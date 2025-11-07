BursaDEX+
Harga live Tesla xStock hari ini adalah 446.93 USD. Lacak informasi harga aktual TSLAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TSLAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Informasi Harga Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Harga aktual Tesla xStock (TSLAX) adalah $ 446.93. Selama 24 jam terakhir, TSLAX diperdagangkan antara low $ 436.56 dan high $ 469.77, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTSLAX adalah $ 474.6824248978316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 290.2836164741007.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TSLAX telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, +0.49% selama 24 jam, dan +0.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tesla xStock (TSLAX)

No.518

$ 41.56M
$ 41.56M$ 41.56M

$ 97.93K
$ 97.93K$ 97.93K

$ 41.56M
$ 41.56M$ 41.56M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.18817023
92,998.18817023 92,998.18817023

SOL

Kapitalisasi Pasar Tesla xStock saat ini adalah $ 41.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 97.93K. Suplai beredar TSLAX adalah 93.00K, dan total suplainya sebesar 92998.18817023. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.56M.

Riwayat Harga Tesla xStock (TSLAX) USD

Pantau perubahan harga Tesla xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.1791+0.49%
30 Days$ +10.16+2.32%
60 Hari$ +89.92+25.18%
90 Hari$ +118.05+35.89%
Perubahan Harga Tesla xStock Hari Ini

Hari ini, TSLAX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.1791 (+0.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tesla xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +10.16 (+2.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tesla xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TSLAX terlihat mengalami perubahan $ +89.92 (+25.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tesla xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +118.05 (+35.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tesla xStock (TSLAX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tesla xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. TSLAx melacak harga Tesla, Inc. (yang mendasarinya). TSLAx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Tesla, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Tesla xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tesla xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TSLAX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tesla xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tesla xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tesla xStock (USD)

Berapa nilai Tesla xStock (TSLAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tesla xStock (TSLAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tesla xStock.

Cek prediksi harga Tesla xStock sekarang!

Tokenomi Tesla xStock (TSLAX)

Memahami tokenomi Tesla xStock (TSLAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TSLAX sekarang!

Cara membeli Tesla xStock (TSLAX)

Ingin mengetahui cara membeli Tesla xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tesla xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TSLAX ke Mata Uang Lokal

1 Tesla xStock(TSLAX) ke VND
11,760,962.95
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AUD
A$688.2722
1 Tesla xStock(TSLAX) ke GBP
339.6668
1 Tesla xStock(TSLAX) ke EUR
384.3598
1 Tesla xStock(TSLAX) ke USD
$446.93
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MYR
RM1,868.1674
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TRY
18,833.6302
1 Tesla xStock(TSLAX) ke JPY
¥68,380.29
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ARS
ARS$648,660.7941
1 Tesla xStock(TSLAX) ke RUB
36,313.0625
1 Tesla xStock(TSLAX) ke INR
39,629.2831
1 Tesla xStock(TSLAX) ke IDR
Rp7,448,830.3538
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PHP
26,377.8086
1 Tesla xStock(TSLAX) ke EGP
￡E.21,135.3197
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BRL
R$2,391.0755
1 Tesla xStock(TSLAX) ke CAD
C$630.1713
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BDT
54,529.9293
1 Tesla xStock(TSLAX) ke NGN
643,060.7612
1 Tesla xStock(TSLAX) ke COP
$1,712,372.0713
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ZAR
R.7,767.6434
1 Tesla xStock(TSLAX) ke UAH
18,797.8758
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TZS
T.Sh.1,098,107.01
1 Tesla xStock(TSLAX) ke VES
Bs101,453.11
1 Tesla xStock(TSLAX) ke CLP
$421,454.99
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PKR
Rs126,320.2952
1 Tesla xStock(TSLAX) ke KZT
235,098.5879
1 Tesla xStock(TSLAX) ke THB
฿14,480.532
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TWD
NT$13,850.3607
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AED
د.إ1,640.2331
1 Tesla xStock(TSLAX) ke CHF
Fr357.544
1 Tesla xStock(TSLAX) ke HKD
HK$3,472.6461
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AMD
֏170,906.032
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MAD
.د.م4,156.449
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MXN
$8,303.9594
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SAR
ريال1,675.9875
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ETB
Br68,778.0577
1 Tesla xStock(TSLAX) ke KES
KSh57,725.4788
1 Tesla xStock(TSLAX) ke JOD
د.أ316.87337
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PLN
1,644.7024
1 Tesla xStock(TSLAX) ke RON
лв1,966.492
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SEK
kr4,277.1201
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BGN
лв755.3117
1 Tesla xStock(TSLAX) ke HUF
Ft149,372.9446
1 Tesla xStock(TSLAX) ke CZK
9,416.8151
1 Tesla xStock(TSLAX) ke KWD
د.ك136.76058
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ILS
1,461.4611
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BOB
Bs3,083.817
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AZN
759.781
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TJS
SM4,120.6946
1 Tesla xStock(TSLAX) ke GEL
1,211.1803
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AOA
Kz409,651.5687
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BHD
.د.ب168.04568
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BMD
$446.93
1 Tesla xStock(TSLAX) ke DKK
kr2,887.1678
1 Tesla xStock(TSLAX) ke HNL
L11,772.1362
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MUR
20,558.78
1 Tesla xStock(TSLAX) ke NAD
$7,763.1741
1 Tesla xStock(TSLAX) ke NOK
kr4,558.686
1 Tesla xStock(TSLAX) ke NZD
$791.0661
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PAB
B/.446.93
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PGK
K1,877.106
1 Tesla xStock(TSLAX) ke QAR
ر.ق1,626.8252
1 Tesla xStock(TSLAX) ke RSD
дин.45,363.395
1 Tesla xStock(TSLAX) ke UZS
soʻm5,384,697.5567
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ALL
L37,475.0805
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ANG
ƒ800.0047
1 Tesla xStock(TSLAX) ke AWG
ƒ804.474
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BBD
$893.86
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BAM
KM755.3117
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BIF
Fr1,317,996.57
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BND
$581.009
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BSD
$446.93
1 Tesla xStock(TSLAX) ke JMD
$71,665.2255
1 Tesla xStock(TSLAX) ke KHR
1,794,897.6958
1 Tesla xStock(TSLAX) ke KMF
Fr187,710.6
1 Tesla xStock(TSLAX) ke LAK
9,715,869.3709
1 Tesla xStock(TSLAX) ke LKR
රු136,255.5491
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MDL
L7,646.9723
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MGA
Ar2,013,196.185
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MOP
P3,575.44
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MVR
6,882.722
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MWK
MK775,919.6423
1 Tesla xStock(TSLAX) ke MZN
MT28,581.1735
1 Tesla xStock(TSLAX) ke NPR
रु63,329.981
1 Tesla xStock(TSLAX) ke PYG
3,169,627.56
1 Tesla xStock(TSLAX) ke RWF
Fr648,495.43
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SBD
$3,678.2339
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SCR
6,726.2965
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SRD
$17,206.805
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SVC
$3,906.1682
1 Tesla xStock(TSLAX) ke SZL
L7,758.7048
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TMT
m1,564.255
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TND
د.ت1,322.46587
1 Tesla xStock(TSLAX) ke TTD
$3,025.7161
1 Tesla xStock(TSLAX) ke UGX
Sh1,562,467.28
1 Tesla xStock(TSLAX) ke XAF
Fr253,856.24
1 Tesla xStock(TSLAX) ke XCD
$1,206.711
1 Tesla xStock(TSLAX) ke XOF
Fr253,856.24
1 Tesla xStock(TSLAX) ke XPF
Fr46,033.79
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BWP
P6,011.2085
1 Tesla xStock(TSLAX) ke BZD
$898.3293
1 Tesla xStock(TSLAX) ke CVE
$42,833.7712
1 Tesla xStock(TSLAX) ke DJF
Fr79,106.61
1 Tesla xStock(TSLAX) ke DOP
$28,742.0683
1 Tesla xStock(TSLAX) ke DZD
د.ج58,351.1808
1 Tesla xStock(TSLAX) ke FJD
$1,019.0004
1 Tesla xStock(TSLAX) ke GNF
Fr3,886,056.35
1 Tesla xStock(TSLAX) ke GTQ
Q3,423.4838
1 Tesla xStock(TSLAX) ke GYD
$93,479.8788
1 Tesla xStock(TSLAX) ke ISK
kr56,313.18

Sumber Daya Tesla xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tesla xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Tesla xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tesla xStock

Berapa nilai Tesla xStock (TSLAX) hari ini?
Harga live TSLAX dalam USD adalah 446.93 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TSLAX ke USD saat ini?
Harga TSLAX ke USD saat ini adalah $ 446.93. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tesla xStock?
Kapitalisasi pasar TSLAX adalah $ 41.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TSLAX?
Suplai beredar TSLAX adalah 93.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TSLAX?
TSLAX mencapai harga ATH sebesar 474.6824248978316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TSLAX?
TSLAX mencapai harga ATL 290.2836164741007 USD.
Berapa volume perdagangan TSLAX?
Volume perdagangan 24 jam live TSLAX adalah $ 97.93K USD.
Akankah harga TSLAX naik lebih tinggi tahun ini?
TSLAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TSLAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Tesla xStock (TSLAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

