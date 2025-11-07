BursaDEX+
Harga live OriginTrail hari ini adalah 0.6202 USD. Lacak informasi harga aktual TRAC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRAC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRAC

Info Harga TRAC

Penjelasan TRAC

Whitepaper TRAC

Situs Web Resmi TRAC

Tokenomi TRAC

Prakiraan Harga TRAC

Riwayat TRAC

Panduan Membeli TRAC

Konverter TRAC ke Mata Uang Fiat

Spot TRAC

Logo OriginTrail

Harga OriginTrail(TRAC)

Harga Live 1 TRAC ke USD:

$0.6202
+4.78%1D
USD
Grafik Harga Live OriginTrail (TRAC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:12:55 (UTC+8)

Informasi Harga OriginTrail (TRAC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5882
Low 24 Jam
$ 0.676
High 24 Jam

$ 0.5882
$ 0.676
$ 3.867289208327816
$ 0.00378464362016
+0.53%

+4.78%

-3.58%

-3.58%

Harga aktual OriginTrail (TRAC) adalah $ 0.6202. Selama 24 jam terakhir, TRAC diperdagangkan antara low $ 0.5882 dan high $ 0.676, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRAC adalah $ 3.867289208327816, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00378464362016.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRAC telah berubah sebesar +0.53% selama 1 jam terakhir, +4.78% selama 24 jam, dan -3.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OriginTrail (TRAC)

No.133

$ 310.10M
$ 75.77K
$ 310.10M
500.00M
500,000,000
500,000,000
99.99%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar OriginTrail saat ini adalah $ 310.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 75.77K. Suplai beredar TRAC adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 310.10M.

Riwayat Harga OriginTrail (TRAC) USD

Pantau perubahan harga OriginTrail untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.028293+4.78%
30 Days$ +0.1211+24.26%
60 Hari$ +0.2565+70.52%
90 Hari$ +0.1485+31.48%
Perubahan Harga OriginTrail Hari Ini

Hari ini, TRAC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.028293 (+4.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OriginTrail 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1211 (+24.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OriginTrail 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRAC terlihat mengalami perubahan $ +0.2565 (+70.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OriginTrail 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1485 (+31.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OriginTrail (TRAC)?

Lihat halaman Riwayat Harga OriginTrail sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OriginTrail Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRAC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OriginTrail di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OriginTrail dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OriginTrail (USD)

Berapa nilai OriginTrail (TRAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OriginTrail (TRAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OriginTrail.

Cek prediksi harga OriginTrail sekarang!

Tokenomi OriginTrail (TRAC)

Memahami tokenomi OriginTrail (TRAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRAC sekarang!

Cara membeli OriginTrail (TRAC)

Ingin mengetahui cara membeli OriginTrail? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OriginTrail di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRAC ke Mata Uang Lokal

1 OriginTrail(TRAC) ke VND
16,320.563
1 OriginTrail(TRAC) ke AUD
A$0.955108
1 OriginTrail(TRAC) ke GBP
0.471352
1 OriginTrail(TRAC) ke EUR
0.533372
1 OriginTrail(TRAC) ke USD
$0.6202
1 OriginTrail(TRAC) ke MYR
RM2.592436
1 OriginTrail(TRAC) ke TRY
26.166238
1 OriginTrail(TRAC) ke JPY
¥94.8906
1 OriginTrail(TRAC) ke ARS
ARS$900.139674
1 OriginTrail(TRAC) ke RUB
50.39125
1 OriginTrail(TRAC) ke INR
54.993134
1 OriginTrail(TRAC) ke IDR
Rp10,336.662532
1 OriginTrail(TRAC) ke PHP
36.554588
1 OriginTrail(TRAC) ke EGP
￡E.29.329258
1 OriginTrail(TRAC) ke BRL
R$3.311868
1 OriginTrail(TRAC) ke CAD
C$0.874482
1 OriginTrail(TRAC) ke BDT
75.670602
1 OriginTrail(TRAC) ke NGN
892.368568
1 OriginTrail(TRAC) ke COP
$2,376.240482
1 OriginTrail(TRAC) ke ZAR
R.10.772874
1 OriginTrail(TRAC) ke UAH
26.085612
1 OriginTrail(TRAC) ke TZS
T.Sh.1,523.8314
1 OriginTrail(TRAC) ke VES
Bs140.7854
1 OriginTrail(TRAC) ke CLP
$584.8486
1 OriginTrail(TRAC) ke PKR
Rs175.293328
1 OriginTrail(TRAC) ke KZT
326.243806
1 OriginTrail(TRAC) ke THB
฿20.082076
1 OriginTrail(TRAC) ke TWD
NT$19.213796
1 OriginTrail(TRAC) ke AED
د.إ2.276134
1 OriginTrail(TRAC) ke CHF
Fr0.49616
1 OriginTrail(TRAC) ke HKD
HK$4.818954
1 OriginTrail(TRAC) ke AMD
֏237.16448
1 OriginTrail(TRAC) ke MAD
.د.م5.76786
1 OriginTrail(TRAC) ke MXN
$11.517114
1 OriginTrail(TRAC) ke SAR
ريال2.32575
1 OriginTrail(TRAC) ke ETB
Br95.442578
1 OriginTrail(TRAC) ke KES
KSh80.092628
1 OriginTrail(TRAC) ke JOD
د.أ0.4397218
1 OriginTrail(TRAC) ke PLN
2.282336
1 OriginTrail(TRAC) ke RON
лв2.72888
1 OriginTrail(TRAC) ke SEK
kr5.935314
1 OriginTrail(TRAC) ke BGN
лв1.048138
1 OriginTrail(TRAC) ke HUF
Ft207.630556
1 OriginTrail(TRAC) ke CZK
13.080018
1 OriginTrail(TRAC) ke KWD
د.ك0.1897812
1 OriginTrail(TRAC) ke ILS
2.028054
1 OriginTrail(TRAC) ke BOB
Bs4.27938
1 OriginTrail(TRAC) ke AZN
1.05434
1 OriginTrail(TRAC) ke TJS
SM5.718244
1 OriginTrail(TRAC) ke GEL
1.680742
1 OriginTrail(TRAC) ke AOA
Kz568.469118
1 OriginTrail(TRAC) ke BHD
.د.ب0.2338154
1 OriginTrail(TRAC) ke BMD
$0.6202
1 OriginTrail(TRAC) ke DKK
kr4.012694
1 OriginTrail(TRAC) ke HNL
L16.336068
1 OriginTrail(TRAC) ke MUR
28.510594
1 OriginTrail(TRAC) ke NAD
$10.772874
1 OriginTrail(TRAC) ke NOK
kr6.319838
1 OriginTrail(TRAC) ke NZD
$1.097754
1 OriginTrail(TRAC) ke PAB
B/.0.6202
1 OriginTrail(TRAC) ke PGK
K2.60484
1 OriginTrail(TRAC) ke QAR
ر.ق2.257528
1 OriginTrail(TRAC) ke RSD
дин.62.999916
1 OriginTrail(TRAC) ke UZS
soʻm7,472.287438
1 OriginTrail(TRAC) ke ALL
L52.00377
1 OriginTrail(TRAC) ke ANG
ƒ1.110158
1 OriginTrail(TRAC) ke AWG
ƒ1.11636
1 OriginTrail(TRAC) ke BBD
$1.2404
1 OriginTrail(TRAC) ke BAM
KM1.048138
1 OriginTrail(TRAC) ke BIF
Fr1,828.9698
1 OriginTrail(TRAC) ke BND
$0.80626
1 OriginTrail(TRAC) ke BSD
$0.6202
1 OriginTrail(TRAC) ke JMD
$99.44907
1 OriginTrail(TRAC) ke KHR
2,490.760412
1 OriginTrail(TRAC) ke KMF
Fr260.484
1 OriginTrail(TRAC) ke LAK
13,482.608426
1 OriginTrail(TRAC) ke LKR
රු189.080374
1 OriginTrail(TRAC) ke MDL
L10.5434
1 OriginTrail(TRAC) ke MGA
Ar2,793.6909
1 OriginTrail(TRAC) ke MOP
P4.9616
1 OriginTrail(TRAC) ke MVR
9.55108
1 OriginTrail(TRAC) ke MWK
MK1,076.735422
1 OriginTrail(TRAC) ke MZN
MT39.66179
1 OriginTrail(TRAC) ke NPR
रु87.88234
1 OriginTrail(TRAC) ke PYG
4,398.4584
1 OriginTrail(TRAC) ke RWF
Fr899.9102
1 OriginTrail(TRAC) ke SBD
$5.104246
1 OriginTrail(TRAC) ke SCR
8.949486
1 OriginTrail(TRAC) ke SRD
$23.8777
1 OriginTrail(TRAC) ke SVC
$5.420548
1 OriginTrail(TRAC) ke SZL
L10.766672
1 OriginTrail(TRAC) ke TMT
m2.1707
1 OriginTrail(TRAC) ke TND
د.ت1.8351718
1 OriginTrail(TRAC) ke TTD
$4.198754
1 OriginTrail(TRAC) ke UGX
Sh2,168.2192
1 OriginTrail(TRAC) ke XAF
Fr352.2736
1 OriginTrail(TRAC) ke XCD
$1.67454
1 OriginTrail(TRAC) ke XOF
Fr352.2736
1 OriginTrail(TRAC) ke XPF
Fr63.8806
1 OriginTrail(TRAC) ke BWP
P8.34169
1 OriginTrail(TRAC) ke BZD
$1.246602
1 OriginTrail(TRAC) ke CVE
$59.439968
1 OriginTrail(TRAC) ke DJF
Fr109.7754
1 OriginTrail(TRAC) ke DOP
$39.885062
1 OriginTrail(TRAC) ke DZD
د.ج80.991918
1 OriginTrail(TRAC) ke FJD
$1.414056
1 OriginTrail(TRAC) ke GNF
Fr5,392.639
1 OriginTrail(TRAC) ke GTQ
Q4.750732
1 OriginTrail(TRAC) ke GYD
$129.721032
1 OriginTrail(TRAC) ke ISK
kr78.1452

Sumber Daya OriginTrail

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OriginTrail, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OriginTrail
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OriginTrail

Berapa nilai OriginTrail (TRAC) hari ini?
Harga live TRAC dalam USD adalah 0.6202 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRAC ke USD saat ini?
Harga TRAC ke USD saat ini adalah $ 0.6202. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OriginTrail?
Kapitalisasi pasar TRAC adalah $ 310.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRAC?
Suplai beredar TRAC adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRAC?
TRAC mencapai harga ATH sebesar 3.867289208327816 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRAC?
TRAC mencapai harga ATL 0.00378464362016 USD.
Berapa volume perdagangan TRAC?
Volume perdagangan 24 jam live TRAC adalah $ 75.77K USD.
Akankah harga TRAC naik lebih tinggi tahun ini?
TRAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OriginTrail (TRAC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

