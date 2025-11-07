BursaDEX+
Harga live Unicorn Fart Dust hari ini adalah 0.01213 USD. Lacak informasi harga aktual UFD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UFD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Unicorn Fart Dust(UFD)

Harga Live 1 UFD ke USD:

$0.01213
-3.26%1D
USD
Grafik Harga Live Unicorn Fart Dust (UFD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:08 (UTC+8)

Informasi Harga Unicorn Fart Dust (UFD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01193
Low 24 Jam
$ 0.01344
High 24 Jam

$ 0.01193
$ 0.01344
$ 0.4222777994253674
$ 0.0117332695780509
-2.26%

-3.26%

-30.17%

-30.17%

Harga aktual Unicorn Fart Dust (UFD) adalah $ 0.01213. Selama 24 jam terakhir, UFD diperdagangkan antara low $ 0.01193 dan high $ 0.01344, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUFD adalah $ 0.4222777994253674, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0117332695780509.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UFD telah berubah sebesar -2.26% selama 1 jam terakhir, -3.26% selama 24 jam, dan -30.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unicorn Fart Dust (UFD)

No.982

$ 12.13M
$ 69.70K
$ 12.13M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Unicorn Fart Dust saat ini adalah $ 12.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.70K. Suplai beredar UFD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.13M.

Riwayat Harga Unicorn Fart Dust (UFD) USD

Pantau perubahan harga Unicorn Fart Dust untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004088-3.26%
30 Days$ -0.00672-35.65%
60 Hari$ -0.01016-45.59%
90 Hari$ -0.02844-70.11%
Perubahan Harga Unicorn Fart Dust Hari Ini

Hari ini, UFD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004088 (-3.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Unicorn Fart Dust 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00672 (-35.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Unicorn Fart Dust 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UFD terlihat mengalami perubahan $ -0.01016 (-45.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Unicorn Fart Dust 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02844 (-70.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Unicorn Fart Dust (UFD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Unicorn Fart Dust sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Unicorn Fart Dust Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UFD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Unicorn Fart Dust di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Unicorn Fart Dust dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Unicorn Fart Dust (USD)

Berapa nilai Unicorn Fart Dust (UFD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Unicorn Fart Dust (UFD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unicorn Fart Dust.

Cek prediksi harga Unicorn Fart Dust sekarang!

Tokenomi Unicorn Fart Dust (UFD)

Memahami tokenomi Unicorn Fart Dust (UFD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UFD sekarang!

Cara membeli Unicorn Fart Dust (UFD)

Ingin mengetahui cara membeli Unicorn Fart Dust? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Unicorn Fart Dust di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Unicorn Fart Dust

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Unicorn Fart Dust, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Unicorn Fart Dust
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unicorn Fart Dust

Berapa nilai Unicorn Fart Dust (UFD) hari ini?
Harga live UFD dalam USD adalah 0.01213 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UFD ke USD saat ini?
Harga UFD ke USD saat ini adalah $ 0.01213. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Unicorn Fart Dust?
Kapitalisasi pasar UFD adalah $ 12.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UFD?
Suplai beredar UFD adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UFD?
UFD mencapai harga ATH sebesar 0.4222777994253674 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UFD?
UFD mencapai harga ATL 0.0117332695780509 USD.
Berapa volume perdagangan UFD?
Volume perdagangan 24 jam live UFD adalah $ 69.70K USD.
Akankah harga UFD naik lebih tinggi tahun ini?
UFD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UFD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Unicorn Fart Dust (UFD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

