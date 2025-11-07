BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live U2U Network hari ini adalah 0.003912 USD. Lacak informasi harga aktual U2U ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga U2U dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live U2U Network hari ini adalah 0.003912 USD. Lacak informasi harga aktual U2U ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga U2U dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang U2U

Info Harga U2U

Penjelasan U2U

Whitepaper U2U

Situs Web Resmi U2U

Tokenomi U2U

Prakiraan Harga U2U

Riwayat U2U

Panduan Membeli U2U

Konverter U2U ke Mata Uang Fiat

Spot U2U

Futures USDT-M U2U

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo U2U Network

Harga U2U Network(U2U)

Harga Live 1 U2U ke USD:

$0.003912
$0.003912$0.003912
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live U2U Network (U2U)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:52 (UTC+8)

Informasi Harga U2U Network (U2U) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003834
$ 0.003834$ 0.003834
Low 24 Jam
$ 0.004067
$ 0.004067$ 0.004067
High 24 Jam

$ 0.003834
$ 0.003834$ 0.003834

$ 0.004067
$ 0.004067$ 0.004067

$ 0.022144091827992506
$ 0.022144091827992506$ 0.022144091827992506

$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323

-1.17%

-0.60%

-14.06%

-14.06%

Harga aktual U2U Network (U2U) adalah $ 0.003912. Selama 24 jam terakhir, U2U diperdagangkan antara low $ 0.003834 dan high $ 0.004067, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highU2U adalah $ 0.022144091827992506, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003663940949886323.

Dalam hal kinerja jangka pendek, U2U telah berubah sebesar -1.17% selama 1 jam terakhir, -0.60% selama 24 jam, dan -14.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar U2U Network (U2U)

No.1312

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 70.93K
$ 70.93K$ 70.93K

$ 39.12M
$ 39.12M$ 39.12M

1.53B
1.53B 1.53B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000

15.26%

U2U

Kapitalisasi Pasar U2U Network saat ini adalah $ 5.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.93K. Suplai beredar U2U adalah 1.53B, dan total suplainya sebesar 9150000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.12M.

Riwayat Harga U2U Network (U2U) USD

Pantau perubahan harga U2U Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002361-0.60%
30 Days$ -0.002173-35.72%
60 Hari$ -0.002682-40.68%
90 Hari$ -0.002977-43.22%
Perubahan Harga U2U Network Hari Ini

Hari ini, U2U tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002361 (-0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga U2U Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002173 (-35.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga U2U Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, U2U terlihat mengalami perubahan $ -0.002682 (-40.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga U2U Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002977 (-43.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari U2U Network (U2U)?

Lihat halaman Riwayat Harga U2U Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi U2U Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa U2U ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang U2U Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli U2U Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga U2U Network (USD)

Berapa nilai U2U Network (U2U) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda U2U Network (U2U) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk U2U Network.

Cek prediksi harga U2U Network sekarang!

Tokenomi U2U Network (U2U)

Memahami tokenomi U2U Network (U2U) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token U2U sekarang!

Cara membeli U2U Network (U2U)

Ingin mengetahui cara membeli U2U Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli U2U Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

U2U ke Mata Uang Lokal

1 U2U Network(U2U) ke VND
102.94428
1 U2U Network(U2U) ke AUD
A$0.00602448
1 U2U Network(U2U) ke GBP
0.00297312
1 U2U Network(U2U) ke EUR
0.00336432
1 U2U Network(U2U) ke USD
$0.003912
1 U2U Network(U2U) ke MYR
RM0.01635216
1 U2U Network(U2U) ke TRY
0.16504728
1 U2U Network(U2U) ke JPY
¥0.598536
1 U2U Network(U2U) ke ARS
ARS$5.67775944
1 U2U Network(U2U) ke RUB
0.31785
1 U2U Network(U2U) ke INR
0.34687704
1 U2U Network(U2U) ke IDR
Rp65.19997392
1 U2U Network(U2U) ke PHP
0.23057328
1 U2U Network(U2U) ke EGP
￡E.0.18499848
1 U2U Network(U2U) ke BRL
R$0.02089008
1 U2U Network(U2U) ke CAD
C$0.00551592
1 U2U Network(U2U) ke BDT
0.47730312
1 U2U Network(U2U) ke NGN
5.62874208
1 U2U Network(U2U) ke COP
$14.98847592
1 U2U Network(U2U) ke ZAR
R.0.06795144
1 U2U Network(U2U) ke UAH
0.16453872
1 U2U Network(U2U) ke TZS
T.Sh.9.611784
1 U2U Network(U2U) ke VES
Bs0.888024
1 U2U Network(U2U) ke CLP
$3.689016
1 U2U Network(U2U) ke PKR
Rs1.10568768
1 U2U Network(U2U) ke KZT
2.05782936
1 U2U Network(U2U) ke THB
฿0.12667056
1 U2U Network(U2U) ke TWD
NT$0.12119376
1 U2U Network(U2U) ke AED
د.إ0.01435704
1 U2U Network(U2U) ke CHF
Fr0.0031296
1 U2U Network(U2U) ke HKD
HK$0.03039624
1 U2U Network(U2U) ke AMD
֏1.4959488
1 U2U Network(U2U) ke MAD
.د.م0.0363816
1 U2U Network(U2U) ke MXN
$0.07264584
1 U2U Network(U2U) ke SAR
ريال0.01467
1 U2U Network(U2U) ke ETB
Br0.60201768
1 U2U Network(U2U) ke KES
KSh0.50519568
1 U2U Network(U2U) ke JOD
د.أ0.002773608
1 U2U Network(U2U) ke PLN
0.01439616
1 U2U Network(U2U) ke RON
лв0.0172128
1 U2U Network(U2U) ke SEK
kr0.03743784
1 U2U Network(U2U) ke BGN
лв0.00661128
1 U2U Network(U2U) ke HUF
Ft1.30965936
1 U2U Network(U2U) ke CZK
0.08250408
1 U2U Network(U2U) ke KWD
د.ك0.001197072
1 U2U Network(U2U) ke ILS
0.01279224
1 U2U Network(U2U) ke BOB
Bs0.0269928
1 U2U Network(U2U) ke AZN
0.0066504
1 U2U Network(U2U) ke TJS
SM0.03606864
1 U2U Network(U2U) ke GEL
0.01060152
1 U2U Network(U2U) ke AOA
Kz3.58570008
1 U2U Network(U2U) ke BHD
.د.ب0.001474824
1 U2U Network(U2U) ke BMD
$0.003912
1 U2U Network(U2U) ke DKK
kr0.02531064
1 U2U Network(U2U) ke HNL
L0.10304208
1 U2U Network(U2U) ke MUR
0.17971728
1 U2U Network(U2U) ke NAD
$0.06795144
1 U2U Network(U2U) ke NOK
kr0.03986328
1 U2U Network(U2U) ke NZD
$0.00692424
1 U2U Network(U2U) ke PAB
B/.0.003912
1 U2U Network(U2U) ke PGK
K0.0164304
1 U2U Network(U2U) ke QAR
ر.ق0.01423968
1 U2U Network(U2U) ke RSD
дин.0.39738096
1 U2U Network(U2U) ke UZS
soʻm47.13251928
1 U2U Network(U2U) ke ALL
L0.3280212
1 U2U Network(U2U) ke ANG
ƒ0.00700248
1 U2U Network(U2U) ke AWG
ƒ0.0070416
1 U2U Network(U2U) ke BBD
$0.007824
1 U2U Network(U2U) ke BAM
KM0.00661128
1 U2U Network(U2U) ke BIF
Fr11.536488
1 U2U Network(U2U) ke BND
$0.0050856
1 U2U Network(U2U) ke BSD
$0.003912
1 U2U Network(U2U) ke JMD
$0.6272892
1 U2U Network(U2U) ke KHR
15.71082672
1 U2U Network(U2U) ke KMF
Fr1.64304
1 U2U Network(U2U) ke LAK
85.04347656
1 U2U Network(U2U) ke LKR
රු1.19265144
1 U2U Network(U2U) ke MDL
L0.066504
1 U2U Network(U2U) ke MGA
Ar17.621604
1 U2U Network(U2U) ke MOP
P0.031296
1 U2U Network(U2U) ke MVR
0.0602448
1 U2U Network(U2U) ke MWK
MK6.79166232
1 U2U Network(U2U) ke MZN
MT0.2501724
1 U2U Network(U2U) ke NPR
रु0.5543304
1 U2U Network(U2U) ke PYG
27.743904
1 U2U Network(U2U) ke RWF
Fr5.676312
1 U2U Network(U2U) ke SBD
$0.03219576
1 U2U Network(U2U) ke SCR
0.05645016
1 U2U Network(U2U) ke SRD
$0.150612
1 U2U Network(U2U) ke SVC
$0.03419088
1 U2U Network(U2U) ke SZL
L0.06791232
1 U2U Network(U2U) ke TMT
m0.013692
1 U2U Network(U2U) ke TND
د.ت0.011575608
1 U2U Network(U2U) ke TTD
$0.02648424
1 U2U Network(U2U) ke UGX
Sh13.676352
1 U2U Network(U2U) ke XAF
Fr2.222016
1 U2U Network(U2U) ke XCD
$0.0105624
1 U2U Network(U2U) ke XOF
Fr2.222016
1 U2U Network(U2U) ke XPF
Fr0.402936
1 U2U Network(U2U) ke BWP
P0.0526164
1 U2U Network(U2U) ke BZD
$0.00786312
1 U2U Network(U2U) ke CVE
$0.37492608
1 U2U Network(U2U) ke DJF
Fr0.692424
1 U2U Network(U2U) ke DOP
$0.25158072
1 U2U Network(U2U) ke DZD
د.ج0.51086808
1 U2U Network(U2U) ke FJD
$0.00891936
1 U2U Network(U2U) ke GNF
Fr34.01484
1 U2U Network(U2U) ke GTQ
Q0.02996592
1 U2U Network(U2U) ke GYD
$0.81823392
1 U2U Network(U2U) ke ISK
kr0.492912

Sumber Daya U2U Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai U2U Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi U2U Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang U2U Network

Berapa nilai U2U Network (U2U) hari ini?
Harga live U2U dalam USD adalah 0.003912 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga U2U ke USD saat ini?
Harga U2U ke USD saat ini adalah $ 0.003912. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar U2U Network?
Kapitalisasi pasar U2U adalah $ 5.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar U2U?
Suplai beredar U2U adalah 1.53B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) U2U?
U2U mencapai harga ATH sebesar 0.022144091827992506 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) U2U?
U2U mencapai harga ATL 0.003663940949886323 USD.
Berapa volume perdagangan U2U?
Volume perdagangan 24 jam live U2U adalah $ 70.93K USD.
Akankah harga U2U naik lebih tinggi tahun ini?
U2U mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga U2U untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting U2U Network (U2U)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator U2U ke USD

Jumlah

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0.003911 USD

Perdagangkan U2U

U2U/USDT
$0.003912
$0.003912$0.003912
-0.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,275.75
$101,275.75$101,275.75

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.48
$3,307.48$3,307.48

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

+0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0211
$1.0211$1.0211

+19.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,275.75
$101,275.75$101,275.75

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.48
$3,307.48$3,307.48

+0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-1.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

+0.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0287
$1.0287$1.0287

+1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012922
$0.012922$0.012922

+1,192.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009750
$0.009750$0.009750

+356.88%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.285
$4.285$4.285

+328.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001729
$0.001729$0.001729

+58.91%