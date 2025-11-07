Apa yang dimaksud dengan UpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UpRock Berapa nilai UpRock (UPT) hari ini? Harga live UPT dalam USD adalah 0.00675 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UPT ke USD saat ini? $ 0.00675 . Cobalah Harga UPT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar UpRock? Kapitalisasi pasar UPT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UPT? Suplai beredar UPT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UPT? UPT mencapai harga ATH sebesar 0.3565894125212276 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UPT? UPT mencapai harga ATL 0.006559604994670041 USD . Berapa volume perdagangan UPT? Volume perdagangan 24 jam live UPT adalah $ 94.86K USD . Akankah harga UPT naik lebih tinggi tahun ini? UPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

