Harga live UpRock hari ini adalah 0.00675 USD. Lacak informasi harga aktual UPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UPT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UPT

Info Harga UPT

Penjelasan UPT

Whitepaper UPT

Situs Web Resmi UPT

Tokenomi UPT

Prakiraan Harga UPT

Riwayat UPT

Panduan Membeli UPT

Konverter UPT ke Mata Uang Fiat

Spot UPT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo UpRock

Harga UpRock(UPT)

Harga Live 1 UPT ke USD:

$0.00675
$0.00675$0.00675
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live UpRock (UPT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:51 (UTC+8)

Informasi Harga UpRock (UPT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00667
$ 0.00667$ 0.00667
Low 24 Jam
$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685
High 24 Jam

$ 0.00667
$ 0.00667$ 0.00667

$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685

$ 0.3565894125212276
$ 0.3565894125212276$ 0.3565894125212276

$ 0.006559604994670041
$ 0.006559604994670041$ 0.006559604994670041

+0.59%

0.00%

-6.64%

-6.64%

Harga aktual UpRock (UPT) adalah $ 0.00675. Selama 24 jam terakhir, UPT diperdagangkan antara low $ 0.00667 dan high $ 0.00685, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUPT adalah $ 0.3565894125212276, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006559604994670041.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UPT telah berubah sebesar +0.59% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -6.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UpRock (UPT)

No.3911

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.86K
$ 94.86K$ 94.86K

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,893,888.2705091
999,893,888.2705091 999,893,888.2705091

0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar UpRock saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 94.86K. Suplai beredar UPT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999893888.2705091. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.75M.

Riwayat Harga UpRock (UPT) USD

Pantau perubahan harga UpRock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00151-18.29%
60 Hari$ -0.00156-18.78%
90 Hari$ -0.00179-20.97%
Perubahan Harga UpRock Hari Ini

Hari ini, UPT tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UpRock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00151 (-18.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UpRock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UPT terlihat mengalami perubahan $ -0.00156 (-18.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UpRock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00179 (-20.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UpRock (UPT)?

Lihat halaman Riwayat Harga UpRock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

UpRock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UpRock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UPT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UpRock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UpRock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UpRock (USD)

Berapa nilai UpRock (UPT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UpRock (UPT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UpRock.

Cek prediksi harga UpRock sekarang!

Tokenomi UpRock (UPT)

Memahami tokenomi UpRock (UPT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UPT sekarang!

Cara membeli UpRock (UPT)

Ingin mengetahui cara membeli UpRock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UpRock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya UpRock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UpRock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UpRock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UpRock

Berapa nilai UpRock (UPT) hari ini?
Harga live UPT dalam USD adalah 0.00675 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UPT ke USD saat ini?
Harga UPT ke USD saat ini adalah $ 0.00675. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UpRock?
Kapitalisasi pasar UPT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UPT?
Suplai beredar UPT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UPT?
UPT mencapai harga ATH sebesar 0.3565894125212276 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UPT?
UPT mencapai harga ATL 0.006559604994670041 USD.
Berapa volume perdagangan UPT?
Volume perdagangan 24 jam live UPT adalah $ 94.86K USD.
Akankah harga UPT naik lebih tinggi tahun ini?
UPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UpRock (UPT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

