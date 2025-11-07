BursaDEX+
Harga live Uquid hari ini adalah 3.262 USD. Lacak informasi harga aktual UQC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UQC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Uquid

Harga Uquid(UQC)

Harga Live 1 UQC ke USD:

$3.262
$3.262
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live Uquid (UQC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:05 (UTC+8)

Informasi Harga Uquid (UQC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.03
$ 3.03
Low 24 Jam
$ 3.283
$ 3.283
High 24 Jam

$ 3.03
$ 3.03

$ 3.283
$ 3.283

$ 33.70574952
$ 33.70574952

$ 0.0370745608992
$ 0.0370745608992

0.00%

-0.60%

-4.82%

-4.82%

Harga aktual Uquid (UQC) adalah $ 3.262. Selama 24 jam terakhir, UQC diperdagangkan antara low $ 3.03 dan high $ 3.283, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUQC adalah $ 33.70574952, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0370745608992.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UQC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.60% selama 24 jam, dan -4.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Uquid (UQC)

No.632

$ 32.62M
$ 32.62M

$ 34.38K
$ 34.38K

$ 130.48M
$ 130.48M

10.00M
10.00M

40,000,000
40,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Uquid saat ini adalah $ 32.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.38K. Suplai beredar UQC adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 40000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.48M.

Riwayat Harga Uquid (UQC) USD

Pantau perubahan harga Uquid untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01969-0.60%
30 Days$ -0.359-9.92%
60 Hari$ -0.489-13.04%
90 Hari$ -1.269-28.01%
Perubahan Harga Uquid Hari Ini

Hari ini, UQC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.01969 (-0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Uquid 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.359 (-9.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Uquid 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UQC terlihat mengalami perubahan $ -0.489 (-13.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Uquid 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.269 (-28.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Uquid (UQC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Uquid sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Uquid Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UQC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Uquid di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Uquid dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Uquid (USD)

Berapa nilai Uquid (UQC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uquid (UQC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uquid.

Cek prediksi harga Uquid sekarang!

Tokenomi Uquid (UQC)

Memahami tokenomi Uquid (UQC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UQC sekarang!

Cara membeli Uquid (UQC)

Ingin mengetahui cara membeli Uquid? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Uquid di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UQC ke Mata Uang Lokal

1 Uquid(UQC) ke VND
85,839.53
1 Uquid(UQC) ke AUD
A$5.02348
1 Uquid(UQC) ke GBP
2.47912
1 Uquid(UQC) ke EUR
2.80532
1 Uquid(UQC) ke USD
$3.262
1 Uquid(UQC) ke MYR
RM13.63516
1 Uquid(UQC) ke TRY
137.46068
1 Uquid(UQC) ke JPY
¥499.086
1 Uquid(UQC) ke ARS
ARS$4,734.36894
1 Uquid(UQC) ke RUB
265.0375
1 Uquid(UQC) ke INR
289.24154
1 Uquid(UQC) ke IDR
Rp54,366.64492
1 Uquid(UQC) ke PHP
192.52324
1 Uquid(UQC) ke EGP
￡E.154.25998
1 Uquid(UQC) ke BRL
R$17.4517
1 Uquid(UQC) ke CAD
C$4.59942
1 Uquid(UQC) ke BDT
397.99662
1 Uquid(UQC) ke NGN
4,693.49608
1 Uquid(UQC) ke COP
$12,498.05942
1 Uquid(UQC) ke ZAR
R.56.69356
1 Uquid(UQC) ke UAH
137.19972
1 Uquid(UQC) ke TZS
T.Sh.8,014.734
1 Uquid(UQC) ke VES
Bs740.474
1 Uquid(UQC) ke CLP
$3,076.066
1 Uquid(UQC) ke PKR
Rs921.97168
1 Uquid(UQC) ke KZT
1,715.90986
1 Uquid(UQC) ke THB
฿105.6888
1 Uquid(UQC) ke TWD
NT$101.08938
1 Uquid(UQC) ke AED
د.إ11.97154
1 Uquid(UQC) ke CHF
Fr2.6096
1 Uquid(UQC) ke HKD
HK$25.34574
1 Uquid(UQC) ke AMD
֏1,247.3888
1 Uquid(UQC) ke MAD
.د.م30.3366
1 Uquid(UQC) ke MXN
$60.60796
1 Uquid(UQC) ke SAR
ريال12.2325
1 Uquid(UQC) ke ETB
Br501.98918
1 Uquid(UQC) ke KES
KSh421.31992
1 Uquid(UQC) ke JOD
د.أ2.312758
1 Uquid(UQC) ke PLN
12.00416
1 Uquid(UQC) ke RON
лв14.3528
1 Uquid(UQC) ke SEK
kr31.21734
1 Uquid(UQC) ke BGN
лв5.51278
1 Uquid(UQC) ke HUF
Ft1,090.22564
1 Uquid(UQC) ke CZK
68.73034
1 Uquid(UQC) ke KWD
د.ك0.998172
1 Uquid(UQC) ke ILS
10.66674
1 Uquid(UQC) ke BOB
Bs22.5078
1 Uquid(UQC) ke AZN
5.5454
1 Uquid(UQC) ke TJS
SM30.07564
1 Uquid(UQC) ke GEL
8.84002
1 Uquid(UQC) ke AOA
Kz2,989.91658
1 Uquid(UQC) ke BHD
.د.ب1.226512
1 Uquid(UQC) ke BMD
$3.262
1 Uquid(UQC) ke DKK
kr21.07252
1 Uquid(UQC) ke HNL
L85.92108
1 Uquid(UQC) ke MUR
150.052
1 Uquid(UQC) ke NAD
$56.66094
1 Uquid(UQC) ke NOK
kr33.2724
1 Uquid(UQC) ke NZD
$5.77374
1 Uquid(UQC) ke PAB
B/.3.262
1 Uquid(UQC) ke PGK
K13.7004
1 Uquid(UQC) ke QAR
ر.ق11.87368
1 Uquid(UQC) ke RSD
дин.331.093
1 Uquid(UQC) ke UZS
soʻm39,301.19578
1 Uquid(UQC) ke ALL
L273.5187
1 Uquid(UQC) ke ANG
ƒ5.83898
1 Uquid(UQC) ke AWG
ƒ5.8716
1 Uquid(UQC) ke BBD
$6.524
1 Uquid(UQC) ke BAM
KM5.51278
1 Uquid(UQC) ke BIF
Fr9,619.638
1 Uquid(UQC) ke BND
$4.2406
1 Uquid(UQC) ke BSD
$3.262
1 Uquid(UQC) ke JMD
$523.0617
1 Uquid(UQC) ke KHR
13,100.38772
1 Uquid(UQC) ke KMF
Fr1,370.04
1 Uquid(UQC) ke LAK
70,913.04206
1 Uquid(UQC) ke LKR
රු994.48594
1 Uquid(UQC) ke MDL
L55.81282
1 Uquid(UQC) ke MGA
Ar14,693.679
1 Uquid(UQC) ke MOP
P26.096
1 Uquid(UQC) ke MVR
50.2348
1 Uquid(UQC) ke MWK
MK5,663.19082
1 Uquid(UQC) ke MZN
MT208.6049
1 Uquid(UQC) ke NPR
रु462.2254
1 Uquid(UQC) ke PYG
23,134.104
1 Uquid(UQC) ke RWF
Fr4,733.162
1 Uquid(UQC) ke SBD
$26.84626
1 Uquid(UQC) ke SCR
49.0931
1 Uquid(UQC) ke SRD
$125.587
1 Uquid(UQC) ke SVC
$28.50988
1 Uquid(UQC) ke SZL
L56.62832
1 Uquid(UQC) ke TMT
m11.417
1 Uquid(UQC) ke TND
د.ت9.652258
1 Uquid(UQC) ke TTD
$22.08374
1 Uquid(UQC) ke UGX
Sh11,403.952
1 Uquid(UQC) ke XAF
Fr1,852.816
1 Uquid(UQC) ke XCD
$8.8074
1 Uquid(UQC) ke XOF
Fr1,852.816
1 Uquid(UQC) ke XPF
Fr335.986
1 Uquid(UQC) ke BWP
P43.8739
1 Uquid(UQC) ke BZD
$6.55662
1 Uquid(UQC) ke CVE
$312.63008
1 Uquid(UQC) ke DJF
Fr577.374
1 Uquid(UQC) ke DOP
$209.77922
1 Uquid(UQC) ke DZD
د.ج425.88672
1 Uquid(UQC) ke FJD
$7.43736
1 Uquid(UQC) ke GNF
Fr28,363.09
1 Uquid(UQC) ke GTQ
Q24.98692
1 Uquid(UQC) ke GYD
$682.27992
1 Uquid(UQC) ke ISK
kr411.012

Sumber Daya Uquid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Uquid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Uquid
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Uquid

Berapa nilai Uquid (UQC) hari ini?
Harga live UQC dalam USD adalah 3.262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UQC ke USD saat ini?
Harga UQC ke USD saat ini adalah $ 3.262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Uquid?
Kapitalisasi pasar UQC adalah $ 32.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UQC?
Suplai beredar UQC adalah 10.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UQC?
UQC mencapai harga ATH sebesar 33.70574952 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UQC?
UQC mencapai harga ATL 0.0370745608992 USD.
Berapa volume perdagangan UQC?
Volume perdagangan 24 jam live UQC adalah $ 34.38K USD.
Akankah harga UQC naik lebih tinggi tahun ini?
UQC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UQC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UQC ke USD

Jumlah

UQC
UQC
USD
USD

1 UQC = 3.262 USD

Perdagangkan UQC

UQC/USDT
$3.262
$3.262
-0.60%

$101,331.66

$3,313.11

$155.37

$1.1055

$1.0003

$101,331.66

$3,313.11

$155.37

$2.2171

$1.0151

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1066

$0.0003625

$0.013500

$4.246

$0.007234

$0.1066

$0.001811

