Harga live TOWER Ecosystem hari ini adalah 0.0007268 USD. Lacak informasi harga aktual TOWER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TOWER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TOWER

Info Harga TOWER

Penjelasan TOWER

Whitepaper TOWER

Situs Web Resmi TOWER

Tokenomi TOWER

Prakiraan Harga TOWER

Riwayat TOWER

Panduan Membeli TOWER

Konverter TOWER ke Mata Uang Fiat

Spot TOWER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TOWER Ecosystem

Harga TOWER Ecosystem(TOWER)

Harga Live 1 TOWER ke USD:

+0.15%1D
USD
Grafik Harga Live TOWER Ecosystem (TOWER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:54 (UTC+8)

Informasi Harga TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.80%

+0.15%

-19.27%

-19.27%

Harga aktual TOWER Ecosystem (TOWER) adalah $ 0.0007268. Selama 24 jam terakhir, TOWER diperdagangkan antara low $ 0.0007131 dan high $ 0.0007583, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTOWER adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TOWER telah berubah sebesar -0.80% selama 1 jam terakhir, +0.15% selama 24 jam, dan -19.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TOWER Ecosystem (TOWER)

$ 66.19K
$ 66.19K$ 66.19K

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar TOWER Ecosystem saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.19K. Suplai beredar TOWER adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.27M.

Riwayat Harga TOWER Ecosystem (TOWER) USD

Pantau perubahan harga TOWER Ecosystem untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001089+0.15%
30 Days$ -0.0003638-33.36%
60 Hari$ -0.0007633-51.23%
90 Hari$ -0.0006068-45.51%
Perubahan Harga TOWER Ecosystem Hari Ini

Hari ini, TOWER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001089 (+0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TOWER Ecosystem 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003638 (-33.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TOWER Ecosystem 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TOWER terlihat mengalami perubahan $ -0.0007633 (-51.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TOWER Ecosystem 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0006068 (-45.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TOWER Ecosystem (TOWER)?

Lihat halaman Riwayat Harga TOWER Ecosystem sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TOWER Ecosystem Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TOWER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TOWER Ecosystem di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TOWER Ecosystem dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TOWER Ecosystem (USD)

Berapa nilai TOWER Ecosystem (TOWER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TOWER Ecosystem (TOWER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOWER Ecosystem.

Cek prediksi harga TOWER Ecosystem sekarang!

Tokenomi TOWER Ecosystem (TOWER)

Memahami tokenomi TOWER Ecosystem (TOWER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TOWER sekarang!

Cara membeli TOWER Ecosystem (TOWER)

Ingin mengetahui cara membeli TOWER Ecosystem? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TOWER Ecosystem di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TOWER ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TOWER Ecosystem

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOWER Ecosystem, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TOWER Ecosystem
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOWER Ecosystem

Berapa nilai TOWER Ecosystem (TOWER) hari ini?
Harga live TOWER dalam USD adalah 0.0007268 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TOWER ke USD saat ini?
Harga TOWER ke USD saat ini adalah $ 0.0007268. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TOWER Ecosystem?
Kapitalisasi pasar TOWER adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TOWER?
Suplai beredar TOWER adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TOWER?
TOWER mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TOWER?
TOWER mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TOWER?
Volume perdagangan 24 jam live TOWER adalah $ 66.19K USD.
Akankah harga TOWER naik lebih tinggi tahun ini?
TOWER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TOWER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TOWER Ecosystem (TOWER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

