Apa yang dimaksud dengan TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

Prediksi Harga TOP Network (USD)

Tokenomi TOP Network (TOP)

Memahami tokenomi TOP Network (TOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TOP sekarang!

Sumber Daya TOP Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOP Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOP Network Berapa nilai TOP Network (TOP) hari ini? Harga live TOP dalam USD adalah 0.000096 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TOP ke USD saat ini? $ 0.000096 . Cobalah Harga TOP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TOP Network? Kapitalisasi pasar TOP adalah $ 1.38M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TOP? Suplai beredar TOP adalah 14.40B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TOP? TOP mencapai harga ATH sebesar 0.036536170624 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TOP? TOP mencapai harga ATL 0.000085025143923373 USD . Berapa volume perdagangan TOP? Volume perdagangan 24 jam live TOP adalah $ 39.75K USD . Akankah harga TOP naik lebih tinggi tahun ini? TOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TOP Network (TOP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

