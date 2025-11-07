BursaDEX+
Harga live UniBot hari ini adalah 1.895 USD. Lacak informasi harga aktual UNIBOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNIBOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 UNIBOT ke USD:

$1.895
$1.895$1.895
-0.83%1D
USD
Grafik Harga Live UniBot (UNIBOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:51 (UTC+8)

Informasi Harga UniBot (UNIBOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.86
$ 1.86$ 1.86
Low 24 Jam
$ 1.972
$ 1.972$ 1.972
High 24 Jam

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 1.972
$ 1.972$ 1.972

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815$ 236.43365030694815

$ 1.860035369466609
$ 1.860035369466609$ 1.860035369466609

-0.22%

-0.83%

-14.91%

-14.91%

Harga aktual UniBot (UNIBOT) adalah $ 1.895. Selama 24 jam terakhir, UNIBOT diperdagangkan antara low $ 1.86 dan high $ 1.972, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNIBOT adalah $ 236.43365030694815, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.860035369466609.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNIBOT telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, -0.83% selama 24 jam, dan -14.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UniBot (UNIBOT)

No.1802

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar UniBot saat ini adalah $ 1.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.12K. Suplai beredar UNIBOT adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90M.

Riwayat Harga UniBot (UNIBOT) USD

Pantau perubahan harga UniBot untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01586-0.83%
30 Days$ -0.761-28.66%
60 Hari$ -0.82-30.21%
90 Hari$ -0.875-31.59%
Perubahan Harga UniBot Hari Ini

Hari ini, UNIBOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.01586 (-0.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UniBot 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.761 (-28.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UniBot 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UNIBOT terlihat mengalami perubahan $ -0.82 (-30.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UniBot 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.875 (-31.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UniBot (UNIBOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga UniBot sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UniBot Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UNIBOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UniBot di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UniBot dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UniBot (USD)

Berapa nilai UniBot (UNIBOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UniBot (UNIBOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UniBot.

Cek prediksi harga UniBot sekarang!

Tokenomi UniBot (UNIBOT)

Memahami tokenomi UniBot (UNIBOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNIBOT sekarang!

Cara membeli UniBot (UNIBOT)

Ingin mengetahui cara membeli UniBot? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UniBot di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UNIBOT ke Mata Uang Lokal

1 UniBot(UNIBOT) ke VND
49,866.925
1 UniBot(UNIBOT) ke AUD
A$2.9183
1 UniBot(UNIBOT) ke GBP
1.4402
1 UniBot(UNIBOT) ke EUR
1.6297
1 UniBot(UNIBOT) ke USD
$1.895
1 UniBot(UNIBOT) ke MYR
RM7.90215
1 UniBot(UNIBOT) ke TRY
79.95005
1 UniBot(UNIBOT) ke JPY
¥289.935
1 UniBot(UNIBOT) ke ARS
ARS$2,750.34615
1 UniBot(UNIBOT) ke RUB
153.9498
1 UniBot(UNIBOT) ke INR
167.9728
1 UniBot(UNIBOT) ke IDR
Rp31,583.3207
1 UniBot(UNIBOT) ke PHP
112.0324
1 UniBot(UNIBOT) ke EGP
￡E.89.61455
1 UniBot(UNIBOT) ke BRL
R$10.13825
1 UniBot(UNIBOT) ke CAD
C$2.67195
1 UniBot(UNIBOT) ke BDT
230.8868
1 UniBot(UNIBOT) ke NGN
2,722.6981
1 UniBot(UNIBOT) ke COP
$7,260.52195
1 UniBot(UNIBOT) ke ZAR
R.32.91615
1 UniBot(UNIBOT) ke UAH
79.60895
1 UniBot(UNIBOT) ke TZS
T.Sh.4,656.015
1 UniBot(UNIBOT) ke VES
Bs430.165
1 UniBot(UNIBOT) ke CLP
$1,786.985
1 UniBot(UNIBOT) ke PKR
Rs534.9964
1 UniBot(UNIBOT) ke KZT
995.7846
1 UniBot(UNIBOT) ke THB
฿61.34115
1 UniBot(UNIBOT) ke TWD
NT$58.6692
1 UniBot(UNIBOT) ke AED
د.إ6.95465
1 UniBot(UNIBOT) ke CHF
Fr1.516
1 UniBot(UNIBOT) ke HKD
HK$14.72415
1 UniBot(UNIBOT) ke AMD
֏724.648
1 UniBot(UNIBOT) ke MAD
.د.م17.6235
1 UniBot(UNIBOT) ke MXN
$35.19015
1 UniBot(UNIBOT) ke SAR
ريال7.10625
1 UniBot(UNIBOT) ke ETB
Br291.62155
1 UniBot(UNIBOT) ke KES
KSh244.4171
1 UniBot(UNIBOT) ke JOD
د.أ1.343555
1 UniBot(UNIBOT) ke PLN
6.9736
1 UniBot(UNIBOT) ke RON
лв8.338
1 UniBot(UNIBOT) ke SEK
kr18.13515
1 UniBot(UNIBOT) ke BGN
лв3.20255
1 UniBot(UNIBOT) ke HUF
Ft634.19965
1 UniBot(UNIBOT) ke CZK
39.96555
1 UniBot(UNIBOT) ke KWD
د.ك0.57987
1 UniBot(UNIBOT) ke ILS
6.19665
1 UniBot(UNIBOT) ke BOB
Bs13.0755
1 UniBot(UNIBOT) ke AZN
3.2215
1 UniBot(UNIBOT) ke TJS
SM17.4719
1 UniBot(UNIBOT) ke GEL
5.13545
1 UniBot(UNIBOT) ke AOA
Kz1,736.93805
1 UniBot(UNIBOT) ke BHD
.د.ب0.71252
1 UniBot(UNIBOT) ke BMD
$1.895
1 UniBot(UNIBOT) ke DKK
kr12.2417
1 UniBot(UNIBOT) ke HNL
L49.9143
1 UniBot(UNIBOT) ke MUR
87.0563
1 UniBot(UNIBOT) ke NAD
$32.87825
1 UniBot(UNIBOT) ke NOK
kr19.329
1 UniBot(UNIBOT) ke NZD
$3.35415
1 UniBot(UNIBOT) ke PAB
B/.1.895
1 UniBot(UNIBOT) ke PGK
K7.959
1 UniBot(UNIBOT) ke QAR
ر.ق6.8978
1 UniBot(UNIBOT) ke RSD
дин.192.4562
1 UniBot(UNIBOT) ke UZS
soʻm22,559.5202
1 UniBot(UNIBOT) ke ALL
L158.70625
1 UniBot(UNIBOT) ke ANG
ƒ3.39205
1 UniBot(UNIBOT) ke AWG
ƒ3.411
1 UniBot(UNIBOT) ke BBD
$3.79
1 UniBot(UNIBOT) ke BAM
KM3.20255
1 UniBot(UNIBOT) ke BIF
Fr5,573.195
1 UniBot(UNIBOT) ke BND
$2.4635
1 UniBot(UNIBOT) ke BSD
$1.895
1 UniBot(UNIBOT) ke JMD
$303.48425
1 UniBot(UNIBOT) ke KHR
7,580
1 UniBot(UNIBOT) ke KMF
Fr795.9
1 UniBot(UNIBOT) ke LAK
41,195.65135
1 UniBot(UNIBOT) ke LKR
රු577.0275
1 UniBot(UNIBOT) ke MDL
L32.38555
1 UniBot(UNIBOT) ke MGA
Ar8,536.0275
1 UniBot(UNIBOT) ke MOP
P15.14105
1 UniBot(UNIBOT) ke MVR
29.183
1 UniBot(UNIBOT) ke MWK
MK3,278.5395
1 UniBot(UNIBOT) ke MZN
MT121.18525
1 UniBot(UNIBOT) ke NPR
रु268.5215
1 UniBot(UNIBOT) ke PYG
13,439.34
1 UniBot(UNIBOT) ke RWF
Fr2,749.645
1 UniBot(UNIBOT) ke SBD
$15.59585
1 UniBot(UNIBOT) ke SCR
26.53
1 UniBot(UNIBOT) ke SRD
$72.9575
1 UniBot(UNIBOT) ke SVC
$16.54335
1 UniBot(UNIBOT) ke SZL
L32.84035
1 UniBot(UNIBOT) ke TMT
m6.6325
1 UniBot(UNIBOT) ke TND
د.ت5.607305
1 UniBot(UNIBOT) ke TTD
$12.8102
1 UniBot(UNIBOT) ke UGX
Sh6,624.92
1 UniBot(UNIBOT) ke XAF
Fr1,076.36
1 UniBot(UNIBOT) ke XCD
$5.1165
1 UniBot(UNIBOT) ke XOF
Fr1,076.36
1 UniBot(UNIBOT) ke XPF
Fr195.185
1 UniBot(UNIBOT) ke BWP
P25.44985
1 UniBot(UNIBOT) ke BZD
$3.79
1 UniBot(UNIBOT) ke CVE
$181.6168
1 UniBot(UNIBOT) ke DJF
Fr335.415
1 UniBot(UNIBOT) ke DOP
$121.86745
1 UniBot(UNIBOT) ke DZD
د.ج247.2596
1 UniBot(UNIBOT) ke FJD
$4.3206
1 UniBot(UNIBOT) ke GNF
Fr16,477.025
1 UniBot(UNIBOT) ke GTQ
Q14.5157
1 UniBot(UNIBOT) ke GYD
$396.3582
1 UniBot(UNIBOT) ke ISK
kr238.77

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UniBot, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UniBot

Berapa nilai UniBot (UNIBOT) hari ini?
Harga live UNIBOT dalam USD adalah 1.895 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNIBOT ke USD saat ini?
Harga UNIBOT ke USD saat ini adalah $ 1.895. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UniBot?
Kapitalisasi pasar UNIBOT adalah $ 1.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNIBOT?
Suplai beredar UNIBOT adalah 1.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNIBOT?
UNIBOT mencapai harga ATH sebesar 236.43365030694815 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNIBOT?
UNIBOT mencapai harga ATL 1.860035369466609 USD.
Berapa volume perdagangan UNIBOT?
Volume perdagangan 24 jam live UNIBOT adalah $ 57.12K USD.
Akankah harga UNIBOT naik lebih tinggi tahun ini?
UNIBOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNIBOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UniBot (UNIBOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

