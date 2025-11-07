Apa yang dimaksud dengan OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

Prediksi Harga OriginTrail (USD)

Berapa nilai OriginTrail (TRAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OriginTrail (TRAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OriginTrail.

Tokenomi OriginTrail (TRAC)

Memahami tokenomi OriginTrail (TRAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRAC sekarang!

TRAC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OriginTrail

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OriginTrail, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OriginTrail Berapa nilai OriginTrail (TRAC) hari ini? Harga live TRAC dalam USD adalah 0.6202 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TRAC ke USD saat ini? $ 0.6202 . Cobalah Harga TRAC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OriginTrail? Kapitalisasi pasar TRAC adalah $ 310.10M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TRAC? Suplai beredar TRAC adalah 500.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TRAC? TRAC mencapai harga ATH sebesar 3.867289208327816 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TRAC? TRAC mencapai harga ATL 0.00378464362016 USD . Berapa volume perdagangan TRAC? Volume perdagangan 24 jam live TRAC adalah $ 75.77K USD . Akankah harga TRAC naik lebih tinggi tahun ini? TRAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OriginTrail (TRAC)

