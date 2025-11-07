BursaDEX+
Harga live OrdinalsBot hari ini adalah 0.0495 USD. Lacak informasi harga aktual TRIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live OrdinalsBot (TRIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:01 (UTC+8)

Informasi Harga OrdinalsBot (TRIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
High 24 Jam

-21.43%

Harga aktual OrdinalsBot (TRIO) adalah $ 0.0495. Selama 24 jam terakhir, TRIO diperdagangkan antara low $ 0.0495 dan high $ 0.0595, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRIO adalah $ 6.064342935810972, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0400970771690578.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRIO telah berubah sebesar -1.40% selama 1 jam terakhir, -2.75% selama 24 jam, dan -21.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OrdinalsBot (TRIO)

No.4239

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.71K
$ 24.71K$ 24.71K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

BRC20

Kapitalisasi Pasar OrdinalsBot saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.71K. Suplai beredar TRIO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.

Riwayat Harga OrdinalsBot (TRIO) USD

Pantau perubahan harga OrdinalsBot untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014-2.75%
30 Days$ -0.02-28.78%
60 Hari$ -0.0512-50.85%
90 Hari$ -0.1537-75.64%
Perubahan Harga OrdinalsBot Hari Ini

Hari ini, TRIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0014 (-2.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OrdinalsBot 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02 (-28.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OrdinalsBot 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRIO terlihat mengalami perubahan $ -0.0512 (-50.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OrdinalsBot 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1537 (-75.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OrdinalsBot (TRIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga OrdinalsBot sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OrdinalsBot (TRIO)

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

OrdinalsBot tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OrdinalsBot Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OrdinalsBot di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OrdinalsBot dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OrdinalsBot (USD)

Berapa nilai OrdinalsBot (TRIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OrdinalsBot (TRIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OrdinalsBot.

Cek prediksi harga OrdinalsBot sekarang!

Tokenomi OrdinalsBot (TRIO)

Memahami tokenomi OrdinalsBot (TRIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRIO sekarang!

Cara membeli OrdinalsBot (TRIO)

Ingin mengetahui cara membeli OrdinalsBot? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OrdinalsBot di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRIO ke Mata Uang Lokal

1 OrdinalsBot(TRIO) ke VND
1,302.5925
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AUD
A$0.07623
1 OrdinalsBot(TRIO) ke GBP
0.03762
1 OrdinalsBot(TRIO) ke EUR
0.04257
1 OrdinalsBot(TRIO) ke USD
$0.0495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MYR
RM0.20691
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TRY
2.08593
1 OrdinalsBot(TRIO) ke JPY
¥7.5735
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ARS
ARS$71.842815
1 OrdinalsBot(TRIO) ke RUB
4.021875
1 OrdinalsBot(TRIO) ke INR
4.389165
1 OrdinalsBot(TRIO) ke IDR
Rp824.99967
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PHP
2.92149
1 OrdinalsBot(TRIO) ke EGP
￡E.2.340855
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BRL
R$0.264825
1 OrdinalsBot(TRIO) ke CAD
C$0.069795
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BDT
6.039495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke NGN
71.22258
1 OrdinalsBot(TRIO) ke COP
$189.654795
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ZAR
R.0.86031
1 OrdinalsBot(TRIO) ke UAH
2.08197
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TZS
T.Sh.121.6215
1 OrdinalsBot(TRIO) ke VES
Bs11.2365
1 OrdinalsBot(TRIO) ke CLP
$46.6785
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PKR
Rs13.99068
1 OrdinalsBot(TRIO) ke KZT
26.038485
1 OrdinalsBot(TRIO) ke THB
฿1.6038
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TWD
NT$1.534005
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AED
د.إ0.181665
1 OrdinalsBot(TRIO) ke CHF
Fr0.0396
1 OrdinalsBot(TRIO) ke HKD
HK$0.384615
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AMD
֏18.9288
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MAD
.د.م0.46035
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MXN
$0.91971
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SAR
ريال0.185625
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ETB
Br7.617555
1 OrdinalsBot(TRIO) ke KES
KSh6.39342
1 OrdinalsBot(TRIO) ke JOD
د.أ0.0350955
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PLN
0.18216
1 OrdinalsBot(TRIO) ke RON
лв0.2178
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SEK
kr0.473715
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BGN
лв0.083655
1 OrdinalsBot(TRIO) ke HUF
Ft16.54389
1 OrdinalsBot(TRIO) ke CZK
1.042965
1 OrdinalsBot(TRIO) ke KWD
د.ك0.015147
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ILS
0.161865
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BOB
Bs0.34155
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AZN
0.08415
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TJS
SM0.45639
1 OrdinalsBot(TRIO) ke GEL
0.134145
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AOA
Kz45.371205
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BHD
.د.ب0.018612
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BMD
$0.0495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke DKK
kr0.31977
1 OrdinalsBot(TRIO) ke HNL
L1.30383
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MUR
2.277
1 OrdinalsBot(TRIO) ke NAD
$0.859815
1 OrdinalsBot(TRIO) ke NOK
kr0.5049
1 OrdinalsBot(TRIO) ke NZD
$0.087615
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PAB
B/.0.0495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PGK
K0.2079
1 OrdinalsBot(TRIO) ke QAR
ر.ق0.18018
1 OrdinalsBot(TRIO) ke RSD
дин.5.02425
1 OrdinalsBot(TRIO) ke UZS
soʻm596.385405
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ALL
L4.150575
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ANG
ƒ0.088605
1 OrdinalsBot(TRIO) ke AWG
ƒ0.0891
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BBD
$0.099
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BAM
KM0.083655
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BIF
Fr145.9755
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BND
$0.06435
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BSD
$0.0495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke JMD
$7.937325
1 OrdinalsBot(TRIO) ke KHR
198.79497
1 OrdinalsBot(TRIO) ke KMF
Fr20.79
1 OrdinalsBot(TRIO) ke LAK
1,076.086935
1 OrdinalsBot(TRIO) ke LKR
රු15.091065
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MDL
L0.846945
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MGA
Ar222.97275
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MOP
P0.396
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MVR
0.7623
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MWK
MK85.937445
1 OrdinalsBot(TRIO) ke MZN
MT3.165525
1 OrdinalsBot(TRIO) ke NPR
रु7.01415
1 OrdinalsBot(TRIO) ke PYG
351.054
1 OrdinalsBot(TRIO) ke RWF
Fr71.8245
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SBD
$0.407385
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SCR
0.744975
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SRD
$1.90575
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SVC
$0.43263
1 OrdinalsBot(TRIO) ke SZL
L0.85932
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TMT
m0.17325
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TND
د.ت0.1464705
1 OrdinalsBot(TRIO) ke TTD
$0.335115
1 OrdinalsBot(TRIO) ke UGX
Sh173.052
1 OrdinalsBot(TRIO) ke XAF
Fr28.116
1 OrdinalsBot(TRIO) ke XCD
$0.13365
1 OrdinalsBot(TRIO) ke XOF
Fr28.116
1 OrdinalsBot(TRIO) ke XPF
Fr5.0985
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BWP
P0.665775
1 OrdinalsBot(TRIO) ke BZD
$0.099495
1 OrdinalsBot(TRIO) ke CVE
$4.74408
1 OrdinalsBot(TRIO) ke DJF
Fr8.7615
1 OrdinalsBot(TRIO) ke DOP
$3.183345
1 OrdinalsBot(TRIO) ke DZD
د.ج6.46272
1 OrdinalsBot(TRIO) ke FJD
$0.11286
1 OrdinalsBot(TRIO) ke GNF
Fr430.4025
1 OrdinalsBot(TRIO) ke GTQ
Q0.37917
1 OrdinalsBot(TRIO) ke GYD
$10.35342
1 OrdinalsBot(TRIO) ke ISK
kr6.237

Sumber Daya OrdinalsBot

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OrdinalsBot, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OrdinalsBot
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OrdinalsBot

Berapa nilai OrdinalsBot (TRIO) hari ini?
Harga live TRIO dalam USD adalah 0.0495 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRIO ke USD saat ini?
Harga TRIO ke USD saat ini adalah $ 0.0495. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OrdinalsBot?
Kapitalisasi pasar TRIO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRIO?
Suplai beredar TRIO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRIO?
TRIO mencapai harga ATH sebesar 6.064342935810972 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRIO?
TRIO mencapai harga ATL 0.0400970771690578 USD.
Berapa volume perdagangan TRIO?
Volume perdagangan 24 jam live TRIO adalah $ 24.71K USD.
Akankah harga TRIO naik lebih tinggi tahun ini?
TRIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OrdinalsBot (TRIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

