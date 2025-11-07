BursaDEX+
Harga live Intuition hari ini adalah 0.1851 USD. Lacak informasi harga aktual TRUST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRUST

Info Harga TRUST

Penjelasan TRUST

Whitepaper TRUST

Situs Web Resmi TRUST

Tokenomi TRUST

Prakiraan Harga TRUST

Riwayat TRUST

Panduan Membeli TRUST

Konverter TRUST ke Mata Uang Fiat

Spot TRUST

Futures USDT-M TRUST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Intuition

Harga Intuition(TRUST)

Harga Live 1 TRUST ke USD:

$0.1855
$0.1855$0.1855
+1.64%1D
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:09 (UTC+8)

Informasi Harga Intuition (TRUST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1704
$ 0.1704$ 0.1704
Low 24 Jam
$ 0.2875
$ 0.2875$ 0.2875
High 24 Jam

$ 0.1704
$ 0.1704$ 0.1704

$ 0.2875
$ 0.2875$ 0.2875

--
----

--
----

+0.48%

+1.64%

+270.20%

+270.20%

Harga aktual Intuition (TRUST) adalah $ 0.1851. Selama 24 jam terakhir, TRUST diperdagangkan antara low $ 0.1704 dan high $ 0.2875, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUST adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUST telah berubah sebesar +0.48% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan +270.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Intuition (TRUST)

--
----

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

$ 185.10M
$ 185.10M$ 185.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Intuition saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.05M. Suplai beredar TRUST adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 185.10M.

Riwayat Harga Intuition (TRUST) USD

Pantau perubahan harga Intuition untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002993+1.64%
30 Days$ +0.1351+270.20%
60 Hari$ +0.1351+270.20%
90 Hari$ +0.1351+270.20%
Perubahan Harga Intuition Hari Ini

Hari ini, TRUST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002993 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Intuition 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1351 (+270.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Intuition 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRUST terlihat mengalami perubahan $ +0.1351 (+270.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Intuition 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1351 (+270.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Intuition (TRUST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Intuition sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Intuition (TRUST)

Intuisi mendesentralisasikan informasi—kepercayaannya, kepemilikannya, kemampuannya untuk ditemukan, dan monetisasinya—sehingga lebih banyak intuisi manusia dapat mengalir ke dunia. Dibangun oleh para veteran industri kripto dan pelopor identitas terdesentralisasi—banyak di antaranya telah bekerja sama selama hampir satu dekade—Intuisi adalah blockchain dan protokol pertama yang dibangun khusus untuk keuangan informasi: gagasan bahwa informasi itu sendiri dapat disusun, diverifikasi, dipertukarkan, dan dinilai seperti aset keuangan.

Intuition tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Intuition Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRUST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Intuition di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Intuition dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Intuition (USD)

Berapa nilai Intuition (TRUST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Intuition (TRUST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Intuition.

Cek prediksi harga Intuition sekarang!

Tokenomi Intuition (TRUST)

Memahami tokenomi Intuition (TRUST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUST sekarang!

Cara membeli Intuition (TRUST)

Ingin mengetahui cara membeli Intuition? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Intuition di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Intuition

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Intuition, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Intuition
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Intuition

Berapa nilai Intuition (TRUST) hari ini?
Harga live TRUST dalam USD adalah 0.1851 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUST ke USD saat ini?
Harga TRUST ke USD saat ini adalah $ 0.1851. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Intuition?
Kapitalisasi pasar TRUST adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUST?
Suplai beredar TRUST adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUST?
TRUST mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUST?
TRUST mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TRUST?
Volume perdagangan 24 jam live TRUST adalah $ 3.05M USD.
Akankah harga TRUST naik lebih tinggi tahun ini?
TRUST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Intuition (TRUST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

