183818
1 Thala(THL) ke AED
د.إ0.140194
1 Thala(THL) ke CHF
Fr0.03056
1 Thala(THL) ke HKD
HK$0.296814
1 Thala(THL) ke AMD
֏14.60768
1 Thala(THL) ke MAD
.د.م0.35526
1 Thala(THL) ke MXN
$0.709756
1 Thala(THL) ke SAR
ريال0.14325
1 Thala(THL) ke ETB
Br5.878598
1 Thala(THL) ke KES
KSh4.933912
1 Thala(THL) ke JOD
د.أ0.0270838
1 Thala(THL) ke PLN
0.140576
1 Thala(THL) ke RON
лв0.16808
1 Thala(THL) ke SEK
kr0.365574
1 Thala(THL) ke BGN
лв0.064558
1 Thala(THL) ke HUF
Ft12.767204
1 Thala(THL) ke CZK
0.804874
1 Thala(THL) ke KWD
د.ك0.0116892
1 Thala(THL) ke ILS
0.124914
1 Thala(THL) ke BOB
Bs0.26358
1 Thala(THL) ke AZN
0.06494
1 Thala(THL) ke TJS
SM0.352204
1 Thala(THL) ke GEL
0.103522
1 Thala(THL) ke AOA
Kz34.85368
1 Thala(THL) ke BHD
.د.ب0.0143632
1 Thala(THL) ke BMD
$0.0382
1 Thala(THL) ke DKK
kr0.246772
1 Thala(THL) ke HNL
L1.003896
1 Thala(THL) ke MUR
1.7572
1 Thala(THL) ke NAD
$0.663534
1 Thala(THL) ke NOK
kr0.38964
1 Thala(THL) ke NZD
$0.067614
1 Thala(THL) ke PAB
B/.0.0382
1 Thala(THL) ke PGK
K0.163114
1 Thala(THL) ke QAR
ر.ق0.139048
1 Thala(THL) ke RSD
дин.3.878446
1 Thala(THL) ke UZS
soʻm454.761832
1 Thala(THL) ke ALL
L3.203834
1 Thala(THL) ke ANG
ƒ0.068378
1 Thala(THL) ke AWG
ƒ0.06876
1 Thala(THL) ke BBD
$0.0764
1 Thala(THL) ke BAM
KM0.064558
1 Thala(THL) ke BIF
Fr112.6518
1 Thala(THL) ke BND
$0.04966
1 Thala(THL) ke BSD
$0.0382
1 Thala(THL) ke JMD
$6.12537
1 Thala(THL) ke KHR
153.413492
1 Thala(THL) ke KMF
Fr16.044
1 Thala(THL) ke LAK
830.434766
1 Thala(THL) ke LKR
රු11.646034
1 Thala(THL) ke MDL
L0.653602
1 Thala(THL) ke MGA
Ar172.0719
1 Thala(THL) ke MOP
P0.3056
1 Thala(THL) ke MVR
0.58828
1 Thala(THL) ke MWK
MK66.20442
1 Thala(THL) ke MZN
MT2.44289
1 Thala(THL) ke NPR
रु5.41294
1 Thala(THL) ke PYG
270.9144
1 Thala(THL) ke RWF
Fr55.4282
1 Thala(THL) ke SBD
$0.314004
1 Thala(THL) ke SCR
0.57491
1 Thala(THL) ke SRD
$1.4707
1 Thala(THL) ke SVC
$0.333868
1 Thala(THL) ke SZL
L0.663152
1 Thala(THL) ke TMT
m0.1337
1 Thala(THL) ke TND
د.ت0.1130338
1 Thala(THL) ke TTD
$0.258614
1 Thala(THL) ke UGX
Sh133.5472
1 Thala(THL) ke XAF
Fr21.6976
1 Thala(THL) ke XCD
$0.10314
1 Thala(THL) ke XOF
Fr21.6976
1 Thala(THL) ke XPF
Fr3.9346
1 Thala(THL) ke BWP
P0.51379
1 Thala(THL) ke BZD
$0.076782
1 Thala(THL) ke CVE
$3.661088
1 Thala(THL) ke DJF
Fr6.7614
1 Thala(THL) ke DOP
$2.456642
1 Thala(THL) ke DZD
د.ج4.987392
1 Thala(THL) ke FJD
$0.087096
1 Thala(THL) ke GNF
Fr332.149
1 Thala(THL) ke GTQ
Q0.292612
1 Thala(THL) ke GYD
$7.989912
1 Thala(THL) ke ISK
kr4.8132

Sumber Daya Thala

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Thala, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Thala
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Thala

Berapa nilai Thala (THL) hari ini?
Harga live THL dalam USD adalah 0.0382 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga THL ke USD saat ini?
Harga THL ke USD saat ini adalah $ 0.0382. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Thala?
Kapitalisasi pasar THL adalah $ 1.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar THL?
Suplai beredar THL adalah 49.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) THL?
THL mencapai harga ATH sebesar 3.165408301267496 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) THL?
THL mencapai harga ATL 0.029524231326577013 USD.
Berapa volume perdagangan THL?
Volume perdagangan 24 jam live THL adalah $ 104.89K USD.
Akankah harga THL naik lebih tinggi tahun ini?
THL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga THL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Thala (THL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

