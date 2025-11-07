BursaDEX+
Harga live UpOnly hari ini adalah 0.00464 USD. Lacak informasi harga aktual UPO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UPO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 UPO ke USD:

$0.00464
$0.00464
-0.42%1D
USD
Grafik Harga Live UpOnly (UPO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:12 (UTC+8)

Informasi Harga UpOnly (UPO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004
$ 0.004
Low 24 Jam
$ 0.00499
$ 0.00499
High 24 Jam

$ 0.004
$ 0.004

$ 0.00499
$ 0.00499

$ 1.3777862682047466
$ 1.3777862682047466

$ 0.003375429134573561
$ 0.003375429134573561

+6.66%

-0.42%

-27.84%

-27.84%

Harga aktual UpOnly (UPO) adalah $ 0.00464. Selama 24 jam terakhir, UPO diperdagangkan antara low $ 0.004 dan high $ 0.00499, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUPO adalah $ 1.3777862682047466, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003375429134573561.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UPO telah berubah sebesar +6.66% selama 1 jam terakhir, -0.42% selama 24 jam, dan -27.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UpOnly (UPO)

No.2457

$ 528.00K
$ 528.00K

$ 21.01K
$ 21.01K

$ 742.40K
$ 742.40K

113.79M
113.79M

160,000,000
160,000,000

MATIC

Kapitalisasi Pasar UpOnly saat ini adalah $ 528.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.01K. Suplai beredar UPO adalah 113.79M, dan total suplainya sebesar 160000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 742.40K.

Riwayat Harga UpOnly (UPO) USD

Pantau perubahan harga UpOnly untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000196-0.42%
30 Days$ -0.00087-15.79%
60 Hari$ -0.00153-24.80%
90 Hari$ -0.0041-46.92%
Perubahan Harga UpOnly Hari Ini

Hari ini, UPO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000196 (-0.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UpOnly 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00087 (-15.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UpOnly 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UPO terlihat mengalami perubahan $ -0.00153 (-24.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UpOnly 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0041 (-46.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UpOnly (UPO)?

Lihat halaman Riwayat Harga UpOnly sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UpOnly Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UPO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UpOnly di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UpOnly dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UpOnly (USD)

Berapa nilai UpOnly (UPO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UpOnly (UPO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UpOnly.

Cek prediksi harga UpOnly sekarang!

Tokenomi UpOnly (UPO)

Memahami tokenomi UpOnly (UPO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UPO sekarang!

Cara membeli UpOnly (UPO)

Ingin mengetahui cara membeli UpOnly? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UpOnly di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UPO ke Mata Uang Lokal

1 UpOnly(UPO) ke VND
122.1016
1 UpOnly(UPO) ke AUD
A$0.0071456
1 UpOnly(UPO) ke GBP
0.0035264
1 UpOnly(UPO) ke EUR
0.0039904
1 UpOnly(UPO) ke USD
$0.00464
1 UpOnly(UPO) ke MYR
RM0.0193488
1 UpOnly(UPO) ke TRY
0.1957616
1 UpOnly(UPO) ke JPY
¥0.70992
1 UpOnly(UPO) ke ARS
ARS$6.7343568
1 UpOnly(UPO) ke RUB
0.3769536
1 UpOnly(UPO) ke INR
0.4112896
1 UpOnly(UPO) ke IDR
Rp77.3333024
1 UpOnly(UPO) ke PHP
0.2743168
1 UpOnly(UPO) ke EGP
￡E.0.2194256
1 UpOnly(UPO) ke BRL
R$0.024824
1 UpOnly(UPO) ke CAD
C$0.0065424
1 UpOnly(UPO) ke BDT
0.5653376
1 UpOnly(UPO) ke NGN
6.6666592
1 UpOnly(UPO) ke COP
$17.7777424
1 UpOnly(UPO) ke ZAR
R.0.0805968
1 UpOnly(UPO) ke UAH
0.1949264
1 UpOnly(UPO) ke TZS
T.Sh.11.40048
1 UpOnly(UPO) ke VES
Bs1.05328
1 UpOnly(UPO) ke CLP
$4.37552
1 UpOnly(UPO) ke PKR
Rs1.3099648
1 UpOnly(UPO) ke KZT
2.4382272
1 UpOnly(UPO) ke THB
฿0.1501968
1 UpOnly(UPO) ke TWD
NT$0.1436544
1 UpOnly(UPO) ke AED
د.إ0.0170288
1 UpOnly(UPO) ke CHF
Fr0.003712
1 UpOnly(UPO) ke HKD
HK$0.0360528
1 UpOnly(UPO) ke AMD
֏1.774336
1 UpOnly(UPO) ke MAD
.د.م0.043152
1 UpOnly(UPO) ke MXN
$0.0861648
1 UpOnly(UPO) ke SAR
ريال0.0174
1 UpOnly(UPO) ke ETB
Br0.7140496
1 UpOnly(UPO) ke KES
KSh0.5984672
1 UpOnly(UPO) ke JOD
د.أ0.00328976
1 UpOnly(UPO) ke PLN
0.0170752
1 UpOnly(UPO) ke RON
лв0.020416
1 UpOnly(UPO) ke SEK
kr0.0444048
1 UpOnly(UPO) ke BGN
лв0.0078416
1 UpOnly(UPO) ke HUF
Ft1.5528688
1 UpOnly(UPO) ke CZK
0.0978576
1 UpOnly(UPO) ke KWD
د.ك0.00141984
1 UpOnly(UPO) ke ILS
0.0151728
1 UpOnly(UPO) ke BOB
Bs0.032016
1 UpOnly(UPO) ke AZN
0.007888
1 UpOnly(UPO) ke TJS
SM0.0427808
1 UpOnly(UPO) ke GEL
0.0125744
1 UpOnly(UPO) ke AOA
Kz4.2529776
1 UpOnly(UPO) ke BHD
.د.ب0.00174464
1 UpOnly(UPO) ke BMD
$0.00464
1 UpOnly(UPO) ke DKK
kr0.0299744
1 UpOnly(UPO) ke HNL
L0.1222176
1 UpOnly(UPO) ke MUR
0.2131616
1 UpOnly(UPO) ke NAD
$0.080504
1 UpOnly(UPO) ke NOK
kr0.047328
1 UpOnly(UPO) ke NZD
$0.0082128
1 UpOnly(UPO) ke PAB
B/.0.00464
1 UpOnly(UPO) ke PGK
K0.019488
1 UpOnly(UPO) ke QAR
ر.ق0.0168896
1 UpOnly(UPO) ke RSD
дин.0.4712384
1 UpOnly(UPO) ke UZS
soʻm55.2380864
1 UpOnly(UPO) ke ALL
L0.3886
1 UpOnly(UPO) ke ANG
ƒ0.0083056
1 UpOnly(UPO) ke AWG
ƒ0.008352
1 UpOnly(UPO) ke BBD
$0.00928
1 UpOnly(UPO) ke BAM
KM0.0078416
1 UpOnly(UPO) ke BIF
Fr13.64624
1 UpOnly(UPO) ke BND
$0.006032
1 UpOnly(UPO) ke BSD
$0.00464
1 UpOnly(UPO) ke JMD
$0.743096
1 UpOnly(UPO) ke KHR
18.56
1 UpOnly(UPO) ke KMF
Fr1.9488
1 UpOnly(UPO) ke LAK
100.8695632
1 UpOnly(UPO) ke LKR
රු1.41288
1 UpOnly(UPO) ke MDL
L0.0792976
1 UpOnly(UPO) ke MGA
Ar20.90088
1 UpOnly(UPO) ke MOP
P0.0370736
1 UpOnly(UPO) ke MVR
0.071456
1 UpOnly(UPO) ke MWK
MK8.027664
1 UpOnly(UPO) ke MZN
MT0.296728
1 UpOnly(UPO) ke NPR
रु0.657488
1 UpOnly(UPO) ke PYG
32.90688
1 UpOnly(UPO) ke RWF
Fr6.73264
1 UpOnly(UPO) ke SBD
$0.0381872
1 UpOnly(UPO) ke SCR
0.06496
1 UpOnly(UPO) ke SRD
$0.17864
1 UpOnly(UPO) ke SVC
$0.0405072
1 UpOnly(UPO) ke SZL
L0.0804112
1 UpOnly(UPO) ke TMT
m0.01624
1 UpOnly(UPO) ke TND
د.ت0.01372976
1 UpOnly(UPO) ke TTD
$0.0313664
1 UpOnly(UPO) ke UGX
Sh16.22144
1 UpOnly(UPO) ke XAF
Fr2.63552
1 UpOnly(UPO) ke XCD
$0.012528
1 UpOnly(UPO) ke XOF
Fr2.63552
1 UpOnly(UPO) ke XPF
Fr0.47792
1 UpOnly(UPO) ke BWP
P0.0623152
1 UpOnly(UPO) ke BZD
$0.00928
1 UpOnly(UPO) ke CVE
$0.4446976
1 UpOnly(UPO) ke DJF
Fr0.82128
1 UpOnly(UPO) ke DOP
$0.2983984
1 UpOnly(UPO) ke DZD
د.ج0.6054272
1 UpOnly(UPO) ke FJD
$0.0105792
1 UpOnly(UPO) ke GNF
Fr40.3448
1 UpOnly(UPO) ke GTQ
Q0.0355424
1 UpOnly(UPO) ke GYD
$0.9705024
1 UpOnly(UPO) ke ISK
kr0.58464

Sumber Daya UpOnly

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UpOnly, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UpOnly

Berapa nilai UpOnly (UPO) hari ini?
Harga live UPO dalam USD adalah 0.00464 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UPO ke USD saat ini?
Harga UPO ke USD saat ini adalah $ 0.00464. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UpOnly?
Kapitalisasi pasar UPO adalah $ 528.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UPO?
Suplai beredar UPO adalah 113.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UPO?
UPO mencapai harga ATH sebesar 1.3777862682047466 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UPO?
UPO mencapai harga ATL 0.003375429134573561 USD.
Berapa volume perdagangan UPO?
Volume perdagangan 24 jam live UPO adalah $ 21.01K USD.
Akankah harga UPO naik lebih tinggi tahun ini?
UPO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UPO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

