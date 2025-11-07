BursaDEX+
Harga live TOP Network hari ini adalah 0.000096 USD. Lacak informasi harga aktual TOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TOP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TOP

Info Harga TOP

Penjelasan TOP

Situs Web Resmi TOP

Tokenomi TOP

Prakiraan Harga TOP

Riwayat TOP

Panduan Membeli TOP

Konverter TOP ke Mata Uang Fiat

Spot TOP

Logo TOP Network

Harga TOP Network(TOP)

Harga Live 1 TOP ke USD:

$0.000096
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:47 (UTC+8)

Informasi Harga TOP Network (TOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000096
Low 24 Jam
$ 0.000096
High 24 Jam

$ 0.000096
$ 0.000096
$ 0.036536170624
$ 0.000085025143923373
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Harga aktual TOP Network (TOP) adalah $ 0.000096. Selama 24 jam terakhir, TOP diperdagangkan antara low $ 0.000096 dan high $ 0.000096, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTOP adalah $ 0.036536170624, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000085025143923373.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TOP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TOP Network (TOP)

No.1955

$ 1.38M
$ 39.75K
$ 1.92M
14.40B
20,000,000,000
TOP

Kapitalisasi Pasar TOP Network saat ini adalah $ 1.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 39.75K. Suplai beredar TOP adalah 14.40B, dan total suplainya sebesar 20000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.92M.

Riwayat Harga TOP Network (TOP) USD

Pantau perubahan harga TOP Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga TOP Network Hari Ini

Hari ini, TOP tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TOP Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ 0 (0.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TOP Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TOP terlihat mengalami perubahan $ 0 (0.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TOP Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ 0 (0.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TOP Network (TOP)?

Lihat halaman Riwayat Harga TOP Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TOP Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TOP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TOP Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TOP Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TOP Network (USD)

Berapa nilai TOP Network (TOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TOP Network (TOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOP Network.

Cek prediksi harga TOP Network sekarang!

Tokenomi TOP Network (TOP)

Memahami tokenomi TOP Network (TOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TOP sekarang!

Cara membeli TOP Network (TOP)

Ingin mengetahui cara membeli TOP Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TOP Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TOP ke Mata Uang Lokal

1 TOP Network(TOP) ke VND
2.52624
1 TOP Network(TOP) ke AUD
A$0.00014784
1 TOP Network(TOP) ke GBP
0.00007296
1 TOP Network(TOP) ke EUR
0.00008256
1 TOP Network(TOP) ke USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) ke MYR
RM0.00040128
1 TOP Network(TOP) ke TRY
0.00405024
1 TOP Network(TOP) ke JPY
¥0.014592
1 TOP Network(TOP) ke ARS
ARS$0.13933152
1 TOP Network(TOP) ke RUB
0.00779808
1 TOP Network(TOP) ke INR
0.00851232
1 TOP Network(TOP) ke IDR
Rp1.59999936
1 TOP Network(TOP) ke PHP
0.00566592
1 TOP Network(TOP) ke EGP
￡E.0.00453984
1 TOP Network(TOP) ke BRL
R$0.00051264
1 TOP Network(TOP) ke CAD
C$0.00013536
1 TOP Network(TOP) ke BDT
0.01171296
1 TOP Network(TOP) ke NGN
0.13812864
1 TOP Network(TOP) ke COP
$0.36781536
1 TOP Network(TOP) ke ZAR
R.0.00166752
1 TOP Network(TOP) ke UAH
0.00403776
1 TOP Network(TOP) ke TZS
T.Sh.0.235872
1 TOP Network(TOP) ke VES
Bs0.021792
1 TOP Network(TOP) ke CLP
$0.090528
1 TOP Network(TOP) ke PKR
Rs0.02713344
1 TOP Network(TOP) ke KZT
0.05049888
1 TOP Network(TOP) ke THB
฿0.0031104
1 TOP Network(TOP) ke TWD
NT$0.00297504
1 TOP Network(TOP) ke AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP) ke CHF
Fr0.0000768
1 TOP Network(TOP) ke HKD
HK$0.00074592
1 TOP Network(TOP) ke AMD
֏0.0367104
1 TOP Network(TOP) ke MAD
.د.م0.0008928
1 TOP Network(TOP) ke MXN
$0.00178272
1 TOP Network(TOP) ke SAR
ريال0.00036
1 TOP Network(TOP) ke ETB
Br0.01477344
1 TOP Network(TOP) ke KES
KSh0.01239936
1 TOP Network(TOP) ke JOD
د.أ0.000068064
1 TOP Network(TOP) ke PLN
0.00035232
1 TOP Network(TOP) ke RON
лв0.0004224
1 TOP Network(TOP) ke SEK
kr0.00091776
1 TOP Network(TOP) ke BGN
лв0.00016224
1 TOP Network(TOP) ke HUF
Ft0.03209568
1 TOP Network(TOP) ke CZK
0.00202272
1 TOP Network(TOP) ke KWD
د.ك0.000029376
1 TOP Network(TOP) ke ILS
0.00031392
1 TOP Network(TOP) ke BOB
Bs0.0006624
1 TOP Network(TOP) ke AZN
0.0001632
1 TOP Network(TOP) ke TJS
SM0.00088512
1 TOP Network(TOP) ke GEL
0.00026016
1 TOP Network(TOP) ke AOA
Kz0.08799264
1 TOP Network(TOP) ke BHD
.د.ب0.000036096
1 TOP Network(TOP) ke BMD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) ke DKK
kr0.00062016
1 TOP Network(TOP) ke HNL
L0.00252864
1 TOP Network(TOP) ke MUR
0.004416
1 TOP Network(TOP) ke NAD
$0.00166752
1 TOP Network(TOP) ke NOK
kr0.00097824
1 TOP Network(TOP) ke NZD
$0.00016992
1 TOP Network(TOP) ke PAB
B/.0.000096
1 TOP Network(TOP) ke PGK
K0.0004032
1 TOP Network(TOP) ke QAR
ر.ق0.00034944
1 TOP Network(TOP) ke RSD
дин.0.00974304
1 TOP Network(TOP) ke UZS
soʻm1.15662624
1 TOP Network(TOP) ke ALL
L0.0080496
1 TOP Network(TOP) ke ANG
ƒ0.00017184
1 TOP Network(TOP) ke AWG
ƒ0.0001728
1 TOP Network(TOP) ke BBD
$0.000192
1 TOP Network(TOP) ke BAM
KM0.00016224
1 TOP Network(TOP) ke BIF
Fr0.283104
1 TOP Network(TOP) ke BND
$0.0001248
1 TOP Network(TOP) ke BSD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) ke JMD
$0.0153936
1 TOP Network(TOP) ke KHR
0.38554176
1 TOP Network(TOP) ke KMF
Fr0.04032
1 TOP Network(TOP) ke LAK
2.08695648
1 TOP Network(TOP) ke LKR
රු0.02926752
1 TOP Network(TOP) ke MDL
L0.001632
1 TOP Network(TOP) ke MGA
Ar0.432432
1 TOP Network(TOP) ke MOP
P0.000768
1 TOP Network(TOP) ke MVR
0.0014784
1 TOP Network(TOP) ke MWK
MK0.16666656
1 TOP Network(TOP) ke MZN
MT0.0061392
1 TOP Network(TOP) ke NPR
रु0.0136032
1 TOP Network(TOP) ke PYG
0.680832
1 TOP Network(TOP) ke RWF
Fr0.139296
1 TOP Network(TOP) ke SBD
$0.00079008
1 TOP Network(TOP) ke SCR
0.0014448
1 TOP Network(TOP) ke SRD
$0.003696
1 TOP Network(TOP) ke SVC
$0.00083904
1 TOP Network(TOP) ke SZL
L0.00166656
1 TOP Network(TOP) ke TMT
m0.000336
1 TOP Network(TOP) ke TND
د.ت0.000284064
1 TOP Network(TOP) ke TTD
$0.00064992
1 TOP Network(TOP) ke UGX
Sh0.335616
1 TOP Network(TOP) ke XAF
Fr0.054432
1 TOP Network(TOP) ke XCD
$0.0002592
1 TOP Network(TOP) ke XOF
Fr0.054432
1 TOP Network(TOP) ke XPF
Fr0.009888
1 TOP Network(TOP) ke BWP
P0.0012912
1 TOP Network(TOP) ke BZD
$0.00019296
1 TOP Network(TOP) ke CVE
$0.00920064
1 TOP Network(TOP) ke DJF
Fr0.016992
1 TOP Network(TOP) ke DOP
$0.00617376
1 TOP Network(TOP) ke DZD
د.ج0.01253376
1 TOP Network(TOP) ke FJD
$0.00021888
1 TOP Network(TOP) ke GNF
Fr0.83472
1 TOP Network(TOP) ke GTQ
Q0.00073536
1 TOP Network(TOP) ke GYD
$0.02007936
1 TOP Network(TOP) ke ISK
kr0.012096

Sumber Daya TOP Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOP Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi TOP Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOP Network

Berapa nilai TOP Network (TOP) hari ini?
Harga live TOP dalam USD adalah 0.000096 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TOP ke USD saat ini?
Harga TOP ke USD saat ini adalah $ 0.000096. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TOP Network?
Kapitalisasi pasar TOP adalah $ 1.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TOP?
Suplai beredar TOP adalah 14.40B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TOP?
TOP mencapai harga ATH sebesar 0.036536170624 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TOP?
TOP mencapai harga ATL 0.000085025143923373 USD.
Berapa volume perdagangan TOP?
Volume perdagangan 24 jam live TOP adalah $ 39.75K USD.
Akankah harga TOP naik lebih tinggi tahun ini?
TOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TOP Network (TOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

